    USA na ZOH Hokej 2026
    USA
    ZOH Hokej 2026
    20.02.2026, Playoff, Semifinále
    6 - 2
    2:0, 3:0, 1:2
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    Slovenská lavička v semifinálovom zápase Slovensko - USA.
    Ako mohli nechať toľko priestoru? divili sa českí experti. Slovákom chýbala bojovnosť
    Erik Černák a Matthew Tkachuk počas šarvátky v semifinálovom zápase USA - Slovensko na ZOH 2026.
    Keď prišla Vlhová, padol gól. Nalož mu tam, kričal Gáborík pri agresivite Tkachukovcov
    Peter Čerešňák (Slovensko) a Matt Boldy (USA) bojujú o puk.
    Slováci sa gólovo prebudili až v poslednej tretine. Oznámkujte Slovákov za výkon proti USA
    Pavol Regenda strieľa gól v zápase Slovensko - USA v semifinále ZOH 2026.
    Góly boli po našich hlúpostiach, zhodnotil Kelemen. Regenda: Stále môžeme mať bronz
    Slovenskí hokejisti.
    Ako začali, tak aj skončia. Slováci sa v boji o bronz stretnú so súperom, ktorého už zdolali
    Fotka zo semifinálového zápasu Slovensko - USA na ZOH 2026.
    VIDEO: Góly zápasu Slovensko - USA na hokejovom turnaji na ZOH 2026
    Prehľad zápasuOnline prenosZostavySumárSúvisiace

    Ako mohli nechať toľko priestoru? divili sa českí experti. Slovákom chýbala bojovnosť

    Slovenská lavička v semifinálovom zápase Slovensko - USA.
    Fotogaléria (153)
    Slovenská lavička v semifinálovom zápase Slovensko - USA. (Autor: TASR)
    Nikola Černáková|21. feb 2026 o 00:09
    ShareTweet0

    Súboj o bronz je na programe 21. februára o 20:40.

    Slovenskí hokejisti si po štyroch rokoch opäť zahrajú o bronz na zimných olympijských hrách.

    V semifinále narazili na súpera, ktorý im nedal priestor rozvinúť hru. Američania zvíťazili presvedčivo 6:2 a podľa komentátorov ČT Sport rozhodli dôraz, rýchlosť aj pevná defenzíva.

    „Američania ukázali svoju silu v prvých dvoch tretinách – skvele dohrávali súboje, výborne korčuľovali a vypracovali si rozhodujúci náskok 5:0,“ zhrnul hokejový expert Martin Hosták. Tretia časť sa podľa neho už len dohrávala.

    Komentátor Robert Záruba pomenoval konkrétne detaily. „Prvý kľúč k úspechu bola využitá presilová hra a pokoj po dvoch góloch za 19 sekúnd.“ Vyzdvihol aj úspešnosť USA na vhadzovaniach. „Prehrať vhadzovania s tak korčuliarsky silným tímom je zásadné,“ dodal. 

    Fotogaléria zo zápasu Slovensko - USA na hokejovom turnaji ZOH 2026 (semifinále)
    Zach Werenski pred zápasom semifinále na hokejovom turnaji na zimnej olympiáde v Miláne a Cortine 2026.
    Brankár USA Jake Oettinger pred zápasom semifinále na hokejovom turnaji na zimnej olympiáde v Miláne a Cortine 2026.
    Jaccob Slavin pred zápasom semifinále na hokejovom turnaji na zimnej olympiáde v Miláne a Cortine 2026.
    Brady Tkachuk pred zápasom semifinále na hokejovom turnaji na zimnej olympiáde v Miláne a Cortine 2026.
    153 fotografií
    Brady Tkachuk pred zápasom semifinále na hokejovom turnaji na zimnej olympiáde v Miláne a Cortine 2026.Hráči USA pred zápasom semifinále na hokejovom turnaji na zimnej olympiáde v Miláne a Cortine 2026.Matthew Tkachuk (19) a Juraj Slafkovsky (20) počas zápasu semifinále na hokejovom turnaji na zimnej olympiáde v Miláne a Cortine 2026.Samuel Hlavaj počas zápasu semifinále na hokejovom turnaji na zimnej olympiáde v Miláne a Cortine 2026.Dylan Larkin (21) oslavuje gól počas zápasu semifinále na hokejovom turnaji na zimnej olympiáde v Miláne a Cortine 2026.Brady Tkachuk (7) a Martin Pospisil (76) počas zápasu semifinále na hokejovom turnaji na zimnej olympiáde v Miláne a Cortine 2026.Dylan Larkin (21) počas zápasu semifinále na hokejovom turnaji na zimnej olympiáde v Miláne a Cortine 2026.Matt Boldy (12) a Adam Ružička (21) počas zápasu semifinále na hokejovom turnaji na zimnej olympiáde v Miláne a Cortine 2026.Dylan Larkin (21) strieľa gól počas zápasu semifinále na hokejovom turnaji na zimnej olympiáde v Miláne a Cortine 2026.Dylan Larkin (21) oslavuje gól počas zápasu semifinále na hokejovom turnaji na zimnej olympiáde v Miláne a Cortine 2026.Brady Tkachuk (7) a Martin Pospisil (76) počas zápasu semifinále na hokejovom turnaji na zimnej olympiáde v Miláne a Cortine 2026.Dylan Larkin (21) oslavuje gól počas zápasu semifinále na hokejovom turnaji na zimnej olympiáde v Miláne a Cortine 2026.Jake Sanderson (85) a Juraj Slafkovsky (20) počas zápasu semifinále na hokejovom turnaji na zimnej olympiáde v Miláne a Cortine 2026.Dylan Larkin (21) strieľa gól počas zápasu semifinále na hokejovom turnaji na zimnej olympiáde v Miláne a Cortine 2026.Brady Tkachuk (7) a Martin Pospisil (76) počas zápasu semifinále na hokejovom turnaji na zimnej olympiáde v Miláne a Cortine 2026.Connor Hellebuyck (37) počas zápasu semifinále na hokejovom turnaji na zimnej olympiáde v Miláne a Cortine 2026.Noah Hanifin (15) a Peter Čerešňák (14) počas zápasu semifinále na hokejovom turnaji na zimnej olympiáde v Miláne a Cortine 2026.Matus Sukel (91), Jake Guentzel (59) a Zach Werenski (8) počas zápasu semifinále na hokejovom turnaji na zimnej olympiáde v Miláne a Cortine 2026.Adam Liska (23) a Jake Guentzel (59) počas zápasu semifinále na hokejovom turnaji na zimnej olympiáde v Miláne a Cortine 2026.Samuel Hlavaj (31) počas zápasu semifinále na hokejovom turnaji na zimnej olympiáde v Miláne a Cortine 2026.Adam Liska (23) a Jake Guentzel (59) počas zápasu semifinále na hokejovom turnaji na zimnej olympiáde v Miláne a Cortine 2026.Lukas Cingel (6) počas zápasu semifinále na hokejovom turnaji na zimnej olympiáde v Miláne a Cortine 2026.Charlie McAvoy (25) a Samuel Hlavaj počas zápasu semifinále na hokejovom turnaji na zimnej olympiáde v Miláne a Cortine 2026.Libor Hudacek (79) a Brock Faber (14) počas zápasu semifinále na hokejovom turnaji na zimnej olympiáde v Miláne a Cortine 2026.Adam Liska (23) a Jake Guentzel (59) počas zápasu semifinále na hokejovom turnaji na zimnej olympiáde v Miláne a Cortine 2026.Dylan Larkin (21) počas zápasu semifinále na hokejovom turnaji na zimnej olympiáde v Miláne a Cortine 2026.Jaccob Slavin (74) počas zápasu semifinále na hokejovom turnaji na zimnej olympiáde v Miláne a Cortine 2026.Samuel Hlavaj (31) a Dylan Larkin (21) počas zápasu semifinále na hokejovom turnaji na zimnej olympiáde v Miláne a Cortine 2026.JT Miller (10) a Dalibor Dvorsky (15) počas zápasu semifinále na hokejovom turnaji na zimnej olympiáde v Miláne a Cortine 2026.Lavička USA počas zápasu semifinále na hokejovom turnaji na zimnej olympiáde v Miláne a Cortine 2026.Fotka počas zápasu semifinále na hokejovom turnaji na zimnej olympiáde v Miláne a Cortine 2026.Jack Hughes (86) počas zápasu semifinále na hokejovom turnaji na zimnej olympiáde v Miláne a Cortine 2026.Dylan Larkin (21) počas zápasu semifinále na hokejovom turnaji na zimnej olympiáde v Miláne a Cortine 2026.Samuel Hlavaj počas zápasu semifinále na hokejovom turnaji na zimnej olympiáde v Miláne a Cortine 2026.Dylan Larkin (21) počas zápasu semifinále na hokejovom turnaji na zimnej olympiáde v Miláne a Cortine 2026.Martin Fehervary (42) a Matthew Tkachuk (19) počas zápasu semifinále na hokejovom turnaji na zimnej olympiáde v Miláne a Cortine 2026.Simon Nemec (17) počas zápasu semifinále na hokejovom turnaji na zimnej olympiáde v Miláne a Cortine 2026.Na snímke sprava Matt Boldy, Matthew Tkachuk, hlavný tréner Mike Sullivan a Jake Guentzel (všetci USA) sledujú zápas zo striedačky v semifinálovom zápase v ľadovom hokeji USA - Slovensko na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne v piatok 20. februára 2026.Na snímke sprava Adam Liška, Matúš Sukeľ, Adam Ružička, Martin Pospíšil, Pavol Regenda, v pozadí sprava asistent trénera Ján Pardavý, hlavný tréner Vladimír Országh a jeho asistent Todd Woodcroft (všetci Slovensko) sledujú zápas zo striedačky v semifinálovom zápase v ľadovom hokeji USA - Slovensko na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne v piatok 20. februára 2026.Na snímke zľava Dalibor Dvorský (Slovensko) a J. T. Miller (USA) bojujú o puk v semifinálovom zápase USA - Slovensko na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne v piatok 20. februára 2026.Na snímke slovenskí hokejoví fanúšikovia povzbudzujú v semifinálovom zápase USA - Slovensko na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne v piatok 20. februára 2026.Na snímke sprava Matúš Sukeľ, hlavný tréner Vladimír Országh, Martin Pospíšil a Miloš Kelemen (všetci Slovensko) sledujú zápas zo striedačky v semifinálovom zápase v ľadovom hokeji USA - Slovensko na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne v piatok 20. februára 2026.Na snímke zľava Juraj Slafkovský (Slovensko) a Jake Sanderson (USA) bojujú o puk v semifinálovom zápase v ľadovom hokeji USA - Slovensko na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne v piatok 20. februára 2026.Na snímke americkí hokejisti sa tešia z úvodného gólu, ktorý strelil Dylan Larkin (21) v semifinálovom zápase USA - Slovensko na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne v piatok 20. februára 2026.Na snímke sprava Martin Marinčin (Slovensko) a Brock Nelson (USA) bojujú o puk v semifinálovom zápase v ľadovom hokeji USA - Slovensko na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne v piatok 20. februára 2026.Na snímke sprava Erik Černák (Slovensko) a Matthew Tkachuk (USA) v slovnej výmene v semifinálovom zápase v ľadovom hokeji USA - Slovensko na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne v piatok 20. februára 2026.Na snímke zľava Martin Marinčin (Slovensko) a Vincent Trocheck (USA) bojujú o puk v semifinálovom zápase v ľadovom hokeji USA - Slovensko na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne v piatok 20. februára 2026.Na snímke brankár Samuel Hlavaj (Slovensko), ktorému strieľa úvodný gól americký hokejista Dylan Larkin (nie je na snímke) v semifinálovom zápase USA - Slovensko na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne v piatok 20. februára 2026.Na snímke slovenskí hokejoví reprezentanti kapitán Tomáš Tatar (90), Adam Ružička (21) a Juraj Slafkovský (20) stoja pred úvodným vhadzovaním pred semifinálovým zápasom USA - Slovensko na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne v piatok 20. februára 2026.Na snímke slovenskí hokejoví reprezentanti stoja pred brankárom Samuelom Hlavajom pred semifinálovým zápasom USA - Slovensko na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne v piatok 20. februára 2026.Na snímke slovenskí hokejoví reprezentanti stoja pred semifinálovým zápasom USA - Slovensko na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne v piatok 20. februára 2026.Na snímke americkí hokejoví reprezentanti sa rozcvičujú pred semifinálovým zápasom USA - Slovensko na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne v piatok 20. februára 2026.Na snímke zľava hokejisti Slovenska a hokejisti USA počas rozkorčuľovania pred semifinálovým zápasom USA - Slovensko na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne v piatok 20. februára 2026.Na snímke slovenskí hokejoví fanúšikovia povzbudzujú v semifinálovom zápase USA - Slovensko na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne v piatok 20. februára 2026.Na snímke zľava Lukáš Cingel (Slovensko), Brock Faber (USA) a brankár Connor Hellebuyck (USA) v semifinálovom zápase USA - Slovensko na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne v piatok 20. februára 2026.Na snímke slovenskí brankár Samuel Hlavaj inkasuje druhý gól, ktorý strelil americký hokejista Tage Thompson (nie je na snímke) počas presilovky v semifinálovom zápase USA - Slovensko na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne v piatok 20. februára 2026.Na snímke americkí hokejisti Matthew Tkachuk (19) a Jack Eichel (9) sa tešia z gólu na 2:0, ktorý strelil Tage Thompson (72) počas presilovky v semifinálovom zápase USA - Slovensko na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne v piatok 20. februára 2026.Erik Cernak (81) a Zach Werenski (8) počas zápasu semifinále na hokejovom turnaji na zimnej olympiáde v Miláne a Cortine 2026.Pavol Regenda (84) a Quinn Hughes (43) počas zápasu semifinále na hokejovom turnaji na zimnej olympiáde v Miláne a Cortine 2026.Peter Ceresnak (14) a Jake Guentzel (59) počas zápasu semifinále na hokejovom turnaji na zimnej olympiáde v Miláne a Cortine 2026.Lukas Cingel (6) a Brock Faber (14) počas zápasu semifinále na hokejovom turnaji na zimnej olympiáde v Miláne a Cortine 2026.Tomas Tatar (90) a Brock Faber (14) počas zápasu semifinále na hokejovom turnaji na zimnej olympiáde v Miláne a Cortine 2026.Peter Ceresnak (14) a Jake Guentzel (59) počas zápasu semifinále na hokejovom turnaji na zimnej olympiáde v Miláne a Cortine 2026.Tage Thompson (72), Matthew Tkachuk (19) a Jack Eichel (9) počas zápasu semifinále na hokejovom turnaji na zimnej olympiáde v Miláne a Cortine 2026.Samuel Hlavaj (31) počas zápasu semifinále na hokejovom turnaji na zimnej olympiáde v Miláne a Cortine 2026.Tage Thompson (72) strieľa gól počas zápasu semifinále na hokejovom turnaji na zimnej olympiáde v Miláne a Cortine 2026.Tage Thompson (72) oslavuje gól počas zápasu semifinále na hokejovom turnaji na zimnej olympiáde v Miláne a Cortine 2026.Tage Thompson (72) počas zápasu semifinále na hokejovom turnaji na zimnej olympiáde v Miláne a Cortine 2026.Samuel Hlavaj (31) počas zápasu semifinále na hokejovom turnaji na zimnej olympiáde v Miláne a Cortine 2026.Tage Thompson (72) počas zápasu semifinále na hokejovom turnaji na zimnej olympiáde v Miláne a Cortine 2026.Tréner USA Mike Sullivan počas zápasu semifinále na hokejovom turnaji na zimnej olympiáde v Miláne a Cortine 2026.Tage Thompson počas zápasu semifinále na hokejovom turnaji na zimnej olympiáde v Miláne a Cortine 2026.Samuel Hlavaj (31) počas zápasu semifinále na hokejovom turnaji na zimnej olympiáde v Miláne a Cortine 2026.Tage Thompson (72) a Brady Tkachuk (7) počas zápasu semifinále na hokejovom turnaji na zimnej olympiáde v Miláne a Cortine 2026.Dylan Larkin strieľa gól počas zápasu semifinále na hokejovom turnaji na zimnej olympiáde v Miláne a Cortine 2026.Tage Thompson (72) počas zápasu semifinále na hokejovom turnaji na zimnej olympiáde v Miláne a Cortine 2026.Tage Thompson (72) počas zápasu semifinále na hokejovom turnaji na zimnej olympiáde v Miláne a Cortine 2026.Na snímke brankár Connor Hellebuyck (USA) v semifinálovom zápase v ľadovom hokeji USA - Slovensko na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne v piatok 20. februára 2026.Na snímke sprava Lukáš Cingel (Slovensko) a Noah Hanifin (USA) bojujú o puk v semifinálovom zápase v ľadovom hokeji USA - Slovensko na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne v piatok 20. februára 2026.Na snímke sprava Martin Fehérváry (Slovensko) a Jack Hughes (USA) bojujú o puk v semifinálovom zápase v ľadovom hokeji USA - Slovensko na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne v piatok 20. februára 2026.Na snímke zľava brankár Samuel Hlavaj (Slovensko) a Tage Thompson (USA) v semifinálovom zápase v ľadovom hokeji USA - Slovensko na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne v piatok 20. februára 2026.Na snímke sprava Peter Čerešňák (Slovensko) a Matt Boldy (USA) bojujú o puk v semifinálovom zápase v ľadovom hokeji USA - Slovensko na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne v piatok 20. februára 2026.Na snímke zľava Erik Černák (Slovensko) a Brady Tkachuk (USA) bojujú o puk v semifinálovom zápase v ľadovom hokeji USA - Slovensko na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne v piatok 20. februára 2026.United States' Jack Hughes (86) celebrates after scoring his side's fifth goal during a men's ice hockey semifinal game between the United States and Slovakia at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Friday, Feb. 20, 2026. (AP Photo/Hassan Ammar) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesUnited States' Jack Hughes (86) is congratulated after scoring his first goal of the game during the second period of a men's ice hockey semifinal game against Slovakia at the 2026 Winter Olympics in Milan, Italy, Friday, Feb. 20, 2026. (AP Photo/Carolyn Kaster) - 2026 Milan Cortina Olympic Games;2026 Winter Olympic Games;Events;Milan Cortina Olympics;Milan Cortina Winter Olympics;Olympic games;Olympics;Olympics 2026;Sports;Winter Games;Winter Olympic games;Winter Olympics 2026;XXV OlympiadUnited States' JT Miller (10) challenges with Slovakia's Patrik Koch (64) during a men's ice hockey semifinal game between the United States and Slovakia at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Friday, Feb. 20, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesUnited States' Jack Eichel (9) scores his side's fourth goal during a men's ice hockey semifinal game between the United States and Slovakia at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Friday, Feb. 20, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesSlovakia's Martin Pospisil (76) scuffles with United States' Quinn Hughes (43) during a men's ice hockey semifinal game between United States and Slovakia at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Friday, Feb. 20, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesUnited States' Dylan Larkin (21) celebrates after scoring the opening goal during a men's ice hockey semifinal game between United States and Slovakia at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Friday, Feb. 20, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesUnited States' Jack Hughes (86) celebrates after scoring his side's third goal during a men's ice hockey semifinal game between United States and Slovakia at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Friday, Feb. 20, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesUnited States' Brady Tkachuk (7) challenges with Slovakia's Martin Marincin (52) during a men's ice hockey semifinal game between the United States and Slovakia at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Friday, Feb. 20, 2026. (AP Photo/Hassan Ammar) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesUnited States' Jack Hughes (86) celebrates after scoring his side's fifth goal during a men's ice hockey semifinal game between the United States and Slovakia at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Friday, Feb. 20, 2026. (AP Photo/Hassan Ammar) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesUnited States' Jack Eichel, center, celebrates with Brock Faber (14) and Jaccob Slavin (74) after Eichel scored a goal against Slovakia during the second period of a men's ice hockey semifinal game at the 2026 Winter Olympics in Milan, Italy, Friday, Feb. 20, 2026. (AP Photo/Carolyn Kaster) - 2026 Milan Cortina Olympic Games;2026 Winter Olympic Games;Events;Milan Cortina Olympics;Milan Cortina Winter Olympics;Olympic games;Olympics;Olympics 2026;Sports;Winter Games;Winter Olympic games;Winter Olympics 2026;XXV OlympiadUnited States' Brady Tkachuk (7) grimaces during a men's ice hockey semifinal game between the United States and Slovakia at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Friday, Feb. 20, 2026. (Bruce Bennett/Pool Photo via AP) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesSlovakia's Samuel Hlavaj reacts after United States' Jack Eichel scored his side's fourth goal during a men's ice hockey semifinal game between the United States and Slovakia at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Friday, Feb. 20, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesUnited States' Jack Eichel, center, celebrates with Brock Faber (14) and Brady Tkachuk (7) after Eichel scored a goal against Slovakia during the second period of a men's ice hockey semifinal game at the 2026 Winter Olympics in Milan, Italy, Friday, Feb. 20, 2026. (AP Photo/Carolyn Kaster) - 2026 Milan Cortina Olympic Games;2026 Winter Olympic Games;Events;Milan Cortina Olympics;Milan Cortina Winter Olympics;Olympic games;Olympics;Olympics 2026;Sports;Winter Games;Winter Olympic games;Winter Olympics 2026;XXV OlympiadUnited States' Matthew Tkachuk (19) is challenged by Slovakia's Oliver Okuliar (8) during a men's ice hockey semifinal game between the United States and Slovakia at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Friday, Feb. 20, 2026. (AP Photo/Hassan Ammar) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesUnited States' JT Miller (10) challenges with Slovakia's Patrik Koch (64) during a men's ice hockey semifinal game between the United States and Slovakia at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Friday, Feb. 20, 2026. (AP Photo/Hassan Ammar) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesUnited States' Jack Eichel (9) celebrates after scoring a goal against Slovakia during the second period of a men's ice hockey semifinal game at the 2026 Winter Olympics in Milan, Italy, Friday, Feb. 20, 2026. (AP Photo/Carolyn Kaster) - 2026 Milan Cortina Olympic Games;2026 Winter Olympic Games;Events;Milan Cortina Olympics;Milan Cortina Winter Olympics;Olympic games;Olympics;Olympics 2026;Sports;Winter Games;Winter Olympic games;Winter Olympics 2026;XXV OlympiadSlovakia's Juraj Slafkovsky (20) challenges with United States' Brock Faber (14) during a men's ice hockey semifinal game between United States and Slovakia at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Friday, Feb. 20, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesUnited States' Jack Eichel, top, celebrates after scoring a goal against Slovakia during the second period of a men's ice hockey semifinal game at the 2026 Winter Olympics in Milan, Italy, Friday, Feb. 20, 2026. (AP Photo/Carolyn Kaster) - 2026 Milan Cortina Olympic Games;2026 Winter Olympic Games;Events;Milan Cortina Olympics;Milan Cortina Winter Olympics;Olympic games;Olympics;Olympics 2026;Sports;Winter Games;Winter Olympic games;Winter Olympics 2026;XXV OlympiadUnited States' Matthew Tkachuk (19) is challenged by Slovakia's Oliver Okuliar (8) during a men's ice hockey semifinal game between the United States and Slovakia at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Friday, Feb. 20, 2026. (AP Photo/Hassan Ammar) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesUnited States' Matthew Tkachuk (19) is challenged by Slovakia's Oliver Okuliar (8) during a men's ice hockey semifinal game between the United States and Slovakia at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Friday, Feb. 20, 2026. (AP Photo/Hassan Ammar) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesUnited States' JT Miller (10) falls during a men's ice hockey semifinal game between the United States and Slovakia at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Friday, Feb. 20, 2026. (AP Photo/Hassan Ammar) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesSlovakia's Juraj Slafkovsky (20) challenges with United States' Brock Faber (14) during a men's ice hockey semifinal game between United States and Slovakia at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Friday, Feb. 20, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesSlovakia's Stanislav Skorvanek substitutes =Slovakia's Samuel Hlavaj during a men's ice hockey semifinal game between the United States and Slovakia at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Friday, Feb. 20, 2026. (AP Photo/Hassan Ammar) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesUnited States' Jack Eichel (9) scores his side's fourth goal during a men's ice hockey semifinal game between the United States and Slovakia at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Friday, Feb. 20, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesUnited States' Jack Hughes celebrates after scoring a goal against Slovakia during the second period of a men's ice hockey semifinal game at the 2026 Winter Olympics in Milan, Italy, Friday, Feb. 20, 2026. (AP Photo/Carolyn Kaster) - 2026 Milan Cortina Olympic Games;2026 Winter Olympic Games;Events;Milan Cortina Olympics;Milan Cortina Winter Olympics;Olympic games;Olympics;Olympics 2026;Sports;Winter Games;Winter Olympic games;Winter Olympics 2026;XXV OlympiadUnited States' Jack Hughes (86) celebrates after scoring his side's third goal during a men's ice hockey semifinal game between United States and Slovakia at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Friday, Feb. 20, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesUnited States' Jack Hughes celebrates after scoring a goal against Slovakia during the second period of a men's ice hockey semifinal game at the 2026 Winter Olympics in Milan, Italy, Friday, Feb. 20, 2026. (AP Photo/Carolyn Kaster) - 2026 Milan Cortina Olympic Games;2026 Winter Olympic Games;Events;Milan Cortina Olympics;Milan Cortina Winter Olympics;Olympic games;Olympics;Olympics 2026;Sports;Winter Games;Winter Olympic games;Winter Olympics 2026;XXV OlympiadUnited States' Jack Eichel (9) scores his side's fourth goal during a men's ice hockey semifinal game between the United States and Slovakia at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Friday, Feb. 20, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesUnited States' Jack Hughes (86) celebrates after scoring his side's third goal during a men's ice hockey semifinal game between United States and Slovakia at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Friday, Feb. 20, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesUnited States' Jack Eichel (9) scores his side's fourth goal during a men's ice hockey semifinal game between the United States and Slovakia at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Friday, Feb. 20, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesSlovakia's Pavol Regenda (84) reacts are United States' Jack Hughes, not seen, scored his side's third goal during a men's ice hockey semifinal game between the United States and Slovakia at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Friday, Feb. 20, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesPlayers scuffle during a men's ice hockey semifinal game between the United States and Slovakia at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Friday, Feb. 20, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesSlovakia's Martin Gernat (28) challenges for the puck with United States' Dylan Larkin (21) during a men's ice hockey semifinal game between United States and Slovakia at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Friday, Feb. 20, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesUnited States' Brady Tkachuk (7) reacts during a men's ice hockey semifinal game between the United States and Slovakia at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Friday, Feb. 20, 2026. (AP Photo/Hassan Ammar) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesUnited States' Jack Eichel (9) challenges with Slovakia's Simon Nemec (17) during a men's ice hockey semifinal game between the United States and Slovakia at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Friday, Feb. 20, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesSlovakia's Dalibor Dvorsky (15) challenges with United States' Vincent Trocheck (16) during a men's ice hockey semifinal game between the United States and Slovakia at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Friday, Feb. 20, 2026. (AP Photo/Hassan Ammar) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesSlovakia goalkeeper Samuel Hlavaj (31) clears the puck away from the net during the second period of a men's ice hockey semifinal game between Slovakia and the United States at the 2026 Winter Olympics in Milan, Italy, Friday, Feb. 20, 2026. (AP Photo/Carolyn Kaster) - 2026 Milan Cortina Olympic Games;2026 Winter Olympic Games;Events;Milan Cortina Olympics;Milan Cortina Winter Olympics;Olympic games;Olympics;Olympics 2026;Sports;Winter Games;Winter Olympic games;Winter Olympics 2026;XXV OlympiadUnited States' Auston Matthews (34) challenges with Slovakia's Lukas Cingel (6) during a men's ice hockey semifinal game between the United States and Slovakia at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Friday, Feb. 20, 2026. (AP Photo/Hassan Ammar) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesUnited States' Quinn Hughes is in action during a men's ice hockey semifinal game between the United States and Slovakia at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Friday, Feb. 20, 2026. (AP Photo/Hassan Ammar) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesUnited States players on the bench react during a men's ice hockey semifinal game between the United States and Slovakia at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Friday, Feb. 20, 2026. (AP Photo/Hassan Ammar) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesSlovakia's Oliver Okuliar (8) challenges for the puck with United States' Matt Boldy (12) during a men's ice hockey semifinal game between United States and Slovakia at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Friday, Feb. 20, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesSlovakia's Matus Sukel (91) challenges for the puck with United States' Vincent Trocheck (16) during a men's ice hockey semifinal game between United States and Slovakia at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Friday, Feb. 20, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesUnited States' Auston Matthews (34) challenges with Slovakia's Peter Ceresnak (14) during a men's ice hockey semifinal game between the United States and Slovakia at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Friday, Feb. 20, 2026. (AP Photo/Hassan Ammar) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesPlayers scuffle during a men's ice hockey semifinal game between the United States and Slovakia at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Friday, Feb. 20, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesUnited States' Auston Matthews (34) challenges with Slovakia's Peter Ceresnak (14) during a men's ice hockey semifinal game between the United States and Slovakia at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Friday, Feb. 20, 2026. (AP Photo/Hassan Ammar) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesNa snímke americkí hokejoví reprezentanti (v popredí) reagujú po víťazstve v semifinálovom zápase USA - Slovensko na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne v piatok 20. februára 2026. Slovenskí hokejisti prehrali v piatkovom semifinálovom dueli na olympijskom turnaji v Miláne s favorizovanými Američanmi 2:6 a po štyroch rokoch si opäť zahrajú o bronzové medaily. FOTO TASR - Jaroslav Novák - Taliansko - ZOH26 - hry - olympijské - olympiáda - slovaciká - zima - zimná - zimné - šport - hokej - muži - semifinále - USA - SlovenskoNa snímke zľava Patrik Koch, Martin Marinčin, Adam Liška, Martin Fehérváry a Martin Gernát (všetci Slovensko) reagujú po prehre v semifinálovom zápase USA - Slovensko na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne v piatok 20. februára 2026. Slovenskí hokejisti prehrali v piatkovom semifinálovom dueli na olympijskom turnaji v Miláne s favorizovanými Američanmi 2:6 a po štyroch rokoch si opäť zahrajú o bronzové medaily. FOTO TASR - Jaroslav Novák - Taliansko - ZOH26 - hry - olympijské - olympiáda - slovaciká - zima - zimná - zimné - šport - hokej - muži - semifinále - USA - SlovenskoErik Černák a Matthew Tkachuk počas šarvátky v semifinálovom zápase USA - Slovensko na ZOH 2026.Na snímke šarvátka medzi hráčmi Slovenska (tmavé dresy) a USA (svetlé dresy) v semifinálovom zápase USA - Slovensko na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne v piatok 20. februára 2026.Na snímke slovenský brankár Stanislav Škorvánek (33), ktorému upravujú na striedačke výstroj, vpravo kapitán Tomáš Tatár (90) v semifinálovom zápase USA - Slovensko na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne v piatok 20. februára 2026.Na snímke slovenskí hokejisti zľava Martin Fehérváry, Martin Marinčin, Miloš Kelemen a Adam Ružička reagujú v semifinálovom zápase USA - Slovensko na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne v piatok 20. februára 2026.Na snímke zľava brankár Samuel Hlavaj, Martin Pospíšil a Oliver Okuliar (všetci Slovensko) reagujú po prehre v semifinálovom zápase USA - Slovensko na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne v piatok 20. februára 2026. Slovenskí hokejisti prehrali v piatkovom semifinálovom dueli na olympijskom turnaji v Miláne s favorizovanými Američanmi 2:6 a po štyroch rokoch si opäť zahrajú o bronzové medaily.Juraj Slafkovský (vľavo) a Noah Hanifin (USA) v semifinálovom zápase USA - Slovensko na ZOH 2026.Na snímke slovenský hokejista Pavol Regenda reaguje po strelení gólu na 2:6 v semifinálovom zápase USA - Slovensko na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne v piatok 20. februára 2026.Na snímke americký brankár Connor Hellebuyck, ktorého prekonáva slovenský hokejista Pavol Regenda (nie je na snímke) v semifinálovom zápase USA - Slovensko na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne v piatok 20. februára 2026.Na snímke americkí hokejisti Noah Hanifin, Jack Eichel, Brady Tkachuk a Brock Faber (14) sa tešia z gólu v semifinálovom zápase USA - Slovensko na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne v piatok 20. februára 2026.Na snímke slovenskí hokejisti zľava Juraj Slafkovský, Adam Ružička, Patrik Koch, kapitán Tomáš Tatar a Martin Marinčin počas semifinálového zápasu v ľadovom hokeji USA - Slovensko na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne v piatok 20. februára 2026.Na snímke slovenskí fanúšikovia povzbudzujú počas semifinálového zápasu v ľadovom hokeji USA - Slovensko na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne v piatok 20. februára 2026.Na snímke zľava Pavol Regenda, hlavný tréner Vladimír Országh, kapitán Tomáš Tatar, asistent trénera Ján Pardavý, Martin Pospíšil a Juraj Slafkovský počas semifinálového zápasu v ľadovom hokeji USA - Slovensko na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne v piatok 20. februára 2026.Na snímke americkí hokejisti zľava Jake Guentzel, Matthew Tkachuk (19) a Jack Hughes sledujú zo striedačky semifinálový zápas USA - Slovensko na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne v piatok 20. februára 2026.Na snímke zľava slovenský brankár Stanislav Škorvánek a americký hokejista Brady Tkachuk v semifinálovom zápase USA - Slovensko na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne v piatok 20. februára 2026.Na snímke americký brankár Connor Hellebuyck, ktorého prekonáva slovenský hokejista Juraj Slafkovský (nie je na snímke) v semifinálovom zápase USA - Slovensko na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne v piatok 20. februára 2026.Na snímke slovenskí hokejisti zľava Tomáš Sukeľ, Lukáš Cingel, Adam Liška a Pavol Regenda sa tešia z gólu, ktorý strelil Juraj Slafkovský (20) v semifinálovom zápase USA - Slovensko na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne v piatok 20. februára 2026.Na snímke sprava hlavný tréner Vladimír Országh a asistent trénera Peter Frühauf (obaja Slovensko) v semifinálovom zápase v ľadovom hokeji USA - Slovensko na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne v piatok 20. februára 2026.Na snímke brankár Stanislav Škorvánek (Slovensko) v semifinálovom zápase v ľadovom hokeji USA - Slovensko na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne v piatok 20. februára 2026.

    Priveľa chýb 

    Úvod semifinále proti USA ukázal, aká malá chyba môže rozhodovať. Nepodarené striedanie otvorilo Američanom cestu k prvému gólu.

    V obrane vznikla medzera, ktorú okamžite využili. Dylan Larkin dostal presnú prihrávku, neváhal a tvrdou strelou prekonal Hlavaja na bližšiu tyč – 1:0.

    „Zlé slovenské striedanie určilo ráz prvej tretiny,“ hodnotil Hosták. Podľa neho Američania bleskovo pristupovali k rozohrávke Slovákov a nútili ich k chybám. Slovensko malo problém s prechodom cez modrú čiaru a len ťažko sa dostávalo do útočného pásma.

    „Američania sú silní v osobných súbojoch,“ všimol si Záruba. 

    Hosták doplnil, že obrancovia USA pôsobia veľmi pripravení a tím ako celok je pokojný a nenechá sa vyviesť z rytmu. „Sú úplne v pohode, nenechajú sa rozhodiť.“

    Potrebovali energiu

    Podľa expertov sa Slováci museli vyvarovať chýb z prvých desiatich minút. Pomohlo im, že mali dve presilové hry, no Američania pôsobili herne iste a dokonca si v oslabení vypracovali gólovú príležitosť. „Pohyb zdobí Američanov,“ uviedol Záruba. 

    V závere tretiny prišlo k vylúčeniu Kelemena a USA ho potrestali. Thompson vystrelil spoza clony a puk prešiel Hlavajovi pomedzi výhľad – 2:0. 

    VIDEO: Tage Thompson a jeho gól na 0:2

    „Hlavaj si neveriacky meral priestor, ktorým puk preletel. Stačila malá chvíľka, keď musel vykuknúť spoza clony,“ opísal situáciu Hosták.

    „Američania vedú zaslúžene. Nedovolili Slovákom ani rozohrať. Potom sa trochu zdvihli vďaka dvom presilovým hrám, ale americká obrana je bezchybná a brankár nemusel prakticky nič riešiť. Tréner Országh potrebuje opäť svoje ovečky dostať do zápasu a vykresať energiu, ktorou sršili,“ pokračoval expert. 

    Vražedné tempo

    Do druhej tretiny vstupovali Slováci za stavu, ktorý bol stále hrateľný, no šance prichádzali len ťažko. „Američania pôsobia v defenzíve ako múr, ktorý nemá trhliny,“ zhodli sa experti.

    Tretí gól síce najskôr padol, no neplatil pre kopnutie korčuľou. „Správne neuznaný gól, rozhodca to ani nepotreboval konzultovať,“ reagoval Hosták. Lenže krátko nato už USA skórovali regulárne. 

    Hughes dostal priveľa priestoru, potrestal váhanie obrany a presne trafil Hlavajovi pod rameno. „Ako mu tam mohli dať toľko priestoru? Takto sa Hughes nebráni,“ krútil hlavou Hosták.

    Vzápätí bolo ešte horšie. Po ďalšej strate puku za vlastnou bránkou Američania zvýšili na 4:0. „To je so Slovákmi veľmi zlé,“ konštatoval Záruba. Hosták pripomenul, že práve vyhraté puky za bránkou sú silnou stránkou USA.

    Pokoj, tím a pokora. Prečo sú Slováci na olympiáde opäť o krok pred Čechmi
    Súvisiaci článok
    Pokoj, tím a pokora. Prečo sú Slováci na olympiáde opäť o krok pred Čechmi

    Hra mačky s myšou

    Dva góly v rozmedzí 19 sekúnd ukončili Hlavajovo pôsobenie v zápase. Do brány išiel Škorvánek. „Je to trochu signál na zajtra,“ poznamenal Záruba smerom k zápasu o bronz. 

    Hosták dodal: „Nech si Hlavaj vydýchne a je pripravený. Nie je to o tom, že by chytal zle, ale o tom, že Slováci nestíhajú tempo USA.“

    Ani striedanie brankára neprinieslo obrat. Hughes pridal svoj druhý gól, tentoraz z pomerne ostrého uhla – 5:0. „Rozhodne tam nie je bojovnosť, ktorú sme videli v predchádzajúcich zápasoch. Ani Šimonovi Nemcovi sa nechce ísť do súbojov,“ hodnotil expert.

    „Vo všetkých radoch prehrávajú Američania Slovákov,“ uzavrel Záruba druhé dejstvo. 

    Dôstojný záver

    O zápase už bolo prakticky rozhodnuté a tempo v tretej tretine citeľne opadlo. „Strašne ťažká úloha pre trénerský štáb, aby mužstvo dôstojne dohralo tretinu, keď vie, že na druhý deň hrá o bronz,“ poznamenal Hosták.

    Ráz hry sa zmenil. Ustúpili súboje po odpískaní, emócie aj strkanice. „Hráči to chcú nejako dohrať,“ dodal. 

    Napriek tomu sa slovenský tím dočkal gólu. Po chybe USA znížil na 5:1 Juraj Slafkovský. „Má tvrdú a presnú strelu, aby rozhodeného brankára prekonal,“ ocenil Hosták.

    Juraj Slafkovský sa teší z gólu.
    Juraj Slafkovský sa teší z gólu. (Autor: Tlačová agentúra SR)

    Na druhej strane sa Škorvánek prezentoval viacerými výbornými zákrokmi. „Veľké mená si zbiera na betóny a vyrážačky,“ poznamenal Záruba, keď zneškodnil pokusy hviezd NHL.

    Američania však pokračovali v efektivite. Brady Tkachuk zvýšil na 6:1. Slováci ešte dokázali korigovať skóre. Po výpadku americkej obrany unikli do protiútoku a Regenda zakončil nad rameno – 6:2. „Parádny protiútok a pekné zakončenie,“ hodnotil Hosták.

    „Na zdramatizovanie semifinále je to však málo. Je to skôr boj o dôstojný záver,“ dodal Záruba.

    Zverenci Vladimíra Országha sa stretnú v súboji o bronz v sobotu 21. februára o 20:40 proti Fínsku

    Pavúk play-off hokejového turnaja ZOH 2026

    Osemfinále
    Česko
    Česko
    3
    Dánsko
    Dánsko
    2
    Švajčiarsko
    Švajčiarsko
    3
    Taliansko
    Taliansko
    0
    Švédsko
    Švédsko
    5
    Lotyšsko
    Lotyšsko
    1
    Nemecko
    Nemecko
    5
    Francúzsko
    Francúzsko
    1
    Štvrťfinále
    Kanada
    Kanada
    4
    Česko
    Česko
    3
    Fínsko
    Fínsko
    3
    Švajčiarsko
    Švajčiarsko
    2
    USA
    USA
    2
    Švédsko
    Švédsko
    1
    Slovensko
    Slovensko
    6
    Nemecko
    Nemecko
    2
    Semifinále
    Kanada
    Kanada
    3
    Fínsko
    Fínsko
    2
    USA
    USA
    6
    Slovensko
    Slovensko
    2
    Finále
    Kanada
    Kanada
    22.2.2026 14:10
    USA
    USA
    O 3. miesto
    Fínsko
    Fínsko
    21.2.2026 20:40
    Slovensko
    Slovensko

    Zimná olympiáda Miláno 2026

    ZOH 2026 Hokej

    ZOH 2026 Hokej

    Erik Černák a Matthew Tkachuk počas šarvátky v semifinálovom zápase USA - Slovensko na ZOH 2026.
    Erik Černák a Matthew Tkachuk počas šarvátky v semifinálovom zápase USA - Slovensko na ZOH 2026.
    Keď prišla Vlhová, padol gól. Nalož mu tam, kričal Gáborík pri agresivite Tkachukovcov
    Samuel Grega|dnes 00:16
    Juraj Slafkovský v zápase Slovensko - USA
    dnes 00:05
    Slafkovský figuruje v najlepšej päťke. Kanadské bodovanie na ZOH 2026Pozrite si kanadské bodovanie hokejového turnaja na ZOH 2026.
    dnes 00:05
    Brady Tkachuk strieľa gól v zápase Slovensko - USA na ZOH 2026
    pi 23:41
    FOTO: Nádej na úspech zhlasla prirýchlo. Ako Slovensko podľahlo USAPozrite si fotogalériu zo zápasu Slovensko - USA v semifinále na hokejovom turnaji na ZOH 2026.
    pi 23:41
    Americkí hokejisti počas ZOH 2026.
    Samuel Gregapi 10:25|8
    20 vs. 200 miliónov. Amerika čaká na zlato od zázraku na ľade, je teraz najbližšie?Preview semifinálového zápasu USA - Slovensko.
    Samuel Grega|pi 10:25|8
    Slovenskí fanúšikovia ostali zaseknutí na letisku vo Viedni. anketa
    Matej Hankpi 11:31|14
    Slovenskí fanúšikovia ostali zaseknutí vo Viedni. Do Milána sa dostanú, ale zápas proti USA nestihnúPočasie ovplyvnilo medzinárodnú dopravu z viedenského letiska.
    Matej Hank|pi 11:31|14
    Šimon Nemec oslavuje gól v zápase Slovensko - USA v skupine B na MS v hokeji 2024.
    Pavol Spálpi 11:40|1
    Američania sa nám posmievali, že nás rozbijú a pošlú domov, vravela ikonaSlováci vytiahli brankársky tromf.
    Pavol Spál|pi 11:40|1
    Na snímke hokejista Švédska Joel Eriksson Ek (14) a hráč USA Matthew Tkachuk (19).
    Samuel Gregapi 12:04|3
    Podcenia Američania Slovákov? Nehrozí. Bude to pre nás veľký test, vraví Matthew Tkachuk"Sú extrémne nebezpeční," vraví hviezda USA.
    Samuel Grega|pi 12:04|3
    Slovenská lavička na ZOH 2026.
    Nikola Černákovápi 14:42|37
    Pokoj, tím a pokora. Prečo sú Slováci na olympiáde opäť o krok pred Čechmi„Je to o srdci a bojovnosti," vraví útočník Okuliar.
    Nikola Černáková|pi 14:42|37
    Bratia Brady Tkachuk a Matthew Tkachuk v drese USA počas ZOH 2026.
    Martin Turčinpi 11:53|1
    Rodina chce zlato, v ceste stoja Slováci. Tkachukovci boli na olympiáde už pred 20 rokmiAmeričania sú súperom Slovákov v semifinále olympiády.
    Martin Turčin|pi 11:53|1
    Colton Parayko.
    pi 11:16
    Dvorského chváli aj spoluhráč zo St. Louis. Teším sa na ďalšie spoločné úspechy, povedalJe pravdepodobné, že po návrate do tímu St. Louis Blues bude z Dalibora Dvorského ešte lepší hráč.
    pi 11:16
    Na snímke Dalibor Dvorský (Slovensko).
    pi 09:52
    Dvorský sa snaží najmä pomôcť tímu. Proti USA musia využiť šance, ktoré sa im naskytnúZabrániť prezidentovi USA Donaldovi Trumpovi dostať sa do Talianska môžu slovenskí hokejisti prekvapivým triumfom.
    pi 09:52
    Juraj Slafkovský v opatere lekára slovenského tímu Pavla Lauka počas štvrťfinále medzi Slovenskom a Nemeckom (6:2).
    Martin Turčinšt 17:05|7
    Draisaitl si pomáhal horčicou, Slováci nie. So Slafkovským oslavoval aj lekárLekár Pavol Lauko vysvetľuje, ako ošetroval Juraja Slafkovského.
    Martin Turčin|št 17:05|7
    Tréner brankárov Ján Lašák.
    Boris Vanyašt 17:45|27
    Lašák: Dnešné deti vidia len Slafkovského gól, nie tisícky vystrelených pukov na tréninguSkúsenosti, ktoré nadobudol počas aktívnej kariéry, posúva už roky Ján Lašák ďalej mladým brankárom.
    Boris Vanya|št 17:45|27
    Branko Radivojevič v podcaste Hokejový BOSS.
    št 17:00
    Slovenskóóó! Ideme hrať zase o placky + katastrofálni rozhodcovia (Hokejový BOSS)Pozrite si a vypočujte si najnovší diel podcastu Hokejový BOSS v sezóne 2025/2026.
    št 17:00
    Andrej Sekera.
    št 17:57|2
    Rozhodil Draisaitla pred zápasom so Slovenskom? Sekera ukázal súkromné správy s hviezdou NHLV minulosti chodievala hviezda Edmontonu Oilers k svojmu slovenskému spoluhráčovi na Vianoce.
    št 17:57|2
    Martin Pospíšil (Slovensko) reaguje vo štvrťfinálovom zápase Nemecko - Slovensko.
    št 16:18
    Treba hrať tvrdo a nebáť sa Američanov, avizuje Pospíšil. Po náročnom období sa cíti skveloNa výber USA narazia Slováci v piatok o 21.10 v aréne Santa Giulia.
    št 16:18
    ZOH 2026 Hokej

    ZOH 2026 Hokej

    Erik Černák a Matthew Tkachuk počas šarvátky v semifinálovom zápase USA - Slovensko na ZOH 2026.
    Erik Černák a Matthew Tkachuk počas šarvátky v semifinálovom zápase USA - Slovensko na ZOH 2026.
    Keď prišla Vlhová, padol gól. Nalož mu tam, kričal Gáborík pri agresivite Tkachukovcov
    Samuel Grega|dnes 00:16
    Nachádzate sa tu:
    Domov»ZOH 2026 Hokej»Ako mohli nechať toľko priestoru? divili sa českí experti. Slovákom chýbala bojovnosť