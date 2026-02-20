    USA na ZOH Hokej 2026
    USA
    ZOH Hokej 2026
    20.02.2026, Playoff, Semifinále
    Santagiulia Ice Hockey Arena
    21:10
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    Prehľad zápasuKde sledovať?Súvisiace

    Slovenskí fanúšikovia ostali zaseknutí vo Viedni. Niektorí sa vrátili domov, iní majú nádej

    Slovenskí fanúšikovia ostali zaseknutí na letisku vo Viedni.
    Slovenskí fanúšikovia ostali zaseknutí na letisku vo Viedni. (Autor: Matej Hank)
    Matej Hank|20. feb 2026 o 11:31
    Počasie ovplyvnilo medzinárodnú dopravu z viedenského letiska.

    Fajčiarska miestnosť je totálne zaplnená dymom, ľudia ležia na zemi, zo všetkých cítiť bezvládnosť.

    Poveternostná situácia výrazne skomplikovala dopravu z medzinárodného letiska Schwechat pri Viedni.

    Všetky lety, ktoré mali byť odbavené v piatok, boli zrušené alebo preložené. Situácia vo Viedni je aktuálne veľmi zlá, o 11.00 h stále sneží a v reproduktoroch sa pravidelne ozýva: "Kvôli poveternostnej situácii sú aktuálne všetky lety suspendované."

    Na letisku sa aktuálne nachádzajú tisícky ľudí, medzi ktorými sú aj slovenskí fanúšikovia, ktorí sa chystali na zápas Slovenska v semifinále hokejového turnaja na ZOH 2026 proti USA.

    Prvý let do Milána, ktorý mali odbaviť o 5.45 h ráno, úplne zrušili. Stále však na letisku ostali ľudia, ktorí sa chystali letom o 7.05 h. Toto lietadlo je zatiaľ posunuté, nie zrušené.

    Aktuálna poveternostná situácia na letisku vo Viedni.
    Aktuálna poveternostná situácia na letisku vo Viedni. (Autor: Matej Hank)

    Fanúšikovia stále veria, že do arény Santagiulia sa dostanú. "Stále verím, že sa dostanem do Milána, konečne začali odhŕňať dráhy a naše lietadle tu stojí. To je rozdiel, že náš let by nemali zrušiť," povedal fanúšik s menom Juraja Slafkovského na drese, ktorý čaká na letisku od 5 ráno.

    Jeho výlet sprevádzali komplikácie už predtým. Najskôr ho podvodník pripravil o 100 eur, keď kúpil falošný lístok, potom zvolil nákup oficiálnou cestou a na zápas sa dostane za 226 eur.

    Iný fanúšik, ktorý mal oblečený dres bývalého brankára Jaroslava Haláka, sa chystá na hokej s manželkou a ďalšími dvomi kamarátmi. Ten videl viacero Slovákov, ako predávajú svoje lístky na zápas.

    Ich let zrušili a viacerí to vzdali dostať sa do Milána. "Počul som aj, že sa vracajú do Bratislavy, odkiaľ pôjdu autom," povedal.

    So skupinkou mali naplánovaný výlet do Talianska už predtým. "Máme trip v rámci viacerých miest a nerátali sme, že Slovensko postúpi do semifinále. Preto zatiaľ nemáme lístky a predbežne sa chystáme len do fanzóny," povedal.

    Na letisku sme odchytili ďalšieho fanúšika, ktorý čaká vo Viedni takisto od skorých ranných hodín. So svojou skupinkou sa však potrebuje dostať do Milána o niečo skôr, ako 21.10 h. "Máme kúpené lístky na obe semifinále, tak verím, že všetko stihneme," povedal.

    Program Slovenska na hokejovom turnaji ZOH 2026

    11.02. 16:40
    | Skupina B
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    4 - 1
    Fínsko na ZOH Hokej 2026
    Fínsko
    Santagiulia Ice Hockey Arena
    13.02. 12:10
    | Skupina B
    Taliansko na ZOH Hokej 2026
    Taliansko
    2 - 3
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    Rho Ice Hockey Arena
    14.02. 12:10
    | Skupina B
    Švédsko na ZOH Hokej 2026
    Švédsko
    5 - 3
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    Santagiulia Ice Hockey Arena
    18.02. 12:10
    | Playoff | Štvrťfinále
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    6 - 2
    Nemecko na ZOH Hokej 2026
    Nemecko
    Santagiulia Ice Hockey Arena
    20.02. 21:10
    | Playoff | Semifinále
    USA na ZOH Hokej 2026
    USA
    vs.
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    Santagiulia Ice Hockey Arena

    Pavúk play-off hokejového turnaja ZOH 2026

    Osemfinále
    Česko
    Česko
    3
    Dánsko
    Dánsko
    2
    Švajčiarsko
    Švajčiarsko
    3
    Taliansko
    Taliansko
    0
    Švédsko
    Švédsko
    5
    Lotyšsko
    Lotyšsko
    1
    Nemecko
    Nemecko
    5
    Francúzsko
    Francúzsko
    1
    Štvrťfinále
    Kanada
    Kanada
    4
    Česko
    Česko
    3
    Fínsko
    Fínsko
    3
    Švajčiarsko
    Švajčiarsko
    2
    USA
    USA
    2
    Švédsko
    Švédsko
    1
    Slovensko
    Slovensko
    6
    Nemecko
    Nemecko
    2
    Semifinále
    Kanada
    Kanada
    20.2.2026 16:40
    Fínsko
    Fínsko
    USA
    USA
    20.2.2026 21:10
    Slovensko
    Slovensko
    Finále

