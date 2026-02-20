    USA na ZOH Hokej 2026
    USA
    ZOH Hokej 2026
    20.02.2026, Playoff, Semifinále
    Santagiulia Ice Hockey Arena
    21:10
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    Americkí hokejisti počas ZOH 2026.
    20 vs. 200 miliónov. Amerika čaká na zlato od zázraku na ľade, je teraz najbližšie?
    Juraj Slafkovský v opatere lekára slovenského tímu Pavla Lauka počas štvrťfinále medzi Slovenskom a Nemeckom (6:2).
    Draisaitl si pomáhal horčicou, Slováci nie. So Slafkovským oslavoval aj lekár
    Martin Pospíšil (Slovensko) reaguje vo štvrťfinálovom zápase Nemecko - Slovensko.
    Treba hrať tvrdo a nebáť sa Američanov, avizuje Pospíšil. Po náročnom období sa cíti skvelo
    Tréner brankárov Ján Lašák.
    Lašák: Dnešné deti vidia len Slafkovského gól, nie tisícky vystrelených pukov na tréningu
    Branko Radivojevič v podcaste Hokejový BOSS.
    Slovenskóóó! Ideme hrať zase o placky + katastrofálni rozhodcovia (Hokejový BOSS)
    Andrej Sekera.
    Rozhodil Draisaitla pred zápasom so Slovenskom? Sekera ukázal súkromné správy s hviezdou NHL
    Prehľad zápasuKde sledovať?Súvisiace

    Podcenia Američania Slovákov? Nehrozí. Bude to pre nás veľký test, vraví Matthew Tkachuk

    Na snímke hokejista Švédska Joel Eriksson Ek (14) a hráč USA Matthew Tkachuk (19).
    Na snímke hokejista Švédska Joel Eriksson Ek (14) a hráč USA Matthew Tkachuk (19). (Autor: TASR/AP)
    Samuel Grega|20. feb 2026 o 12:04
    ShareTweet1

    "Sú extrémne nebezpeční," vraví hviezda USA.

    Semifinálový zápas hokejového turnaja ZOH 2026 USA proti Slovensku má jasného favorita.

    Mohlo by sa zdať, že Američania zverencov Vladimíra Országha podcenia. Z ich reakcií to tak však vôbec nevyzerá.

    "Hrajú absolútne úžasne. Mali naozaj ťažký rozpis, najťažších súperov v skupine a dokázali ju vyhrať," chválil Slovákov Matthew Tkachuk.

    "Ukázali skvelé veci a majú na konte veľké výhry. Z arény je počuť, že ich fanúšikovia a celá krajina sú tu. Tvoria neskutočnú atmosféru a niektorí z ich hráčov hrajú na svetovej úrovni, či už tí z NHL alebo nie."

    20 vs. 200 miliónov. Amerika čaká na zlato od zázraku na ľade, je teraz najbližšie?
    Súvisiaci článok
    20 vs. 200 miliónov. Amerika čaká na zlato od zázraku na ľade, je teraz najbližšie?

    Matthew Tkachuk si plní sen. Na olympijských hrách je spolu so svojím bratom Bradym. 28-ročný útočník je dvojnásobný víťaz Stanley Cupu a v Miláne ešte nestrelil gól. Má však päť asistencií.

    "Bude to pre nás veľmi veľký test," vravel pred duelom so Slovenskom.

    "V tomto bode turnaja sa môže stať hocičo. Ich brankár hrá výborne, náš však tiež, bude to neskutočné semifinále."

    Podobným štýlom sa o Slováchoch vyjadroval aj Dylan Larkin: "Sú extrémne nebezpeční, myslím si, majú veľkých hráčov. Špeciálny je Slafkovský, je to kôň."

    Dylan Larkin sa teší so spoluhráčmi z gólu vo štvrťfinálovom dueli USA - Švédsko na ZOH 2026.
    Dylan Larkin sa teší so spoluhráčmi z gólu vo štvrťfinálovom dueli USA - Švédsko na ZOH 2026. (Autor: TASR/AP)

    Boj o finále je pre oba tímy veľkou príležitosťou písať históriu. Američania cítia záväzok vyhrať, Slováci môžu prekvapiť.

    "Mám to rád, rád hrám ako outsider," povedal Juraj Slafkovský. "Potom môžeme prekvapiť."

    Autori NHL.com tipovali výsledky stretnutia. Z ôsmich si dvaja myslia, že Slovensko prekvapí. Jeden predikuje, že USA vyhrajú po predĺžení, zvyšní tipujú ich výhru v riadnom hracom čase.

    "Juraj Slafkovský a brankár Samuel Hlavaj dali Slovákom všetky dôvody na to, aby verili, že dokážu zdolať aj Spojené štáty," písal Eric Marin a tipol výhru Slovenska 3:1.

    Samuel Hlavaj.
    Samuel Hlavaj. (Autor: TASR/AP)

    Triumf Slovenska 3:2 tipol Matt Cubeta: "Príbeh Popolušky bude pokračovať, Juraj Slafkovský a Samuel Hlavaj budú rozdieloví hráči."

    Slovákom budú priať aj niektorí Kanaďania. Okrem fanúšikov aj spoluhráč Martin Pospíšila z Calgary, obranca MacKenzie Weegar:

    "Bolo by skvelé vidieť, ako sa Martin Pospíšil dostane pod kožu Tkachukovcom.”

    Zápas Slovensko - USA nájdete aj na Sportnet.sk vo forme textového online prenosu spolu s audiokomentárom.

    Pavúk play-off hokejového turnaja ZOH 2026

    Osemfinále
    Česko
    Česko
    3
    Dánsko
    Dánsko
    2
    Švajčiarsko
    Švajčiarsko
    3
    Taliansko
    Taliansko
    0
    Švédsko
    Švédsko
    5
    Lotyšsko
    Lotyšsko
    1
    Nemecko
    Nemecko
    5
    Francúzsko
    Francúzsko
    1
    Štvrťfinále
    Kanada
    Kanada
    4
    Česko
    Česko
    3
    Fínsko
    Fínsko
    3
    Švajčiarsko
    Švajčiarsko
    2
    USA
    USA
    2
    Švédsko
    Švédsko
    1
    Slovensko
    Slovensko
    6
    Nemecko
    Nemecko
    2
    Semifinále
    Kanada
    Kanada
    20.2.2026 16:40
    Fínsko
    Fínsko
    USA
    USA
    20.2.2026 21:10
    Slovensko
    Slovensko
    Finále

    Program Slovenska na hokejovom turnaji ZOH 2026

    11.02. 16:40
    | Skupina B
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    4 - 1
    Fínsko na ZOH Hokej 2026
    Fínsko
    Santagiulia Ice Hockey Arena
    13.02. 12:10
    | Skupina B
    Taliansko na ZOH Hokej 2026
    Taliansko
    2 - 3
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    Rho Ice Hockey Arena
    14.02. 12:10
    | Skupina B
    Švédsko na ZOH Hokej 2026
    Švédsko
    5 - 3
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    Santagiulia Ice Hockey Arena
    18.02. 12:10
    | Playoff | Štvrťfinále
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    6 - 2
    Nemecko na ZOH Hokej 2026
    Nemecko
    Santagiulia Ice Hockey Arena
    20.02. 21:10
    | Playoff | Semifinále
    USA na ZOH Hokej 2026
    USA
    vs.
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    Santagiulia Ice Hockey Arena

    Zimná olympiáda Miláno 2026

    ZOH 2026 Hokej

    ZOH 2026 Hokej

    Kanada - Fínsko: ONLINE prenos zo zápasu na ZOH Miláno 2026 dnes (hokej)online
    Kanada - Fínsko: ONLINE prenos zo zápasu na ZOH Miláno 2026 dnes (hokej)online
    ONLINE: Kanada - Fínsko dnes, hokej na ZOH 2026 LIVE (semifinále)
    dnes 13:40
    Na snímke hokejista Švédska Joel Eriksson Ek (14) a hráč USA Matthew Tkachuk (19).
    Samuel Gregadnes 12:04|1
    Podcenia Američania Slovákov? Nehrozí. Bude to pre nás veľký test, vraví Matthew Tkachuk"Sú extrémne nebezpeční," vraví hviezda USA.
    Samuel Grega|dnes 12:04|1
    Bratia Brady Tkachuk a Matthew Tkachuk v drese USA počas ZOH 2026.
    Martin Turčindnes 11:53
    Rodina chce zlato, v ceste stoja Slováci. Tkachukovci boli na olympiáde už pred 20 rokmiAmeričania sú súperom Slovákov v semifinále olympiády.
    Martin Turčin|dnes 11:53
    Šimon Nemec oslavuje gól v zápase Slovensko - USA v skupine B na MS v hokeji 2024.
    Pavol Spáldnes 11:40|1
    Američania sa nám posmievali, že nás rozbijú a pošlú domov, vravela ikonaSlováci vytiahli brankársky tromf.
    Pavol Spál|dnes 11:40|1
    Slovenskí fanúšikovia ostali zaseknutí na letisku vo Viedni. anketa
    Matej Hankdnes 11:31|3
    Slovenskí fanúšikovia ostali zaseknutí vo Viedni. Niektorí sa vrátili domov, iní majú nádejPočasie ovplyvnilo medzinárodnú dopravu z viedenského letiska.
    Matej Hank|dnes 11:31|3
    Na snímke Dalibor Dvorský (Slovensko).
    dnes 09:52
    Dvorský sa snaží najmä pomôcť tímu. Proti USA musia využiť šance, ktoré sa im naskytnúZabrániť prezidentovi USA Donaldovi Trumpovi dostať sa do Talianska môžu slovenskí hokejisti prekvapivým triumfom.
    dnes 09:52
    Colton Parayko.
    dnes 11:16
    Dvorského chváli aj spoluhráč zo St. Louis. Teším sa na ďalšie spoločné úspechy, povedalJe pravdepodobné, že po návrate do tímu St. Louis Blues bude z Dalibora Dvorského ešte lepší hráč.
    dnes 11:16
    ZOH 2026 Hokej

    ZOH 2026 Hokej

    Kanada - Fínsko: ONLINE prenos zo zápasu na ZOH Miláno 2026 dnes (hokej)online
    Kanada - Fínsko: ONLINE prenos zo zápasu na ZOH Miláno 2026 dnes (hokej)online
    ONLINE: Kanada - Fínsko dnes, hokej na ZOH 2026 LIVE (semifinále)
    dnes 13:40
    Nachádzate sa tu:
    Domov»ZOH 2026 Hokej»Podcenia Američania Slovákov? Nehrozí. Bude to pre nás veľký test, vraví Matthew Tkachuk