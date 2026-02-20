Američania sa nám posmievali, že nás rozbijú a pošlú domov, vravela ikona

Rivalita Slovenska a USA na zimných olympijských hrách a majstrovstvách sveta priniesla množstvo dramatických príbehov.
Historická bilancia z 20 vzájomných zápasov na MS a ZOH hovorí v prospech USA (11 víťazstiev), Slovensko sa tešilo sedemkrát a dvakrát sa duel skončil remízou (1994 a 1996).
Napriek tomu platí, že slovenský tím dokáže udrieť v rozhodujúcich chvíľach – najmä vo vyraďovacích bojoch.
A dnes o 21.10 (vysiela STVR Sport) sa píše ďalšia kapitola. Slovenskí hokejisti nastúpia v semifinále olympijského turnaja proti USA.
Vybrali sme najpamätnejšie vzájomné zápasy tejto rivality – tie, ktoré ukázali, že proti veľmoci sa dá nielen hrať, ale aj uspieť.
ZOH Lillehammer 1994: Slováci sa ukázali svetu
Skupina: Slovensko – USA 3:3.
Hokejisti odštartovali doma eufóriu. Bez prehry vyhrali základnú skupinu a postúpili do štvrťfinále (celkovo skončili na 6. mieste). Očarili však ofenzívnym hokejom.
Bola to olympijská premiéra samostatného Slovenska. Bez hráčov z NHL. Bez skúseností z veľkých turnajov pod vlastnou vlajkou. Ale s obrovskou chuťou.
Za Slovensko proti USA skórovali Ľubomír Kolník, Peter Šťastný a Marián Smerčiak. Žigmund Pálffy bol motorom ofenzívy a v zápase si pripísal tri asistencie.
Tridsaťosemročný Šťastný bol kapitánom, lídrom a symbolom prepojenia medzi NHL skúsenosťou a novým slovenským tímom. Vedľa neho nastúpil v útoku aj vtedy devätnásťročný Miroslav Šatan, najmladší hokejista v tíme trénera Júliusa Šuplera.
V bránke bol jednotkou Eduard Hartmann. Američania mali viac skúseností, širší káder, väčšiu medzinárodnú istotu. Slováci viedli už 3:1, ale vedenie neudržali.
MS Petrohrad 2000: Vyletel neznámy brankár
Štvrťfinále: Slovensko – USA 4:1
Do štvrťfinále postúpilo Slovensko zo štvrtého miesta a narazilo na víťaza druhej skupiny USA.
„Pred štvrťfinále proti Američanom som sa šiel pozrieť na ich tréning a Jason Blake po mne pálil puky. Posmievali sa nám – vraj nás rozbijú a pôjdeme domov,“ spomínal obranca Ľubomír Višňovský.
Tréner Ján Filc prekvapil. Do bránky poslal mladého Jána Lašáka, hrdinu MS juniorov 1999), hoci všetky zápasy dovtedy odchytal skúsenejší Pavol Rybár.
„Jano bol veľký bojovník. Poznal som ho odmalička. Vo Winnipegu potvrdil, že bojovnosťou a srdcom dokáže robiť zázraky,“ vysvetľoval Filc.
Slovensko vs. USA - pamätné zápasy a fakty
MS 2000 v Petrohrade:
USA - Slovensko 1:4 (1:0, 0:3, 0:1)
Góly: 4. Hendrickson (Gionta) - 21. Šatan (Suchý), 23. Hreus (Pardavý), 24. Plavucha (Vaic), 50. Bartečko (Šatan, Ľ. Višňovský)
USA: Rhodes - Housley, Gill, Weinrich, Clymer, O´Sullivan, Luongo, Mottau, Boguniecki - Konowalchuk, Halpern, Heinze - Gionta, Hendrickson, Tancill - J. Blake, Plante, Peluso - Haggerty, Legwand, Nielsen
Slovensko: Lašák - Suchý, Štrbák, Ľ. Višňovský, Chára, Droppa, Podhradský - Šatan, Handzuš, Bartečko - Plavucha, Kapuš, Vaic - Pardavý, Hurtaj, Hlinka - P. Pucher, Hreus, Bartoš.
ZOH Turín 2006:
Slovensko - USA 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)
Góly: 35. Marián Hossa (Demitra, Gáborík), 42. Bondra (Šatan) - 39. Rolston (Rafalski, Gomez)
Slovensko: Budaj - Višňovský, Štrbák, Chára, Meszároš, Jurčina, Suchý, Ivan Majeský - Marián Hossa, Demitra, Gáborík - Bondra, Kapuš, Šatan - Svatoš, Bartečko, Zedník - Ronald Petrovický, Surový, Marcel Hossa.
USA: R. DiPietro - Leopold, Hatcher, Hedican, Schneider, Chelios, Liles - Tkachuk, Modano, Rolston - Gionta, Gomez, Guerin - Knuble, Conroy, Drury - Parrish, Weight, Cole - J. Blake.
ZOH Peking 2022:
Slovensko - USA 3:2 sn (1:1, 0:1, 1:0 - 0:0, 1:0)
Góly: 12. Slafkovský (Čerešňák, Regenda), 60. Hrivík (Čajkovský, Hudáček), rozhodujúci nájazd: Cehlárik - 20. Abruzzese (Beniers, Kampfer), 29. Hentges (Perbix, Smith)
Slovensko: Rybár - Čerešňák, Čajkovský, Marinčin, Rosandič, Kňažko, Gernát - Takáč, Hrivík, Cehlárik - Jurčo, Hudáček, Pospíšil - Kelemen, Krištof, Zuzin - Regenda, Roman, Slafkovský
USA: Mann - Kamfper, Ness, Faber, Cooper, Perbix, Warsofsky, Helleson - O´Neill, Miele, Agostino - Abruzzese, Beniers, Knies - Farrell, Meyers, Cates - Hentges, Smith, Brisson - N. Shore
Lašák pôsobil v ECHL. Mal byť tretí brankár. Zbierať skúsenosti. Býval na izbe s kapitánom Miroslavom Šatanom.
„Pamätám si to, akoby to bolo teraz. Miro mi dával lekcie do života. Keď sa dozvedel, že budem chytať, pripravil ma. Šiel som do bránky sebavedomý.“
Američania viedli po prvej tretine 1:0. A potom prišla smršť. Slovensko otočilo a vyhralo 4:1.
„Chalani mi buď neverili, alebo sa báli a takmer nič nepustili,“ smial sa Lašák. Na šampionáte sa prvýkrát objavil aj dovtedy nie veľmi známy Zdeno Chára. Slovensko získalo striebro, prvú medailu v ére samostatnosti.
MS Praha 2004: Veľký tím, zemiaková medaila
Boj o 3. miesto: Slovensko – USA 0:1 sn.
Slovensko doplatilo predovšetkým na nízku efektivitu zakončenia. Zápas o bronz sa stal symbolom hokejovej smoly pre generáciu, ktorá mala v Prahe finále na dosah, no turnaj opúšťala bez medaily.
V súboji o bronz proti výberu USA boli lepší. Aktívnejší. Hladnejší. Štatistika striel 32:25 hovorí jasne.
Psychika hrala väčšiu rolu než taktika. Aj po predĺžení bolo 0:0. Rozhodli samostatné nájazdy. Americký obranca Andy Roach vytiahol svoj typický bekhendový blafák a prekonal Jána Lašáka – presne tak, ako predtým vyradil domácich Čechov.
Na slovenskej strane sa pokúšali o zmenu osudu Marián Hossa aj Marián Gáborík, no nevyšlo to. A tak skončili štvrtí.
Kapitán Miroslav Šatan v mixzóne nehovoril diplomaticky: „Štvrté miesto je asi to najhoršie. Brali by ho zrejme iba Japonci.“ V jednej vete vystihol všetko – bolesť, iróniu aj realitu.
Tréner František Hossa zvolil pokojnejší tón, no sklamanie bolo cítiť aj z jeho slov: „Chlapcom ani príliš nemám čo vyčítať. V posledných dvoch zápasoch na turnaji nás opustilo šťastie. Nájazdy sú vždy lotéria. Hráči na ne boli vybratí dopredu. Je obdivuhodné, ako išli počas turnaja výkonnostne hore. Zápas bol veľmi náročný, najmä po psychickej stránke, nebolo ľahké chlapcov motivovať po nešťastnom semifinále s Kanadou.“
ZOH Turín 2006: Najsilnejšia zostava v dejinách
Skupina: Slovensko – USA 2:1
Jediný zápas, v ktorom Slovensko zdolalo USA na olympiáde v plnej sile NHL.
Pod vedením trénera Františka Hossu vyhrali Slováci všetkých päť zápasov v základnej skupine. Proti USA triumfovali 2:1.
Góly strelili legendy Marián Hossa a Peter Bondra.
Médiá písali o „taktických šachoch“. O tom, že Slovensko prevýšilo Američanov v efektivite a defenzíve. A že Peter Budaj čaroval najmä v záverečnom tlaku USA.
V spomienkach sa dodnes uvádza, že to bola najsilnejšia zostava, akú Slovensko na olympiáde malo – Hossa, Gáborík, Demitra, Šatan, Bondra, Chára a ďalší.
Bolo to historicky prvé víťazstvo nad USA pod piatimi kruhmi. Slováci však nakoniec neprešli cez štvrťfinále.
MS Helsinky 2012: Impulz, ktorý vyústil do finále
Skupina: Slovensko – USA 4:2.
Toto víťazstvo bolo kľúčovým momentom na ceste k zisku strieborných medailí, keďže išlo o prvé body Slovenska na turnaji po dvoch úvodných prehrách.
Góly a asistencie: Graňák (L. Hudáček), 16. Radivojevič (T. Kopecký, Handzuš), 20. Sekera (Bližňák), 60. Šatan.
„Keď je odvaha, tak góly padajú. Handzuš splnil očakávania priniesol pokoj do mužstva a v kabíne sa zaradil po boku Šatanu a Cháru k lídrom. Brankárom sme verili, aj v príprave chytali dobre a tu sa to podarilo naplnili očakávania,“ hodnotil tréner Vladimír Vůjtek.
Pre Miroslava Šatana bol tento duel výnimočný aj tým, že išlo o jeho 150. zápas v národnom dres. Brankár Ján Laco prispel k výhre spoľahlivým výkonom proti ofenzíve vedenej hviezdami ako Paul Stastny.
ZOH Soči 2014: Štrnásť minút, ktoré zlomili
Skupina: Slovensko – USA 1:7
Nechýbala elita z NHL. Pred turnajom bolo dusno, napätie medzi Šatanom a Chárom. Prvý menovaný nakoniec zostal doma. V základnej A-skupine utrpelo Slovensko jednu z najťažších olympijských prehier.
Rozhodla katastrofálna druhá tretina, počas ktorej Američania skórovali šesťkrát v rozmedzí 13 minút a 51 sekúnd (medzi 22. a 36. minútou). Po úvodnom góle Johna Carlsona síce hneď v 24. sekunde druhej tretiny vyrovnal Tomáš Tatar po asistencii Marián Hossa na 1:1, no namiesto obratu prišiel kolaps.
Brankár Jaroslav Halák inkasoval šesť gólov z 26 striel a v 34. minúte ho vystriedal Peter Budaj, ktorý inkasoval raz hneď z prvej strely.
Tréner Vladimír Vůjtek po zápase otvorene priznal: „Videli sme rozdiel medzi NHL a KHL. Naši hráči z európskych líg nestíhali tempu súpera. Stíhala iba naša prvá päťka.“
Kapitán USA Zach Parise skonštatoval: „Naozaj nečakáte, že porazíte tím ako Slovensko 7:1 na takomto turnaji. Jednoducho sme využili šance a našu rýchlosť.“
A dvojgólový Paul Stastny v drese USA dodal: „Bolo dobré to konečne na tretí pokus zvládnuť,“ čím narážal na predchádzajúce olympijské prehry USA so Slovenskom. Pre Slovensko to bola prvá z troch prehier v skupine a turnaj sa napokon skončil vypadnutím v osemfinále proti Česku.
MS Košice 2019: Ramsay hrdý, ako nikdy
Skupina: Slovensko – USA 4:1
Bol to jeden z najlepších zápasov pod vedením trénera Craiga Ramsayho.
„O tomto sme sa bavili dva roky. Hlavný dôvod tohto víťazstva je, že sme hrali ako tím,“ vyhlásil Ramsay.
Národný tím zdolal v úvodnom súboji na majstrovstvách sveta jedného z najväčších favoritov turnaja.
Ramsayho nadchla atmosféra v košickej Steel aréne.
„Skvelé! To bolo niečo. Nádhera. Roky som pôsobil v NHL, zažil som veľa zápasov v play off, ale toto bolo také skvelé, ako sa len dá,“ chválil fanúšikov.
Góly zariadili: Sukeľ, Černák, Tatar, Krištof.
„A som rád, že hráči to aj v takejto atmosfére zvládli. Nenechali sa strhnúť, ostali pokojní a hrali si svoju hru. Vyhrali sme 4:1 a ja som šťastný chlapec,“ dodal s úsmevom.
„Každý drel a keď niekto spravil chybu, bol tam spoluhráč, aby mu pomohol. Tak má hrať tím,“ doplnil Ramsay.
Kanadský tréner priznal, že výhra nad Američanmi v jeho očiach prekonala aj triumf nad Ruskom na olympiáde v Pjongčangu 2018.
Slováci však skončili v skupine až na piatom mieste a medzi najlepšiu osmičku nepostúpili.
ZOH Peking 2022: 43,7 sekundy do večnosti
Štvrťfinále: Slovensko – USA 3:2 sn.
Turnaj bol bez hráčov NHL. Slovensko prehrávalo 1:2. Záver. Odvolaný brankár. Kapitán Marek Hrivík vyrovnal na 2:2 len 43,7 sekundy pred koncom riadneho hracieho času.
Zorientoval sa pred bránou a pohotovým zakončením poslal zápas do predĺženia. Slováci zdolali USA 3:2 po samostatných nájazdoch a zahrali si o medaily.
Pred nájazdmi sa hráči na striedačke pochytali okolo ramien. Tréner Craig Ramsay spojil dlane v túžobnom očakávaní.
V prvých troch sériách gól nepadol. Rozuzlenie priniesol forhendový blafák Petra Cehlárika v štvrtej sérii, keď prekonal brankára Straussa Manna.
Následný americký nájazd zneškodnil Patrik Rybár. V nájazdoch neinkasoval ani raz. Zneškodnil všetkých päť pokusov Američanov.
„Slovami sa nedá opísať, čo práve prežívame. Asi nám dôjde až neskôr, čo sa nám podarilo dosiahnuť. Verím, že sme ľuďom priniesli trochu radosti a hrdosti,“ povedal Peter Čerešňák.
Počas prestávky prišiel do šatne aj Miroslav Šatan a povedal, že celé Slovensko sleduje. „Dodalo nám to energiu,“ vravel Martin Marinčin. „Mám zimomriavky, keď si predstavím, ako to doma prežívali.“
Slováci nakoniec získali na OH bronzovú medailu.
MS 2024 – Rozhodol drámu, oslavoval sám
Skupina: Slovensko – USA 5:4 po predĺžení
Američania prestrieľali Slovensko drvivým pomerom 43:25. Napriek tomu slovenský tím viedol 4:1 a dlhý čas pôsobil kompaktne a sebavedomo. Rozdiel robila efektivita v zakončení a disciplinovaná hra v kľúčových momentoch.
V tretej tretine však USA vystupňovali tlak a vyrovnali na 4:4 Rozhodujúci moment prišiel v predĺžení. Obranca Šimon Nemec vyslal puk od modrej čiary smerom na bránku a pred ňou ho šikovne tečoval Miloš Kelemen.
„Šimon ma videl a strieľal to na teč... podarilo sa mi puk nasmerovať hore nad lapačku,“ opísal Kelemen.
Okrem samotného výsledku zaujal aj moment bezprostredne po góle. Kelemen sa rozbehol oslavovať, ale zostal sám.
„Šiel som sa radovať do rohu, ale všetci zamierili na druhú stranu k brankárovi Hlavajovi. Obzrel som sa a všetci boli preč,“ priznal Kelemen s úsmevom.
Samuel Hlavaj predviedol výborný výkon a zaznamenal 39 úspešných zákrokov. Bol jedným z hlavných pilierov slovenského triumfu, najmä v momentoch silného amerického tlaku.
Tréner Craig Ramsay vyzdvihol psychickú odolnosť svojho tímu: „Sledoval som hodiny a zdalo sa mi, že minúty plynú veľmi pomaly, ale chlapci to zvládli.“
Víťazstvo nad Spojenými štátmi znamenalo pre Slovensko dôležitý krok smerom k postupu do štvrťfinále.
