Slafkovský so Škorvánkom získali najlepšie hodnotenie. Nízkej známke sa nevyhol kapitán

Hokejisti Slovenska prehrali v semifinálovom zápase na hokejovom turnaji na ZOH 2026 s USA 6:2.
Slováci tak rovnako ako pred štyrmi rokmi zabojujú v zápase o bronz, v ktorom nastúpia proti reprezentácii Fínska.
Čitatelia Sportnetu po tomto dueli mali možnosť oznámkovať výkony hráčov na stupnici od 1 po 10.
Najlepšiu známku ste dali Jurajovi Slafkovskému a Stanislavovi Škorvánkovi, ktorí zhodne dostali finálnu známku 6,7. Ide o číslo podstatne nižšie oproti štvrťfinálovému zápasu, keď Regenda dostal 9,1.
Na opačnom konci poradia figuruje Samuel Takáč so známkou 4,5, ktorého dopĺňa so ziskom 4,6 kapitán Tomáš Tatar.
Pozrite si kompletné výsledky hlasovania.
Program Slovenska na hokejovom turnaji ZOH 2026
11.02. 16:40
| Skupina B
| Skupina B
| Skupina B
| Playoff | Štvrťfinále
| Playoff | Semifinále
| Playoff | O 3. miesto
| Skupina B
13.02. 12:10
Slovensko
4 - 1
Fínsko
Santagiulia Ice Hockey Arena
| Skupina B
14.02. 12:10
Taliansko
2 - 3
Slovensko
Rho Ice Hockey Arena
| Skupina B
18.02. 12:10
Švédsko
5 - 3
Slovensko
Santagiulia Ice Hockey Arena
| Playoff | Štvrťfinále
20.02. 21:10
Slovensko
6 - 2
Nemecko
Santagiulia Ice Hockey Arena
| Playoff | Semifinále
21.02. 20:40
USA
6 - 2
Slovensko
Santagiulia Ice Hockey Arena
| Playoff | O 3. miesto
Fínsko
vs.
Slovensko
Santagiulia Ice Hockey Arena
Pavúk play-off hokejového turnaja ZOH 2026
Semifinále
Finále
O 3. miesto
