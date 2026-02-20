Dvorský sa snaží najmä pomôcť tímu. Proti USA musia využiť šance, ktoré sa im naskytnú

Druhým najproduktívnejším Slovákom v olympijskom výbere je najmladší člen kádra Dalibor Dvorský. Len 20-ročný útočník nazbieral zatiaľ šesť kanadských bodov za tri góly a rovnaký počet asistencií.
Pred ním je len Juraj Slafkovský, ktorý zaznamenal o bod viac - skóroval trikrát a spoluhráčom prihral na štyri presné zásahy.
Napriek nízkemu veku púta Dvorský pozornosť svojimi výkonmi. Pravidelne dostáva príležitosť aj v St. Louis Blues zo zámorskej NHL a všimol si to aj tréner národného tímu Vladimír Országh.
Trojica hokejistov Alexander Ovečkin (ZOH 2006) a Fíni Sami Vatanen a Olli Määttä (obaja ZOH 2014) nazbierali päť bodov na turnaji pod piatimi kruhmi, keď boli v pozícii nováčikov v NHL.
Tým, že má Dvorský na svojom konte už šesť bodov a ďalšie dve stretnutia pred sebou, tento rekord už stihol prekonať a môže ho ešte aj vylepšiť.
"Hej, videl som to po zápase. Popravde som o tom pred stretnutím vôbec nevedel, až potom mi to poslali nejakí kamaráti," uviedol rodák zo Zvolena po dueli pre prítomných novinárov.
Teší sa, že prekonal aj Ovečkina, ale viac mu ide o tímový úspech. "Snažím sa vždy najmä pomôcť tímu a tieto individuálne veci potom prídu. Tímový úspech je u mňa na prvom mieste," prezradil Dvorský.
Čo sa týka najbližšieho súpera Slovákov, vie o kvalite tímu USA. Vyzdvihol útok aj obranu semifinálového súpera a vie, že on so spoluhráčmi musia využiť šance, ktoré sa im naskytnú.
Ďalší recept na úspech môže byť aj dohrávanie súbojov a tým pádom sa dostať protivníkovi aj do hlavy. To by mohlo sebavedomých Američanov vyviesť z rytmu.
VIDEO: Najnovší diel podcastu Hokejový BOSS
V Miláne sa v kuloároch hovorí o tom, že by sa mal na prípadné finále presunúť aj americký prezident Donald Trump. Samozrejme, iba v prípade, ak tam jeho krajania postúpia.
Zabrániť hlave štátu USA dostať sa do Talianska môžu slovenskí hokejisti prekvapujúcim triumfom nad veľkým favoritom. Na papieri sa však hrať nebude a Slovákom azda vyhovuje pozícia outsidera.
Ak by Američania prehrali a hrali by "len" súboj o 3. miesto, s najväčšou pravdepodobnosťou sa Trump do Európy presúvať nebude.
