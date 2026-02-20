    USA na ZOH Hokej 2026
    USA
    ZOH Hokej 2026
    20.02.2026, Playoff, Semifinále
    6 - 2
    2:0, 3:0, 1:2
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    Slovenská lavička v semifinálovom zápase Slovensko - USA.
    Ako mohli nechať toľko priestoru? divili sa českí experti. Slovákom chýbala bojovnosť
    Erik Černák a Matthew Tkachuk počas šarvátky v semifinálovom zápase USA - Slovensko na ZOH 2026.
    Keď prišla Vlhová, padol gól. Nalož mu tam, kričal Gáborík pri agresivite Tkachukovcov
    Peter Čerešňák (Slovensko) a Matt Boldy (USA) bojujú o puk.
    Slováci sa gólovo prebudili až v poslednej tretine. Oznámkujte Slovákov za výkon proti USA
    Pavol Regenda strieľa gól v zápase Slovensko - USA v semifinále ZOH 2026.
    Góly boli po našich hlúpostiach, zhodnotil Kelemen. Regenda: Stále môžeme mať bronz
    Slovenskí hokejisti.
    Ako začali, tak aj skončia. Slováci sa v boji o bronz stretnú so súperom, ktorého už zdolali
    Fotka zo semifinálového zápasu Slovensko - USA na ZOH 2026.
    VIDEO: Góly zápasu Slovensko - USA na hokejovom turnaji na ZOH 2026
    Prehľad zápasuOnline prenosZostavySumárSúvisiace

    Ako začali, tak aj skončia. Slováci sa v boji o bronz stretnú so súperom, ktorého už zdolali

    Slovenskí hokejisti.
    Fotogaléria (153)
    Slovenskí hokejisti. (Autor: TASR/AP)
    Sportnet|20. feb 2026 o 23:40
    ShareTweet2

    Finále olympijského turnaja bude čisto zámorské.

    Hokejisti Slovenska sa stretnú v súboji o bronz na hokejovom turnaji na ZOH 2026 s tímom Fínska.

    Rozhodla o tom ich prehra 2:6 s výberom USA v semifinále. Zámorský tím sa v šlágri stretne s Kanadou, ktorá si poradila práve s Fínskom.

    Fotogaléria zo zápasu Slovensko - USA na hokejovom turnaji ZOH 2026 (semifinále)
    Zach Werenski pred zápasom semifinále na hokejovom turnaji na zimnej olympiáde v Miláne a Cortine 2026.
    Brankár USA Jake Oettinger pred zápasom semifinále na hokejovom turnaji na zimnej olympiáde v Miláne a Cortine 2026.
    Jaccob Slavin pred zápasom semifinále na hokejovom turnaji na zimnej olympiáde v Miláne a Cortine 2026.
    Brady Tkachuk pred zápasom semifinále na hokejovom turnaji na zimnej olympiáde v Miláne a Cortine 2026.
    153 fotografií
    Brady Tkachuk pred zápasom semifinále na hokejovom turnaji na zimnej olympiáde v Miláne a Cortine 2026.Hráči USA pred zápasom semifinále na hokejovom turnaji na zimnej olympiáde v Miláne a Cortine 2026.Matthew Tkachuk (19) a Juraj Slafkovsky (20) počas zápasu semifinále na hokejovom turnaji na zimnej olympiáde v Miláne a Cortine 2026.Samuel Hlavaj počas zápasu semifinále na hokejovom turnaji na zimnej olympiáde v Miláne a Cortine 2026.Dylan Larkin (21) oslavuje gól počas zápasu semifinále na hokejovom turnaji na zimnej olympiáde v Miláne a Cortine 2026.Brady Tkachuk (7) a Martin Pospisil (76) počas zápasu semifinále na hokejovom turnaji na zimnej olympiáde v Miláne a Cortine 2026.Dylan Larkin (21) počas zápasu semifinále na hokejovom turnaji na zimnej olympiáde v Miláne a Cortine 2026.Matt Boldy (12) a Adam Ružička (21) počas zápasu semifinále na hokejovom turnaji na zimnej olympiáde v Miláne a Cortine 2026.Dylan Larkin (21) strieľa gól počas zápasu semifinále na hokejovom turnaji na zimnej olympiáde v Miláne a Cortine 2026.Dylan Larkin (21) oslavuje gól počas zápasu semifinále na hokejovom turnaji na zimnej olympiáde v Miláne a Cortine 2026.Brady Tkachuk (7) a Martin Pospisil (76) počas zápasu semifinále na hokejovom turnaji na zimnej olympiáde v Miláne a Cortine 2026.Dylan Larkin (21) oslavuje gól počas zápasu semifinále na hokejovom turnaji na zimnej olympiáde v Miláne a Cortine 2026.Jake Sanderson (85) a Juraj Slafkovsky (20) počas zápasu semifinále na hokejovom turnaji na zimnej olympiáde v Miláne a Cortine 2026.Dylan Larkin (21) strieľa gól počas zápasu semifinále na hokejovom turnaji na zimnej olympiáde v Miláne a Cortine 2026.Brady Tkachuk (7) a Martin Pospisil (76) počas zápasu semifinále na hokejovom turnaji na zimnej olympiáde v Miláne a Cortine 2026.Connor Hellebuyck (37) počas zápasu semifinále na hokejovom turnaji na zimnej olympiáde v Miláne a Cortine 2026.Noah Hanifin (15) a Peter Čerešňák (14) počas zápasu semifinále na hokejovom turnaji na zimnej olympiáde v Miláne a Cortine 2026.Matus Sukel (91), Jake Guentzel (59) a Zach Werenski (8) počas zápasu semifinále na hokejovom turnaji na zimnej olympiáde v Miláne a Cortine 2026.Adam Liska (23) a Jake Guentzel (59) počas zápasu semifinále na hokejovom turnaji na zimnej olympiáde v Miláne a Cortine 2026.Samuel Hlavaj (31) počas zápasu semifinále na hokejovom turnaji na zimnej olympiáde v Miláne a Cortine 2026.Adam Liska (23) a Jake Guentzel (59) počas zápasu semifinále na hokejovom turnaji na zimnej olympiáde v Miláne a Cortine 2026.Lukas Cingel (6) počas zápasu semifinále na hokejovom turnaji na zimnej olympiáde v Miláne a Cortine 2026.Charlie McAvoy (25) a Samuel Hlavaj počas zápasu semifinále na hokejovom turnaji na zimnej olympiáde v Miláne a Cortine 2026.Libor Hudacek (79) a Brock Faber (14) počas zápasu semifinále na hokejovom turnaji na zimnej olympiáde v Miláne a Cortine 2026.Adam Liska (23) a Jake Guentzel (59) počas zápasu semifinále na hokejovom turnaji na zimnej olympiáde v Miláne a Cortine 2026.Dylan Larkin (21) počas zápasu semifinále na hokejovom turnaji na zimnej olympiáde v Miláne a Cortine 2026.Jaccob Slavin (74) počas zápasu semifinále na hokejovom turnaji na zimnej olympiáde v Miláne a Cortine 2026.Samuel Hlavaj (31) a Dylan Larkin (21) počas zápasu semifinále na hokejovom turnaji na zimnej olympiáde v Miláne a Cortine 2026.JT Miller (10) a Dalibor Dvorsky (15) počas zápasu semifinále na hokejovom turnaji na zimnej olympiáde v Miláne a Cortine 2026.Lavička USA počas zápasu semifinále na hokejovom turnaji na zimnej olympiáde v Miláne a Cortine 2026.Fotka počas zápasu semifinále na hokejovom turnaji na zimnej olympiáde v Miláne a Cortine 2026.Jack Hughes (86) počas zápasu semifinále na hokejovom turnaji na zimnej olympiáde v Miláne a Cortine 2026.Dylan Larkin (21) počas zápasu semifinále na hokejovom turnaji na zimnej olympiáde v Miláne a Cortine 2026.Samuel Hlavaj počas zápasu semifinále na hokejovom turnaji na zimnej olympiáde v Miláne a Cortine 2026.Dylan Larkin (21) počas zápasu semifinále na hokejovom turnaji na zimnej olympiáde v Miláne a Cortine 2026.Martin Fehervary (42) a Matthew Tkachuk (19) počas zápasu semifinále na hokejovom turnaji na zimnej olympiáde v Miláne a Cortine 2026.Simon Nemec (17) počas zápasu semifinále na hokejovom turnaji na zimnej olympiáde v Miláne a Cortine 2026.Na snímke sprava Matt Boldy, Matthew Tkachuk, hlavný tréner Mike Sullivan a Jake Guentzel (všetci USA) sledujú zápas zo striedačky v semifinálovom zápase v ľadovom hokeji USA - Slovensko na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne v piatok 20. februára 2026.Na snímke sprava Adam Liška, Matúš Sukeľ, Adam Ružička, Martin Pospíšil, Pavol Regenda, v pozadí sprava asistent trénera Ján Pardavý, hlavný tréner Vladimír Országh a jeho asistent Todd Woodcroft (všetci Slovensko) sledujú zápas zo striedačky v semifinálovom zápase v ľadovom hokeji USA - Slovensko na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne v piatok 20. februára 2026.Na snímke zľava Dalibor Dvorský (Slovensko) a J. T. Miller (USA) bojujú o puk v semifinálovom zápase USA - Slovensko na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne v piatok 20. februára 2026.Na snímke slovenskí hokejoví fanúšikovia povzbudzujú v semifinálovom zápase USA - Slovensko na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne v piatok 20. februára 2026.Na snímke sprava Matúš Sukeľ, hlavný tréner Vladimír Országh, Martin Pospíšil a Miloš Kelemen (všetci Slovensko) sledujú zápas zo striedačky v semifinálovom zápase v ľadovom hokeji USA - Slovensko na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne v piatok 20. februára 2026.Na snímke zľava Juraj Slafkovský (Slovensko) a Jake Sanderson (USA) bojujú o puk v semifinálovom zápase v ľadovom hokeji USA - Slovensko na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne v piatok 20. februára 2026.Na snímke americkí hokejisti sa tešia z úvodného gólu, ktorý strelil Dylan Larkin (21) v semifinálovom zápase USA - Slovensko na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne v piatok 20. februára 2026.Na snímke sprava Martin Marinčin (Slovensko) a Brock Nelson (USA) bojujú o puk v semifinálovom zápase v ľadovom hokeji USA - Slovensko na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne v piatok 20. februára 2026.Na snímke sprava Erik Černák (Slovensko) a Matthew Tkachuk (USA) v slovnej výmene v semifinálovom zápase v ľadovom hokeji USA - Slovensko na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne v piatok 20. februára 2026.Na snímke zľava Martin Marinčin (Slovensko) a Vincent Trocheck (USA) bojujú o puk v semifinálovom zápase v ľadovom hokeji USA - Slovensko na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne v piatok 20. februára 2026.Na snímke brankár Samuel Hlavaj (Slovensko), ktorému strieľa úvodný gól americký hokejista Dylan Larkin (nie je na snímke) v semifinálovom zápase USA - Slovensko na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne v piatok 20. februára 2026.Na snímke slovenskí hokejoví reprezentanti kapitán Tomáš Tatar (90), Adam Ružička (21) a Juraj Slafkovský (20) stoja pred úvodným vhadzovaním pred semifinálovým zápasom USA - Slovensko na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne v piatok 20. februára 2026.Na snímke slovenskí hokejoví reprezentanti stoja pred brankárom Samuelom Hlavajom pred semifinálovým zápasom USA - Slovensko na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne v piatok 20. februára 2026.Na snímke slovenskí hokejoví reprezentanti stoja pred semifinálovým zápasom USA - Slovensko na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne v piatok 20. februára 2026.Na snímke americkí hokejoví reprezentanti sa rozcvičujú pred semifinálovým zápasom USA - Slovensko na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne v piatok 20. februára 2026.Na snímke zľava hokejisti Slovenska a hokejisti USA počas rozkorčuľovania pred semifinálovým zápasom USA - Slovensko na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne v piatok 20. februára 2026.Na snímke slovenskí hokejoví fanúšikovia povzbudzujú v semifinálovom zápase USA - Slovensko na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne v piatok 20. februára 2026.Na snímke zľava Lukáš Cingel (Slovensko), Brock Faber (USA) a brankár Connor Hellebuyck (USA) v semifinálovom zápase USA - Slovensko na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne v piatok 20. februára 2026.Na snímke slovenskí brankár Samuel Hlavaj inkasuje druhý gól, ktorý strelil americký hokejista Tage Thompson (nie je na snímke) počas presilovky v semifinálovom zápase USA - Slovensko na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne v piatok 20. februára 2026.Na snímke americkí hokejisti Matthew Tkachuk (19) a Jack Eichel (9) sa tešia z gólu na 2:0, ktorý strelil Tage Thompson (72) počas presilovky v semifinálovom zápase USA - Slovensko na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne v piatok 20. februára 2026.Erik Cernak (81) a Zach Werenski (8) počas zápasu semifinále na hokejovom turnaji na zimnej olympiáde v Miláne a Cortine 2026.Pavol Regenda (84) a Quinn Hughes (43) počas zápasu semifinále na hokejovom turnaji na zimnej olympiáde v Miláne a Cortine 2026.Peter Ceresnak (14) a Jake Guentzel (59) počas zápasu semifinále na hokejovom turnaji na zimnej olympiáde v Miláne a Cortine 2026.Lukas Cingel (6) a Brock Faber (14) počas zápasu semifinále na hokejovom turnaji na zimnej olympiáde v Miláne a Cortine 2026.Tomas Tatar (90) a Brock Faber (14) počas zápasu semifinále na hokejovom turnaji na zimnej olympiáde v Miláne a Cortine 2026.Peter Ceresnak (14) a Jake Guentzel (59) počas zápasu semifinále na hokejovom turnaji na zimnej olympiáde v Miláne a Cortine 2026.Tage Thompson (72), Matthew Tkachuk (19) a Jack Eichel (9) počas zápasu semifinále na hokejovom turnaji na zimnej olympiáde v Miláne a Cortine 2026.Samuel Hlavaj (31) počas zápasu semifinále na hokejovom turnaji na zimnej olympiáde v Miláne a Cortine 2026.Tage Thompson (72) strieľa gól počas zápasu semifinále na hokejovom turnaji na zimnej olympiáde v Miláne a Cortine 2026.Tage Thompson (72) oslavuje gól počas zápasu semifinále na hokejovom turnaji na zimnej olympiáde v Miláne a Cortine 2026.Tage Thompson (72) počas zápasu semifinále na hokejovom turnaji na zimnej olympiáde v Miláne a Cortine 2026.Samuel Hlavaj (31) počas zápasu semifinále na hokejovom turnaji na zimnej olympiáde v Miláne a Cortine 2026.Tage Thompson (72) počas zápasu semifinále na hokejovom turnaji na zimnej olympiáde v Miláne a Cortine 2026.Tréner USA Mike Sullivan počas zápasu semifinále na hokejovom turnaji na zimnej olympiáde v Miláne a Cortine 2026.Tage Thompson počas zápasu semifinále na hokejovom turnaji na zimnej olympiáde v Miláne a Cortine 2026.Samuel Hlavaj (31) počas zápasu semifinále na hokejovom turnaji na zimnej olympiáde v Miláne a Cortine 2026.Tage Thompson (72) a Brady Tkachuk (7) počas zápasu semifinále na hokejovom turnaji na zimnej olympiáde v Miláne a Cortine 2026.Dylan Larkin strieľa gól počas zápasu semifinále na hokejovom turnaji na zimnej olympiáde v Miláne a Cortine 2026.Tage Thompson (72) počas zápasu semifinále na hokejovom turnaji na zimnej olympiáde v Miláne a Cortine 2026.Tage Thompson (72) počas zápasu semifinále na hokejovom turnaji na zimnej olympiáde v Miláne a Cortine 2026.Na snímke brankár Connor Hellebuyck (USA) v semifinálovom zápase v ľadovom hokeji USA - Slovensko na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne v piatok 20. februára 2026.Na snímke sprava Lukáš Cingel (Slovensko) a Noah Hanifin (USA) bojujú o puk v semifinálovom zápase v ľadovom hokeji USA - Slovensko na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne v piatok 20. februára 2026.Na snímke sprava Martin Fehérváry (Slovensko) a Jack Hughes (USA) bojujú o puk v semifinálovom zápase v ľadovom hokeji USA - Slovensko na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne v piatok 20. februára 2026.Na snímke zľava brankár Samuel Hlavaj (Slovensko) a Tage Thompson (USA) v semifinálovom zápase v ľadovom hokeji USA - Slovensko na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne v piatok 20. februára 2026.Na snímke sprava Peter Čerešňák (Slovensko) a Matt Boldy (USA) bojujú o puk v semifinálovom zápase v ľadovom hokeji USA - Slovensko na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne v piatok 20. februára 2026.Na snímke zľava Erik Černák (Slovensko) a Brady Tkachuk (USA) bojujú o puk v semifinálovom zápase v ľadovom hokeji USA - Slovensko na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne v piatok 20. februára 2026.United States' Jack Hughes (86) celebrates after scoring his side's fifth goal during a men's ice hockey semifinal game between the United States and Slovakia at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Friday, Feb. 20, 2026. (AP Photo/Hassan Ammar) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesUnited States' Jack Hughes (86) is congratulated after scoring his first goal of the game during the second period of a men's ice hockey semifinal game against Slovakia at the 2026 Winter Olympics in Milan, Italy, Friday, Feb. 20, 2026. (AP Photo/Carolyn Kaster) - 2026 Milan Cortina Olympic Games;2026 Winter Olympic Games;Events;Milan Cortina Olympics;Milan Cortina Winter Olympics;Olympic games;Olympics;Olympics 2026;Sports;Winter Games;Winter Olympic games;Winter Olympics 2026;XXV OlympiadUnited States' JT Miller (10) challenges with Slovakia's Patrik Koch (64) during a men's ice hockey semifinal game between the United States and Slovakia at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Friday, Feb. 20, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesUnited States' Jack Eichel (9) scores his side's fourth goal during a men's ice hockey semifinal game between the United States and Slovakia at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Friday, Feb. 20, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesSlovakia's Martin Pospisil (76) scuffles with United States' Quinn Hughes (43) during a men's ice hockey semifinal game between United States and Slovakia at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Friday, Feb. 20, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesUnited States' Dylan Larkin (21) celebrates after scoring the opening goal during a men's ice hockey semifinal game between United States and Slovakia at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Friday, Feb. 20, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesUnited States' Jack Hughes (86) celebrates after scoring his side's third goal during a men's ice hockey semifinal game between United States and Slovakia at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Friday, Feb. 20, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesUnited States' Brady Tkachuk (7) challenges with Slovakia's Martin Marincin (52) during a men's ice hockey semifinal game between the United States and Slovakia at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Friday, Feb. 20, 2026. (AP Photo/Hassan Ammar) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesUnited States' Jack Hughes (86) celebrates after scoring his side's fifth goal during a men's ice hockey semifinal game between the United States and Slovakia at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Friday, Feb. 20, 2026. (AP Photo/Hassan Ammar) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesUnited States' Jack Eichel, center, celebrates with Brock Faber (14) and Jaccob Slavin (74) after Eichel scored a goal against Slovakia during the second period of a men's ice hockey semifinal game at the 2026 Winter Olympics in Milan, Italy, Friday, Feb. 20, 2026. (AP Photo/Carolyn Kaster) - 2026 Milan Cortina Olympic Games;2026 Winter Olympic Games;Events;Milan Cortina Olympics;Milan Cortina Winter Olympics;Olympic games;Olympics;Olympics 2026;Sports;Winter Games;Winter Olympic games;Winter Olympics 2026;XXV OlympiadUnited States' Brady Tkachuk (7) grimaces during a men's ice hockey semifinal game between the United States and Slovakia at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Friday, Feb. 20, 2026. (Bruce Bennett/Pool Photo via AP) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesSlovakia's Samuel Hlavaj reacts after United States' Jack Eichel scored his side's fourth goal during a men's ice hockey semifinal game between the United States and Slovakia at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Friday, Feb. 20, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesUnited States' Jack Eichel, center, celebrates with Brock Faber (14) and Brady Tkachuk (7) after Eichel scored a goal against Slovakia during the second period of a men's ice hockey semifinal game at the 2026 Winter Olympics in Milan, Italy, Friday, Feb. 20, 2026. (AP Photo/Carolyn Kaster) - 2026 Milan Cortina Olympic Games;2026 Winter Olympic Games;Events;Milan Cortina Olympics;Milan Cortina Winter Olympics;Olympic games;Olympics;Olympics 2026;Sports;Winter Games;Winter Olympic games;Winter Olympics 2026;XXV OlympiadUnited States' Matthew Tkachuk (19) is challenged by Slovakia's Oliver Okuliar (8) during a men's ice hockey semifinal game between the United States and Slovakia at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Friday, Feb. 20, 2026. (AP Photo/Hassan Ammar) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesUnited States' JT Miller (10) challenges with Slovakia's Patrik Koch (64) during a men's ice hockey semifinal game between the United States and Slovakia at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Friday, Feb. 20, 2026. (AP Photo/Hassan Ammar) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesUnited States' Jack Eichel (9) celebrates after scoring a goal against Slovakia during the second period of a men's ice hockey semifinal game at the 2026 Winter Olympics in Milan, Italy, Friday, Feb. 20, 2026. (AP Photo/Carolyn Kaster) - 2026 Milan Cortina Olympic Games;2026 Winter Olympic Games;Events;Milan Cortina Olympics;Milan Cortina Winter Olympics;Olympic games;Olympics;Olympics 2026;Sports;Winter Games;Winter Olympic games;Winter Olympics 2026;XXV OlympiadSlovakia's Juraj Slafkovsky (20) challenges with United States' Brock Faber (14) during a men's ice hockey semifinal game between United States and Slovakia at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Friday, Feb. 20, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesUnited States' Jack Eichel, top, celebrates after scoring a goal against Slovakia during the second period of a men's ice hockey semifinal game at the 2026 Winter Olympics in Milan, Italy, Friday, Feb. 20, 2026. (AP Photo/Carolyn Kaster) - 2026 Milan Cortina Olympic Games;2026 Winter Olympic Games;Events;Milan Cortina Olympics;Milan Cortina Winter Olympics;Olympic games;Olympics;Olympics 2026;Sports;Winter Games;Winter Olympic games;Winter Olympics 2026;XXV OlympiadUnited States' Matthew Tkachuk (19) is challenged by Slovakia's Oliver Okuliar (8) during a men's ice hockey semifinal game between the United States and Slovakia at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Friday, Feb. 20, 2026. (AP Photo/Hassan Ammar) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesUnited States' Matthew Tkachuk (19) is challenged by Slovakia's Oliver Okuliar (8) during a men's ice hockey semifinal game between the United States and Slovakia at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Friday, Feb. 20, 2026. (AP Photo/Hassan Ammar) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesUnited States' JT Miller (10) falls during a men's ice hockey semifinal game between the United States and Slovakia at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Friday, Feb. 20, 2026. (AP Photo/Hassan Ammar) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesSlovakia's Juraj Slafkovsky (20) challenges with United States' Brock Faber (14) during a men's ice hockey semifinal game between United States and Slovakia at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Friday, Feb. 20, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesSlovakia's Stanislav Skorvanek substitutes =Slovakia's Samuel Hlavaj during a men's ice hockey semifinal game between the United States and Slovakia at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Friday, Feb. 20, 2026. (AP Photo/Hassan Ammar) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesUnited States' Jack Eichel (9) scores his side's fourth goal during a men's ice hockey semifinal game between the United States and Slovakia at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Friday, Feb. 20, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesUnited States' Jack Hughes celebrates after scoring a goal against Slovakia during the second period of a men's ice hockey semifinal game at the 2026 Winter Olympics in Milan, Italy, Friday, Feb. 20, 2026. (AP Photo/Carolyn Kaster) - 2026 Milan Cortina Olympic Games;2026 Winter Olympic Games;Events;Milan Cortina Olympics;Milan Cortina Winter Olympics;Olympic games;Olympics;Olympics 2026;Sports;Winter Games;Winter Olympic games;Winter Olympics 2026;XXV OlympiadUnited States' Jack Hughes (86) celebrates after scoring his side's third goal during a men's ice hockey semifinal game between United States and Slovakia at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Friday, Feb. 20, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesUnited States' Jack Hughes celebrates after scoring a goal against Slovakia during the second period of a men's ice hockey semifinal game at the 2026 Winter Olympics in Milan, Italy, Friday, Feb. 20, 2026. (AP Photo/Carolyn Kaster) - 2026 Milan Cortina Olympic Games;2026 Winter Olympic Games;Events;Milan Cortina Olympics;Milan Cortina Winter Olympics;Olympic games;Olympics;Olympics 2026;Sports;Winter Games;Winter Olympic games;Winter Olympics 2026;XXV OlympiadUnited States' Jack Eichel (9) scores his side's fourth goal during a men's ice hockey semifinal game between the United States and Slovakia at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Friday, Feb. 20, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesUnited States' Jack Hughes (86) celebrates after scoring his side's third goal during a men's ice hockey semifinal game between United States and Slovakia at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Friday, Feb. 20, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesUnited States' Jack Eichel (9) scores his side's fourth goal during a men's ice hockey semifinal game between the United States and Slovakia at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Friday, Feb. 20, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesSlovakia's Pavol Regenda (84) reacts are United States' Jack Hughes, not seen, scored his side's third goal during a men's ice hockey semifinal game between the United States and Slovakia at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Friday, Feb. 20, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesPlayers scuffle during a men's ice hockey semifinal game between the United States and Slovakia at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Friday, Feb. 20, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesSlovakia's Martin Gernat (28) challenges for the puck with United States' Dylan Larkin (21) during a men's ice hockey semifinal game between United States and Slovakia at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Friday, Feb. 20, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesUnited States' Brady Tkachuk (7) reacts during a men's ice hockey semifinal game between the United States and Slovakia at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Friday, Feb. 20, 2026. (AP Photo/Hassan Ammar) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesUnited States' Jack Eichel (9) challenges with Slovakia's Simon Nemec (17) during a men's ice hockey semifinal game between the United States and Slovakia at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Friday, Feb. 20, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesSlovakia's Dalibor Dvorsky (15) challenges with United States' Vincent Trocheck (16) during a men's ice hockey semifinal game between the United States and Slovakia at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Friday, Feb. 20, 2026. (AP Photo/Hassan Ammar) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesSlovakia goalkeeper Samuel Hlavaj (31) clears the puck away from the net during the second period of a men's ice hockey semifinal game between Slovakia and the United States at the 2026 Winter Olympics in Milan, Italy, Friday, Feb. 20, 2026. (AP Photo/Carolyn Kaster) - 2026 Milan Cortina Olympic Games;2026 Winter Olympic Games;Events;Milan Cortina Olympics;Milan Cortina Winter Olympics;Olympic games;Olympics;Olympics 2026;Sports;Winter Games;Winter Olympic games;Winter Olympics 2026;XXV OlympiadUnited States' Auston Matthews (34) challenges with Slovakia's Lukas Cingel (6) during a men's ice hockey semifinal game between the United States and Slovakia at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Friday, Feb. 20, 2026. (AP Photo/Hassan Ammar) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesUnited States' Quinn Hughes is in action during a men's ice hockey semifinal game between the United States and Slovakia at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Friday, Feb. 20, 2026. (AP Photo/Hassan Ammar) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesUnited States players on the bench react during a men's ice hockey semifinal game between the United States and Slovakia at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Friday, Feb. 20, 2026. (AP Photo/Hassan Ammar) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesSlovakia's Oliver Okuliar (8) challenges for the puck with United States' Matt Boldy (12) during a men's ice hockey semifinal game between United States and Slovakia at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Friday, Feb. 20, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesSlovakia's Matus Sukel (91) challenges for the puck with United States' Vincent Trocheck (16) during a men's ice hockey semifinal game between United States and Slovakia at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Friday, Feb. 20, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesUnited States' Auston Matthews (34) challenges with Slovakia's Peter Ceresnak (14) during a men's ice hockey semifinal game between the United States and Slovakia at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Friday, Feb. 20, 2026. (AP Photo/Hassan Ammar) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesPlayers scuffle during a men's ice hockey semifinal game between the United States and Slovakia at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Friday, Feb. 20, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesUnited States' Auston Matthews (34) challenges with Slovakia's Peter Ceresnak (14) during a men's ice hockey semifinal game between the United States and Slovakia at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Friday, Feb. 20, 2026. (AP Photo/Hassan Ammar) - 2026 Winter Olympic Games;Winter Olympic games;Olympic games;Sports;Events;XXV Olympiad;Olympics 2026;Milan Cortina Olympics;Winter Olympics 2026;Milan Cortina Winter Olympics;2026 Milan Cortina Olympic Games;Olympics;Winter GamesNa snímke americkí hokejoví reprezentanti (v popredí) reagujú po víťazstve v semifinálovom zápase USA - Slovensko na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne v piatok 20. februára 2026. Slovenskí hokejisti prehrali v piatkovom semifinálovom dueli na olympijskom turnaji v Miláne s favorizovanými Američanmi 2:6 a po štyroch rokoch si opäť zahrajú o bronzové medaily. FOTO TASR - Jaroslav Novák - Taliansko - ZOH26 - hry - olympijské - olympiáda - slovaciká - zima - zimná - zimné - šport - hokej - muži - semifinále - USA - SlovenskoNa snímke zľava Patrik Koch, Martin Marinčin, Adam Liška, Martin Fehérváry a Martin Gernát (všetci Slovensko) reagujú po prehre v semifinálovom zápase USA - Slovensko na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne v piatok 20. februára 2026. Slovenskí hokejisti prehrali v piatkovom semifinálovom dueli na olympijskom turnaji v Miláne s favorizovanými Američanmi 2:6 a po štyroch rokoch si opäť zahrajú o bronzové medaily. FOTO TASR - Jaroslav Novák - Taliansko - ZOH26 - hry - olympijské - olympiáda - slovaciká - zima - zimná - zimné - šport - hokej - muži - semifinále - USA - SlovenskoErik Černák a Matthew Tkachuk počas šarvátky v semifinálovom zápase USA - Slovensko na ZOH 2026.Na snímke šarvátka medzi hráčmi Slovenska (tmavé dresy) a USA (svetlé dresy) v semifinálovom zápase USA - Slovensko na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne v piatok 20. februára 2026.Na snímke slovenský brankár Stanislav Škorvánek (33), ktorému upravujú na striedačke výstroj, vpravo kapitán Tomáš Tatár (90) v semifinálovom zápase USA - Slovensko na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne v piatok 20. februára 2026.Na snímke slovenskí hokejisti zľava Martin Fehérváry, Martin Marinčin, Miloš Kelemen a Adam Ružička reagujú v semifinálovom zápase USA - Slovensko na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne v piatok 20. februára 2026.Na snímke zľava brankár Samuel Hlavaj, Martin Pospíšil a Oliver Okuliar (všetci Slovensko) reagujú po prehre v semifinálovom zápase USA - Slovensko na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne v piatok 20. februára 2026. Slovenskí hokejisti prehrali v piatkovom semifinálovom dueli na olympijskom turnaji v Miláne s favorizovanými Američanmi 2:6 a po štyroch rokoch si opäť zahrajú o bronzové medaily.Juraj Slafkovský (vľavo) a Noah Hanifin (USA) v semifinálovom zápase USA - Slovensko na ZOH 2026.Na snímke slovenský hokejista Pavol Regenda reaguje po strelení gólu na 2:6 v semifinálovom zápase USA - Slovensko na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne v piatok 20. februára 2026.Na snímke americký brankár Connor Hellebuyck, ktorého prekonáva slovenský hokejista Pavol Regenda (nie je na snímke) v semifinálovom zápase USA - Slovensko na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne v piatok 20. februára 2026.Na snímke americkí hokejisti Noah Hanifin, Jack Eichel, Brady Tkachuk a Brock Faber (14) sa tešia z gólu v semifinálovom zápase USA - Slovensko na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne v piatok 20. februára 2026.Na snímke slovenskí hokejisti zľava Juraj Slafkovský, Adam Ružička, Patrik Koch, kapitán Tomáš Tatar a Martin Marinčin počas semifinálového zápasu v ľadovom hokeji USA - Slovensko na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne v piatok 20. februára 2026.Na snímke slovenskí fanúšikovia povzbudzujú počas semifinálového zápasu v ľadovom hokeji USA - Slovensko na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne v piatok 20. februára 2026.Na snímke zľava Pavol Regenda, hlavný tréner Vladimír Országh, kapitán Tomáš Tatar, asistent trénera Ján Pardavý, Martin Pospíšil a Juraj Slafkovský počas semifinálového zápasu v ľadovom hokeji USA - Slovensko na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne v piatok 20. februára 2026.Na snímke americkí hokejisti zľava Jake Guentzel, Matthew Tkachuk (19) a Jack Hughes sledujú zo striedačky semifinálový zápas USA - Slovensko na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne v piatok 20. februára 2026.Na snímke zľava slovenský brankár Stanislav Škorvánek a americký hokejista Brady Tkachuk v semifinálovom zápase USA - Slovensko na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne v piatok 20. februára 2026.Na snímke americký brankár Connor Hellebuyck, ktorého prekonáva slovenský hokejista Juraj Slafkovský (nie je na snímke) v semifinálovom zápase USA - Slovensko na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne v piatok 20. februára 2026.Na snímke slovenskí hokejisti zľava Tomáš Sukeľ, Lukáš Cingel, Adam Liška a Pavol Regenda sa tešia z gólu, ktorý strelil Juraj Slafkovský (20) v semifinálovom zápase USA - Slovensko na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne v piatok 20. februára 2026.Na snímke sprava hlavný tréner Vladimír Országh a asistent trénera Peter Frühauf (obaja Slovensko) v semifinálovom zápase v ľadovom hokeji USA - Slovensko na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne v piatok 20. februára 2026.Na snímke brankár Stanislav Škorvánek (Slovensko) v semifinálovom zápase v ľadovom hokeji USA - Slovensko na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne v piatok 20. februára 2026.

    Duel o bronz sa bude hrať v sobotu, 21. februára o 20.40. Finále je na programe v nedeľu, 22. februára o 14.10 h.

    Program Slovenska na hokejovom turnaji ZOH 2026

    11.02. 16:40
    | Skupina B
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    4 - 1
    Fínsko na ZOH Hokej 2026
    Fínsko
    Santagiulia Ice Hockey Arena
    13.02. 12:10
    | Skupina B
    Taliansko na ZOH Hokej 2026
    Taliansko
    2 - 3
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    Rho Ice Hockey Arena
    14.02. 12:10
    | Skupina B
    Švédsko na ZOH Hokej 2026
    Švédsko
    5 - 3
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    Santagiulia Ice Hockey Arena
    18.02. 12:10
    | Playoff | Štvrťfinále
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    6 - 2
    Nemecko na ZOH Hokej 2026
    Nemecko
    Santagiulia Ice Hockey Arena
    20.02. 21:10
    | Playoff | Semifinále
    USA na ZOH Hokej 2026
    USA
    6 - 2
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    Santagiulia Ice Hockey Arena
    21.02. 20:40
    | Playoff | O 3. miesto
    Fínsko na ZOH Hokej 2026
    Fínsko
    vs.
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    Santagiulia Ice Hockey Arena

    Pavúk play-off hokejového turnaja ZOH 2026

    Osemfinále
    Česko
    Česko
    3
    Dánsko
    Dánsko
    2
    Švajčiarsko
    Švajčiarsko
    3
    Taliansko
    Taliansko
    0
    Švédsko
    Švédsko
    5
    Lotyšsko
    Lotyšsko
    1
    Nemecko
    Nemecko
    5
    Francúzsko
    Francúzsko
    1
    Štvrťfinále
    Kanada
    Kanada
    4
    Česko
    Česko
    3
    Fínsko
    Fínsko
    3
    Švajčiarsko
    Švajčiarsko
    2
    USA
    USA
    2
    Švédsko
    Švédsko
    1
    Slovensko
    Slovensko
    6
    Nemecko
    Nemecko
    2
    Semifinále
    Kanada
    Kanada
    3
    Fínsko
    Fínsko
    2
    USA
    USA
    6
    Slovensko
    Slovensko
    2
    Finále
    Kanada
    Kanada
    22.2.2026 14:10
    USA
    USA
    O 3. miesto
    Fínsko
    Fínsko
    21.2.2026 20:40
    Slovensko
    Slovensko

    Zimná olympiáda Miláno 2026

    ZOH 2026 Hokej

    ZOH 2026 Hokej

    Erik Černák a Matthew Tkachuk počas šarvátky v semifinálovom zápase USA - Slovensko na ZOH 2026.
    Erik Černák a Matthew Tkachuk počas šarvátky v semifinálovom zápase USA - Slovensko na ZOH 2026.
    Keď prišla Vlhová, padol gól. Nalož mu tam, kričal Gáborík pri agresivite Tkachukovcov
    Samuel Grega|dnes 00:16
    Juraj Slafkovský v zápase Slovensko - USA
    dnes 00:05
    Slafkovský figuruje v najlepšej päťke. Kanadské bodovanie na ZOH 2026Pozrite si kanadské bodovanie hokejového turnaja na ZOH 2026.
    dnes 00:05
    Brady Tkachuk strieľa gól v zápase Slovensko - USA na ZOH 2026
    pi 23:41
    FOTO: Nádej na úspech zhlasla prirýchlo. Ako Slovensko podľahlo USAPozrite si fotogalériu zo zápasu Slovensko - USA v semifinále na hokejovom turnaji na ZOH 2026.
    pi 23:41
    Americkí hokejisti počas ZOH 2026.
    Samuel Gregapi 10:25|8
    20 vs. 200 miliónov. Amerika čaká na zlato od zázraku na ľade, je teraz najbližšie?Preview semifinálového zápasu USA - Slovensko.
    Samuel Grega|pi 10:25|8
    Slovenskí fanúšikovia ostali zaseknutí na letisku vo Viedni. anketa
    Matej Hankpi 11:31|14
    Slovenskí fanúšikovia ostali zaseknutí vo Viedni. Do Milána sa dostanú, ale zápas proti USA nestihnúPočasie ovplyvnilo medzinárodnú dopravu z viedenského letiska.
    Matej Hank|pi 11:31|14
    Šimon Nemec oslavuje gól v zápase Slovensko - USA v skupine B na MS v hokeji 2024.
    Pavol Spálpi 11:40|1
    Američania sa nám posmievali, že nás rozbijú a pošlú domov, vravela ikonaSlováci vytiahli brankársky tromf.
    Pavol Spál|pi 11:40|1
    Na snímke hokejista Švédska Joel Eriksson Ek (14) a hráč USA Matthew Tkachuk (19).
    Samuel Gregapi 12:04|3
    Podcenia Američania Slovákov? Nehrozí. Bude to pre nás veľký test, vraví Matthew Tkachuk"Sú extrémne nebezpeční," vraví hviezda USA.
    Samuel Grega|pi 12:04|3
    Slovenská lavička na ZOH 2026.
    Nikola Černákovápi 14:42|37
    Pokoj, tím a pokora. Prečo sú Slováci na olympiáde opäť o krok pred Čechmi„Je to o srdci a bojovnosti," vraví útočník Okuliar.
    Nikola Černáková|pi 14:42|37
    Bratia Brady Tkachuk a Matthew Tkachuk v drese USA počas ZOH 2026.
    Martin Turčinpi 11:53|1
    Rodina chce zlato, v ceste stoja Slováci. Tkachukovci boli na olympiáde už pred 20 rokmiAmeričania sú súperom Slovákov v semifinále olympiády.
    Martin Turčin|pi 11:53|1
    Colton Parayko.
    pi 11:16
    Dvorského chváli aj spoluhráč zo St. Louis. Teším sa na ďalšie spoločné úspechy, povedalJe pravdepodobné, že po návrate do tímu St. Louis Blues bude z Dalibora Dvorského ešte lepší hráč.
    pi 11:16
    Na snímke Dalibor Dvorský (Slovensko).
    pi 09:52
    Dvorský sa snaží najmä pomôcť tímu. Proti USA musia využiť šance, ktoré sa im naskytnúZabrániť prezidentovi USA Donaldovi Trumpovi dostať sa do Talianska môžu slovenskí hokejisti prekvapivým triumfom.
    pi 09:52
    Juraj Slafkovský v opatere lekára slovenského tímu Pavla Lauka počas štvrťfinále medzi Slovenskom a Nemeckom (6:2).
    Martin Turčinšt 17:05|7
    Draisaitl si pomáhal horčicou, Slováci nie. So Slafkovským oslavoval aj lekárLekár Pavol Lauko vysvetľuje, ako ošetroval Juraja Slafkovského.
    Martin Turčin|št 17:05|7
    Tréner brankárov Ján Lašák.
    Boris Vanyašt 17:45|27
    Lašák: Dnešné deti vidia len Slafkovského gól, nie tisícky vystrelených pukov na tréninguSkúsenosti, ktoré nadobudol počas aktívnej kariéry, posúva už roky Ján Lašák ďalej mladým brankárom.
    Boris Vanya|št 17:45|27
    Branko Radivojevič v podcaste Hokejový BOSS.
    št 17:00
    Slovenskóóó! Ideme hrať zase o placky + katastrofálni rozhodcovia (Hokejový BOSS)Pozrite si a vypočujte si najnovší diel podcastu Hokejový BOSS v sezóne 2025/2026.
    št 17:00
    Andrej Sekera.
    št 17:57|2
    Rozhodil Draisaitla pred zápasom so Slovenskom? Sekera ukázal súkromné správy s hviezdou NHLV minulosti chodievala hviezda Edmontonu Oilers k svojmu slovenskému spoluhráčovi na Vianoce.
    št 17:57|2
    Martin Pospíšil (Slovensko) reaguje vo štvrťfinálovom zápase Nemecko - Slovensko.
    št 16:18
    Treba hrať tvrdo a nebáť sa Američanov, avizuje Pospíšil. Po náročnom období sa cíti skveloNa výber USA narazia Slováci v piatok o 21.10 v aréne Santa Giulia.
    št 16:18
    ZOH 2026 Hokej

    ZOH 2026 Hokej

    Erik Černák a Matthew Tkachuk počas šarvátky v semifinálovom zápase USA - Slovensko na ZOH 2026.
    Erik Černák a Matthew Tkachuk počas šarvátky v semifinálovom zápase USA - Slovensko na ZOH 2026.
    Keď prišla Vlhová, padol gól. Nalož mu tam, kričal Gáborík pri agresivite Tkachukovcov
    Samuel Grega|dnes 00:16
    Nachádzate sa tu:
    Domov»ZOH 2026 Hokej»Ako začali, tak aj skončia. Slováci sa v boji o bronz stretnú so súperom, ktorého už zdolali