Slovenskí fanúšikovia ostali zaseknutí vo Viedni. Niektorí sa vrátili domov, iní majú nádej

Fajčiarska miestnosť je totálne zaplnená dymom, ľudia ležia na zemi, zo všetkých cítiť bezvládnosť.
Poveternostná situácia výrazne skomplikovala dopravu z medzinárodného letiska Schwechat pri Viedni.
Všetky lety, ktoré mali byť odbavené v piatok, boli zrušené alebo preložené. Situácia vo Viedni je aktuálne veľmi zlá, o 11.00 h stále sneží a v reproduktoroch sa pravidelne ozýva: "Kvôli poveternostnej situácii sú aktuálne všetky lety suspendované."
Na letisku sa aktuálne nachádzajú tisícky ľudí, medzi ktorými sú aj slovenskí fanúšikovia, ktorí sa chystali na zápas Slovenska v semifinále hokejového turnaja na ZOH 2026 proti USA.
Prvý let do Milána, ktorý mali odbaviť o 5.45 h ráno, úplne zrušili. Stále však na letisku ostali ľudia, ktorí sa chystali letom o 7.05 h. Toto lietadlo je zatiaľ posunuté, nie zrušené.
Fanúšikovia stále veria, že do arény Santagiulia sa dostanú. "Stále verím, že sa dostanem do Milána, konečne začali odhŕňať dráhy a naše lietadle tu stojí. To je rozdiel, že náš let by nemali zrušiť," povedal fanúšik s menom Juraja Slafkovského na drese, ktorý čaká na letisku od 5 ráno.
Jeho výlet sprevádzali komplikácie už predtým. Najskôr ho podvodník pripravil o 100 eur, keď kúpil falošný lístok, potom zvolil nákup oficiálnou cestou a na zápas sa dostane za 226 eur.
Iný fanúšik, ktorý mal oblečený dres bývalého brankára Jaroslava Haláka, sa chystá na hokej s manželkou a ďalšími dvomi kamarátmi. Ten videl viacero Slovákov, ako predávajú svoje lístky na zápas.
Ich let zrušili a viacerí to vzdali dostať sa do Milána. "Počul som aj, že sa vracajú do Bratislavy, odkiaľ pôjdu autom," povedal.
So skupinkou mali naplánovaný výlet do Talianska už predtým. "Máme trip v rámci viacerých miest a nerátali sme, že Slovensko postúpi do semifinále. Preto zatiaľ nemáme lístky a predbežne sa chystáme len do fanzóny," povedal.
Na letisku sme odchytili ďalšieho fanúšika, ktorý čaká vo Viedni takisto od skorých ranných hodín. So svojou skupinkou sa však potrebuje dostať do Milána o niečo skôr, ako 21.10 h. "Máme kúpené lístky na obe semifinále, tak verím, že všetko stihneme," povedal.
Program Slovenska na hokejovom turnaji ZOH 2026
| Skupina B
| Skupina B
| Skupina B
| Playoff | Štvrťfinále
| Playoff | Semifinále
Pavúk play-off hokejového turnaja ZOH 2026
Zimná olympiáda Miláno 2026
- Kde sledovať semifinále Slovensko - USA na ZOH 2026?
- Dvojice semifinále hokejového turnaja ZOH 2026
- Všetko o olympiáde v Miláne a Cortine 2026 (ZOH)
- Program a výsledky na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Slovensko na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Športy a disciplíny na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Hokej na olympiáde v Miláne a Cortine 2026 (ZOH)
- Slováci na ZOH: Petra Vlhová, Paulína Bátovská Fialková, Juraj Slafkovský, Adam Hagara