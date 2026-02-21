Radivojevič: Verím, že chalani budú myslieť na Vancouver a Fínom to vrátia

Pri semifinálovej výhre USA nad Slovenskom na ZOH sa ukázala kvalita Američanov. Boli výborní, lepší a rýchlejší.
My sme ukázali až príliš veľa rešpektu. Nedovolili nám hrať našu hru. Tak to je. To je realita. Chalani na to musia rýchlo zabudnúť a pripraviť sa na posledný zápas.
Raz darmo, USA s Kanadou sú úplne iná úroveň od všetkých a to sa ukázalo. Zaslúžene sú tieto mužstvá vo finále. My sme robili, čo sme mohli, ale na tú kvalitu to nestačilo.
Treba urobiť všetko pre medailu
Možno sme im dali príliš veľa rešpektu, ale oni nám nedovolili hrať náš hokej. My sme doteraz hrali presilovky dobre, ale oni to bránili výborne a ešte si pomedzi to dokázali vytvoriť šance.
Oni nás mali dobre naskautovaných. Oslabenie hrali dobre. Tam bola naša šanca dostať sa do zápasu, ale nedovolili nám to. Boli jednoducho lepší.
Tretiu tretinu sme však vyhrali. Pre chalanov je to určite pozitívne aj do toho posledného zápasu. Možno Američania už trochu zvoľnili, ale je dobré, že sme dali góly. Verím tomu, že chalanom to trochu pomôže a zabojujú o medailu.
Slafkovský a Regenda dali pekné góly. Teraz musia dobre zregenerovať, ale bude to náročné. Z hráčskych čias si pamätám, že keď sme hrali takto neskoro, ťažko sa zaspávalo.
Ale je to posledný zápas, treba sa na to dobre nachystať a urobiť všetko pre to, aby sme získali medailu.
Naštartujme víťaznú sériu proti Fínom
Proti Fínom budeme zase potrebovať kvalitný výkon brankára, dobré špeciálne formácie, disciplínu a budeme sa o to musieť pobiť. O tom to je. Ja verím tomu, že chalani urobia všetko pre to. Je to posledný zápas a človek nikdy nevie, kedy takáto šanca ešte príde.
Fíni majú kvalitu a možno budú sklamaní, lebo sa už zrejme videli vo finále a na konci dňa prehrali gólom v poslednej minúte.
Je to vyrovnané, 50 na 50 a rozhodovať budú detaily.
Pamätáme si Vancouver 2010, keď sme v zápase o bronz viedli nad Fínskom a nakoniec sme prehrali. Na to sa veľmi zle spomína. Je to história a verím, že chalani urobia všetko preto, aby im to vrátili. Verím, že budú na to trochu myslieť.
Dúfam, že nájdeme silu vyhrať. Možno je čas na to, aby sme aj my naštartovali nejakú víťaznú sériu proti Fínom.
Musíme mať hore hlavy. Je to jeden zápas, jedna šanca na medailu.
Pavúk play-off hokejového turnaja ZOH 2026
Program Slovenska na hokejovom turnaji ZOH 2026
| Skupina B
| Skupina B
| Skupina B
| Playoff | Štvrťfinále
| Playoff | Semifinále
| Playoff | O 3. miesto
Zimná olympiáda Miláno 2026
