Ako mohli nechať toľko priestoru? divili sa českí experti. Slovákom chýbala bojovnosť

Slovenskí hokejisti si po štyroch rokoch opäť zahrajú o bronz na zimných olympijských hrách.
V semifinále narazili na súpera, ktorý im nedal priestor rozvinúť hru. Američania zvíťazili presvedčivo 6:2 a podľa komentátorov ČT Sport rozhodli dôraz, rýchlosť aj pevná defenzíva.
„Američania ukázali svoju silu v prvých dvoch tretinách – skvele dohrávali súboje, výborne korčuľovali a vypracovali si rozhodujúci náskok 5:0,“ zhrnul hokejový expert Martin Hosták. Tretia časť sa podľa neho už len dohrávala.
Komentátor Robert Záruba pomenoval konkrétne detaily. „Prvý kľúč k úspechu bola využitá presilová hra a pokoj po dvoch góloch za 19 sekúnd.“ Vyzdvihol aj úspešnosť USA na vhadzovaniach. „Prehrať vhadzovania s tak korčuliarsky silným tímom je zásadné,“ dodal.
Priveľa chýb
Úvod semifinále proti USA ukázal, aká malá chyba môže rozhodovať. Nepodarené striedanie otvorilo Američanom cestu k prvému gólu.
V obrane vznikla medzera, ktorú okamžite využili. Dylan Larkin dostal presnú prihrávku, neváhal a tvrdou strelou prekonal Hlavaja na bližšiu tyč – 1:0.
„Zlé slovenské striedanie určilo ráz prvej tretiny,“ hodnotil Hosták. Podľa neho Američania bleskovo pristupovali k rozohrávke Slovákov a nútili ich k chybám. Slovensko malo problém s prechodom cez modrú čiaru a len ťažko sa dostávalo do útočného pásma.
„Američania sú silní v osobných súbojoch,“ všimol si Záruba.
Hosták doplnil, že obrancovia USA pôsobia veľmi pripravení a tím ako celok je pokojný a nenechá sa vyviesť z rytmu. „Sú úplne v pohode, nenechajú sa rozhodiť.“
Potrebovali energiu
Podľa expertov sa Slováci museli vyvarovať chýb z prvých desiatich minút. Pomohlo im, že mali dve presilové hry, no Američania pôsobili herne iste a dokonca si v oslabení vypracovali gólovú príležitosť. „Pohyb zdobí Američanov,“ uviedol Záruba.
V závere tretiny prišlo k vylúčeniu Kelemena a USA ho potrestali. Thompson vystrelil spoza clony a puk prešiel Hlavajovi pomedzi výhľad – 2:0.
VIDEO: Tage Thompson a jeho gól na 0:2
„Hlavaj si neveriacky meral priestor, ktorým puk preletel. Stačila malá chvíľka, keď musel vykuknúť spoza clony,“ opísal situáciu Hosták.
„Američania vedú zaslúžene. Nedovolili Slovákom ani rozohrať. Potom sa trochu zdvihli vďaka dvom presilovým hrám, ale americká obrana je bezchybná a brankár nemusel prakticky nič riešiť. Tréner Országh potrebuje opäť svoje ovečky dostať do zápasu a vykresať energiu, ktorou sršili,“ pokračoval expert.
Vražedné tempo
Do druhej tretiny vstupovali Slováci za stavu, ktorý bol stále hrateľný, no šance prichádzali len ťažko. „Američania pôsobia v defenzíve ako múr, ktorý nemá trhliny,“ zhodli sa experti.
Tretí gól síce najskôr padol, no neplatil pre kopnutie korčuľou. „Správne neuznaný gól, rozhodca to ani nepotreboval konzultovať,“ reagoval Hosták. Lenže krátko nato už USA skórovali regulárne.
Hughes dostal priveľa priestoru, potrestal váhanie obrany a presne trafil Hlavajovi pod rameno. „Ako mu tam mohli dať toľko priestoru? Takto sa Hughes nebráni,“ krútil hlavou Hosták.
Vzápätí bolo ešte horšie. Po ďalšej strate puku za vlastnou bránkou Američania zvýšili na 4:0. „To je so Slovákmi veľmi zlé,“ konštatoval Záruba. Hosták pripomenul, že práve vyhraté puky za bránkou sú silnou stránkou USA.
Hra mačky s myšou
Dva góly v rozmedzí 19 sekúnd ukončili Hlavajovo pôsobenie v zápase. Do brány išiel Škorvánek. „Je to trochu signál na zajtra,“ poznamenal Záruba smerom k zápasu o bronz.
Hosták dodal: „Nech si Hlavaj vydýchne a je pripravený. Nie je to o tom, že by chytal zle, ale o tom, že Slováci nestíhajú tempo USA.“
Ani striedanie brankára neprinieslo obrat. Hughes pridal svoj druhý gól, tentoraz z pomerne ostrého uhla – 5:0. „Rozhodne tam nie je bojovnosť, ktorú sme videli v predchádzajúcich zápasoch. Ani Šimonovi Nemcovi sa nechce ísť do súbojov,“ hodnotil expert.
„Vo všetkých radoch prehrávajú Američania Slovákov,“ uzavrel Záruba druhé dejstvo.
Dôstojný záver
O zápase už bolo prakticky rozhodnuté a tempo v tretej tretine citeľne opadlo. „Strašne ťažká úloha pre trénerský štáb, aby mužstvo dôstojne dohralo tretinu, keď vie, že na druhý deň hrá o bronz,“ poznamenal Hosták.
Ráz hry sa zmenil. Ustúpili súboje po odpískaní, emócie aj strkanice. „Hráči to chcú nejako dohrať,“ dodal.
Napriek tomu sa slovenský tím dočkal gólu. Po chybe USA znížil na 5:1 Juraj Slafkovský. „Má tvrdú a presnú strelu, aby rozhodeného brankára prekonal,“ ocenil Hosták.
Na druhej strane sa Škorvánek prezentoval viacerými výbornými zákrokmi. „Veľké mená si zbiera na betóny a vyrážačky,“ poznamenal Záruba, keď zneškodnil pokusy hviezd NHL.
Američania však pokračovali v efektivite. Brady Tkachuk zvýšil na 6:1. Slováci ešte dokázali korigovať skóre. Po výpadku americkej obrany unikli do protiútoku a Regenda zakončil nad rameno – 6:2. „Parádny protiútok a pekné zakončenie,“ hodnotil Hosták.
„Na zdramatizovanie semifinále je to však málo. Je to skôr boj o dôstojný záver,“ dodal Záruba.
Zverenci Vladimíra Országha sa stretnú v súboji o bronz v sobotu 21. februára o 20:40 proti Fínsku
