Keď prišla Vlhová, padol gól. Nalož mu tam, kričal Gáborík pri agresivite Tkachukovcov

Slovensko si nezahrá v historicky prvom finále na hokejovom turnaji olympijských hier. S USA prehralo 2:6.
V dueli bol favorit zrejmý. Američania od úvodu diktovali tempo a Slováci im dali veľa priestoru.
Rozdiel kvality bol veľký a Slovensko tak mieri do stretnutia o bronz, kde sa stretne s Fínskom.
Prvá tretina bola náročná, ale v závere zverenci trénera Országha stav stretnutia skorigovali.
"Bavili sme sa, aby sme tento zápas dohrali so cťou a myslím si, že to tak aj bolo," hodnotil duel spolukomentátor STVR Marián Gáborík. "V poslednej tretine sme si mohli vytvoriť základ do zápasu o bronz. Stále ideme hrať o placky. Tie bronzové, nie bramborové."
Doplnil ho aj jeho kolega Boris Valábik: "Vedeli sme, že to bude veľmi náročný zápas a potvrdilo sa to. Chalanom patrí vďaka, že na tejto úrovni reprezentovali tak, ako vedeli."
Nervozita a príliš veľký rešpekt
"Tento zápas nie je o papieroch, predpokladoch a štatistikách. Tento zápas je o jednote, o srdci, o vášni," avizoval pred stretnutím komentátor Pavol Gašpar.
Slovenským hokejistom však od začiatku zdanlivo chýbala táto vášeň, ktorú bolo cítiť v doterajšom priebehu turnaja. Hra bola plná nervozity, chýb a strachu.
Ako prvý to potrestal Larkin.
"Potrebujeme sa trochu upokojiť," hovoril spolukomentátor Boris Valábik. "Chalani sú príliš nervózni, chcú, aby za nich niekto rozohral. Chcú, aby niekto iný bol lídrom."
Slováci mali k dispozícii dve presilové hry, ale túto výhodu nedokázali zužitkovať. Po slabšom rozbehu hrali príliš staticky.
"Kvalita na americkej strane je, ale musíme nájsť nejakú cestu, ako získať sebavedomie a byť si jeden druhému oporou," povedal Marián Gáborík.
"Máme príliš veľký rešpekt. Musíme rýchlo reagovať, toto nie sú Nemci, toto sú Američania."
Na 2:0 zvýšil Tage Thompson v presilovej hre po vynikajúcej strele k bližšej žrdi.
"Keď sa rozprávame o talente, kvalite a nadaní, toto je zobrazenie toho," chválil útočníka Buffala Valábik.
Gáborík: Máme na viac
Po prvej tretine bolo treba niečo zmeniť. Hra bola príliš ustráchaná a slovenskí hokejisti nepredvádzali hru ako proti Fínom či Švédom.
"My máme na viac. Keby bolo toto naše maximum, nepoviem ani slovo," povedal pred druhou tretinou Gáborík. "Verím, že na druhú tretinu vybehneme. Vieme hrať lepšie. Bodka."
V prostrednej časti hry sa Slováci osmelili a s pukom si verili viac.
Američania sa však opakovane dostávali do veľkého tlaku a po presilovej hre aj skórovali. Gól však neplatil, keďže Guentzel ho kopol do brány korčuľou.
Už o pár minút neskôr však regulérne zvýšil Jack Hughes na 3:0 a o pár sekúnd neskôr aj Jack Eichel na 4:0.
"Matthew Tkachuk spôsobil to, že Erik Černák sa až bál ísť za pukom a nehral ho. Hráči Spojených štátov ho potom bez problémov mohli získať," reagoval na zásah prvého centra USA Valábik.
Na štvrtý gól reagoval tréner Vladimír Országh výmenou brankára. Samuela Hlavaja nahradil Stanislav Škorvánek.
Musíme sa nasrdiť
Veľký rozdiel v kvalite bol na ľade citeľný. Jedna z najväčších šancí Slovenska však prišla paradoxne v oslabení z hokejky Marinčina.
V rovnakej presilovke už gól nepadol, ale pár sekúnd po nej áno. Jack Hughes sa tešil znova, keď po rýchlom odraze puku pálil z prvej a slovenský brankár sa už nestihol presunúť do línie strely.
"Stano nemal šancu. Keď ti ide, tak ti ide," reagoval Gáborík. Američania po druhej tretine viedli už 5:0.
"Motivácia, to je kľúčové slovo, pretože už nás čaká zápas o bronz. Hráme o to, s akým odkazom z tohto zápasu odídeme," hovoril cez prestávku Gašpar.
Valábik povedal, že hráči si nesmú povedať, že ich čaká zápas o bronz: "Musíme sa snažiť dostávať do útočného pásma. Ťažko im niečo vyčítať, ale stále si myslíme, že majú na viac.
Hráme stále s príliš veľkým rešpektom a teraz už na to nie je dôvod. Niekto sa tam musí nasrdiť a ukázať, že ostatní môžu čerpať z jeho energie," hľadal recept do záverečnej tretiny bývalý obranca.
Prišla Vlhová a padol gól
V tretej tretine sa k mikrofónu dostala Petra Vlhová, ktorá na chvíľu vystriedala Valábika.
"Ja nie som veľmi odborník na hokej, ale stále je 15 minút do konca, takže som pozitívna," povedala najlepšia slovenská lyžiarka. "Bude to ťažšie, ale chalani sa snažia. Držíme palce stále."
"To chceme, aby chalani dohrali zápas so cťou. Ale sme realisti," hovoril Gáborík.
O malý moment však prišiel slovenský gól. Presadil sa líder ofenzívy Juraj Slafkovský a "gól" si zakričala aj Vlhová.
"Pri takýchto situáciách sa Juro väčšinou nemýli," komentoval presný zásah Gáborík.
"Petra, kde si bola doteraz?" pýtal sa Gašpar.
"Asi som mala prísť skôr," reagovala Vlhová. "Vidíte, treba byť pozitívny, poďme do toho."
Nalož mu tam, kričal Gáborík
Ďalší gól pridali aj Američania. Brady Tkachuk dostal prihrávku do samostatného úniku a efektne zakončil.
Presadili sa však aj Slováci. Pavol Regenda znižoval po protiútoku dobrou strelou na 2:6.
"Konečne sa nám podaril rýchly prechod dvoch rýchlych hráčov cez stredné pásmo," povedal Valábik.
V posledných minútach sa duel dohrával a Slováci sa dostávali častejšie k puku. Slafkovský mal na konci dobrú akciu, keď si dovolil puk potiahnuť ďaleko do útočného pásma.
"Teraz si Juro spravil trochu dribling," vravel Gáborík. "Toto potrebujeme, takéto sebavedomie získať pred zápasom o bronz."
Záver stretnutia sprevádzali aj šarvátky. Bratia Tkachukovci sa pustili do slovenských hráčov.
"Bradyho musí niekto chytiť," hovoril Valábik. Povzbudzoval aj Gáborík: "Dobre, dobre, nalož mu tam."
VIDEO: Šarvátka Černáka s bratmi Tkachukovcami
Hráči majú radi šance na reparát
Slováci si v závere zahrali ešte presilovú hru, ale neúspešne. Duel proti hviezdam z NHL zo Spojených štátov prehrali 2:6.
Už v sobotu o 20:40 zabojujú slovenskí hokejisti o bronzové medaily proti Fínsku. V Miláne budú mať šancu obhájiť úspech z Pekingu.
Fínov už raz na turnaji zdolali, keď sa v prvom stretnutí na turnaji postarali o prekvapenie a zvíťazili 4:1.
"Nebude to med lízať, ale vieme to na nich," avizoval Gáborík.
"Musíme nastúpiť s oveľa menším rešpektom," povedal zase Valábik. "Ako hráči sme to mali radi - ak nevyšiel jeden zápas, hneď na druhý deň sme mali šancu na reparát.
