Podcenia Američania Slovákov? Nehrozí. Bude to pre nás veľký test, vraví Matthew Tkachuk

Semifinálový zápas hokejového turnaja ZOH 2026 USA proti Slovensku má jasného favorita.
Mohlo by sa zdať, že Američania zverencov Vladimíra Országha podcenia. Z ich reakcií to tak však vôbec nevyzerá.
"Hrajú absolútne úžasne. Mali naozaj ťažký rozpis, najťažších súperov v skupine a dokázali ju vyhrať," chválil Slovákov Matthew Tkachuk.
"Ukázali skvelé veci a majú na konte veľké výhry. Z arény je počuť, že ich fanúšikovia a celá krajina sú tu. Tvoria neskutočnú atmosféru a niektorí z ich hráčov hrajú na svetovej úrovni, či už tí z NHL alebo nie."
Matthew Tkachuk si plní sen. Na olympijských hrách je spolu so svojím bratom Bradym. 28-ročný útočník je dvojnásobný víťaz Stanley Cupu a v Miláne ešte nestrelil gól. Má však päť asistencií.
"Bude to pre nás veľmi veľký test," vravel pred duelom so Slovenskom.
"V tomto bode turnaja sa môže stať hocičo. Ich brankár hrá výborne, náš však tiež, bude to neskutočné semifinále."
Podobným štýlom sa o Slováchoch vyjadroval aj Dylan Larkin: "Sú extrémne nebezpeční, myslím si, majú veľkých hráčov. Špeciálny je Slafkovský, je to kôň."
Boj o finále je pre oba tímy veľkou príležitosťou písať históriu. Američania cítia záväzok vyhrať, Slováci môžu prekvapiť.
"Mám to rád, rád hrám ako outsider," povedal Juraj Slafkovský. "Potom môžeme prekvapiť."
Autori NHL.com tipovali výsledky stretnutia. Z ôsmich si dvaja myslia, že Slovensko prekvapí. Jeden predikuje, že USA vyhrajú po predĺžení, zvyšní tipujú ich výhru v riadnom hracom čase.
"Juraj Slafkovský a brankár Samuel Hlavaj dali Slovákom všetky dôvody na to, aby verili, že dokážu zdolať aj Spojené štáty," písal Eric Marin a tipol výhru Slovenska 3:1.
Triumf Slovenska 3:2 tipol Matt Cubeta: "Príbeh Popolušky bude pokračovať, Juraj Slafkovský a Samuel Hlavaj budú rozdieloví hráči."
Slovákom budú priať aj niektorí Kanaďania. Okrem fanúšikov aj spoluhráč Martin Pospíšila z Calgary, obranca MacKenzie Weegar:
"Bolo by skvelé vidieť, ako sa Martin Pospíšil dostane pod kožu Tkachukovcom.”
Zápas Slovensko - USA nájdete aj na Sportnet.sk vo forme textového online prenosu spolu s audiokomentárom.
Pavúk play-off hokejového turnaja ZOH 2026
Program Slovenska na hokejovom turnaji ZOH 2026
| Skupina B
| Skupina B
| Skupina B
| Playoff | Štvrťfinále
| Playoff | Semifinále
Zimná olympiáda Miláno 2026
- Kde sledovať semifinále Slovensko - USA na ZOH 2026?
- Dvojice semifinále hokejového turnaja ZOH 2026
- Všetko o olympiáde v Miláne a Cortine 2026 (ZOH)
- Program a výsledky na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Slovensko na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Športy a disciplíny na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Hokej na olympiáde v Miláne a Cortine 2026 (ZOH)
- Slováci na ZOH: Petra Vlhová, Paulína Bátovská Fialková, Juraj Slafkovský, Adam Hagara