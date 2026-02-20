20 vs. 200 miliónov. Amerika čaká na zlato od zázraku na ľade, je teraz najbližšie?

Americký hokej čaká na veľké olympijské zlato už 46 rokov. V roku 1980 sa v Lake Placid zrodil zázrak na ľade.
Americkí univerzitní študenti vtedy vyhrali nad Sovietskym zväzom nabitým profesionálnymi hokejistami a Sovietom tak skazili cestu za piatym olympijským zlatom v rade.
„Miracle on ice“ je jeden z najikonickejších momentov histórie olympijských hier. O tom, ako Američania zaskočili svet sa rozpráva dodnes, bol o tom nakrútený film a vtedajší reprezentanti ostali hrdinami.
Magazín Sports Illustrated označil tento zápas za najlepší športový moment 20. storočia.
Duel proti Sovietom sa odohral 22. februára 1980 a USA zvíťazili 4:3. Stalo sa to presne 46 rokov pred olympijským finále v roku 2026.
„Veríte v zázraky? Áno!“ hlásal vtedy komentátor Al Michaels z ABC. Američania veria, že zázrak by sa mohol zopakovať aj v Miláne.
Aj keď teraz by to zázrak nebol. Súčasný americký výber je svojou kvalitou zrejme bližšie k zlatu ako kedykoľvek predtým.
Američania sa k veľkému triumfu priblížili aj v roku 2002 a 2010, ale v oboch prípadoch prehrali s Kanadou.
Teraz výber Spojených štátov budí rešpekt. Kvalita amerických hokejistov rastie a za posledné roky pribudlo do NHL niekoľko superhviezd práve z USA.
Ich najbližšou prekážkou na ceste za zlatom bude Slovensko. Tieto tímy sa stretnú v piatkovom semifinále o 21:10.
20 vs. 200 miliónov
Na papieri je favorit duelu jasný. Do súčasnej sezóny NHL zasiahlo 208 Američanov a presne o 200 menej Slovákov.
Celý káder USA na olympijských hrách je zložený z hviezd profiligy. To isté platí aj o Kanade a Fínsko má len jedného hráča, ktorý nehrá v NHL.
Slováci? V zostave majú sedem hráčov, ktorí aktuálne pôsobia v najlepšej lige sveta.
Platy amerických hokejistov dosahujú necelých 200 miliónov dolárov. Slovenskí hráči v NHL nezarábajú dohromady ani 20 miliónov.
Spojené štáty americké sa postupom času stali hokejovou veľmocou. Možno na majstrovstvách sveta to nie je vždy viditeľné (aj keď minulý rok sa konečne dočkali zlata), ale na turnaji najlepších svoju silu ukazujú.
Analytici podľa predpokladov očakávajú, že duel vyhrajú USA. Magazín TheAthletic vidí šance Slovenska uspieť v semifinále na osem percent. Zvyšných 92 percent možností patrí USA.
Šanca na medailu je podľa dát tohto portálu pre Slovensko menej ako jedna ku štyrom na úrovni necelých 23 percent.
Web HockeyStats dáva Slovensku proti USA o niečo vyššie šance, s 11 percentami je však toto mužstvo stále jasným outsiderom. Medailu vyhrá Slovensko v 28 percentách simulácií.
Sú to však len čísla. Mladý výber vedený trénerom Országhom už na turnaji ukázal, že vie zabojovať aj proti favoritovi.
Slovensko odohralo len jeden duel, kde bolo jasným favoritom (proti Taliansku). Napriek tomu má na konte už tri výhry.
MVP poslednej sezóny v bráne
V súčasnej sezóne NHL je 47 hokejistov, ktorí získali minimálne 50 bodov. 14 z nich je z USA a piati z nich nie sú súčasťou reprezentačného výberu v Miláne.
Najproduktívnejší Slovák Juraj Slafkovský z Montrealu má 45 bodov.
Američania majú na ZOH najťažší a druhý najvyšší výber. Zároveň sú po Slovákoch druhí najmladší s vekovým priemerom 28 rokov.
V bráne majú troch výborných gólmanov. Hellebuyck, Oettinger aj Swayman patria medzi elitu NHL a vo svojich mužstvách sú jednotkami.
V národnom tíme ňou je Connor Hellebuyck z Winnipegu, ktorý má vo svojej zbierke už tri Vezinove trofeje pre najlepšieho brankára ligy a aj jednu Hart Trophy pre najužitočnejšieho hráča súťaže z uplynulej sezóny.
„Brankára Hellebuycka som si už pozeral. Zaujala ma jeho rozohrávka, prakticky všetko sa začína uňho. Niektoré prvky by som chcel implementovať aj do našej hry,“ analyzoval Američana tréner brankárov Slovenska Ján Lašák.
„Rád by som zdôraznil, že to nefunguje spôsobom - chalani, dajte mu to nad vyrážačku a je to istý gól. To sa zrejme nestane. Skôr musíme nájsť spôsob, ako ho donútiť k náročnejšiemu zákroku a potom si to pozbierať v dorážkach.“
Z obrany ide strach
V obrane patrí k najzvučnejším menám Quinn Hughes, ktorého viacerí experti považujú za vôbec najlepšieho obrancu na svete. Na turnaji bodoval v každom stretnutí a žiaril vo štvrťfinále proti Švédsku, kde mal asistenciu a následne rozhodol gólom v predĺžení.
Vyniká svojím ladným korčuľovaním, prehľadom v hre aj kontrolou puku. V Miláne je so šiestimi bodmi najproduktívnejším bekom turnaja.
V zadných radoch ho dopĺňa Zach Werenski, ktorý má v aktuálnej sezóne NHL najviac bodov na zápas spomedzi obrancov – v 52 dueloch si ich pripísal už 62 a je jednoznačne najlepším hráčom Columbusu.
Mužstvo je pevné aj po defenzívnej stránke, inkasovalo len šesťkrát, čo je spolu s Kanadou najmenej zo všetkých tímov. Zásluhu na tom majú aj obrancovia Slavin, Faber či McAvoy, ktorí zvládajú odviesť kvalitnú prácu aj smerom dozadu.
Americká obrana je postrachom súperov v oboch smeroch. Je ťažké cez ňu prejsť a sama dokáže zaútočiť.
Exkluzívna ofenzívna sila
Sila tímu spočíva aj v jeho ofenzíve. V základnej skupine skórovali v každom zápase aspoň päťkrát.
Vedie ich kapitán Matthews, ktorý bol už trikrát najlepším strelcom v NHL. S ním v útoku nastupujú šikovní Boldy a Guentzel.
Nepríjemní a neobľúbení medzi súpermi sú bratia Tkachukovci, známi aj svojimi provokáciami a tým, ako radi sa súperovi dostávajú pod kožu. Ku tomu však pridávajú aj veľmi kvalitné výkony na ľade. Matthew mal dvakrát viac ako 100 bodov v sezóne NHL, Brady je zas kapitán a líder Ottawy.
Medzi nimi hrá centra Jack Eichel – najproduktívnejší Američan v súčasnom ročníku NHL a hráč, ktorý sa profiluje na jedného z najlepších útočníkov sveta.
Za zmienku stojí aj Jack Hughes. Mladší brat Quinna takisto vyniká svojimi pohybmi a nemá problém puk konzistentne voziť do útočného pásma.
Oveľa robustnejší je Tage Thompson, ktorý však napriek svojej veľkej postave vyniká šikovnosťou.
Mužstvo potom dopĺňajú hráči ako Larkin, Keller či Nelson. Hoci sú hviezdami vo svojich kluboch, v reprezentácii si môžu dovoliť posunúť ich aj do nižších formácií, ale aj za to sa vedia odvďačiť.
Síce sa pre olympiádu nehrá zápas hviezd, Amerika má v Miláne absolútny výber hviezd. O ich kvalite svedčí aj to, že doma nechali skvelých hráčov ako Robertson, Caufield, DeBrincat, Fox či Hutson.
Udeje sa hokejové prekvapenie?
Američania budú pre Slovákov zatiaľ najväčším testom. Spolu s Kanadou sú od začiatku považovaní za hlavných adeptov na finále.
Magazín TheAthletic písal, že ak chce Slovensko uspieť, jeho štyri hlavné stavebné bloky budú musieť naďalej excelovať.
Tieto bloky sú mladé zbrane, ktoré výber má: Juraj Slafkovský, Dalibor Dvorský, Šimon Nemec a Samuel Hlavaj.
Zároveň Slovensko potrebuje dobrý výkon aj od druhej vlny hráčov. Tá zvládla podržať proti Nemcom. Ak chcú Slováci uspieť, mužstvo bude musieť znova tímovo fungovať.
„Treba hrať tvrdo a keď bude šanca na presilovkách, musíme dať gól. Naša päťka bude hrať ten istý hokej ako doteraz,“ hovoril Martin Pospíšil.
„Sme veľkí hráči a budeme využívať naše telá a budeme sa snažiť im to znepríjemňovať. Vieme aké to je ťažké, keď vás niekto dohráva. Budeme sa snažiť celých 60 minút.“
V Miláne sa aj v piatok môže udiať veľké hokejové prekvapenie. To by však tentokrát nenastalo v prípade výhry Američanov, ale v prípade výhry Slovákov.
