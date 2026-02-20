Ako začali, tak aj skončia. Slováci sa v boji o bronz stretnú so súperom, ktorého už zdolali

Hokejisti Slovenska sa stretnú v súboji o bronz na hokejovom turnaji na ZOH 2026 s tímom Fínska.
Rozhodla o tom ich prehra 2:6 s výberom USA v semifinále. Zámorský tím sa v šlágri stretne s Kanadou, ktorá si poradila práve s Fínskom.
Fotogaléria zo zápasu Slovensko - USA na hokejovom turnaji ZOH 2026 (semifinále)
Duel o bronz sa bude hrať v sobotu, 21. februára o 20.40. Finále je na programe v nedeľu, 22. februára o 14.10 h.
Program Slovenska na hokejovom turnaji ZOH 2026
11.02. 16:40
| Skupina B
| Skupina B
| Skupina B
| Playoff | Štvrťfinále
| Playoff | Semifinále
| Playoff | O 3. miesto
| Skupina B
13.02. 12:10
Slovensko
4 - 1
Fínsko
Santagiulia Ice Hockey Arena
| Skupina B
14.02. 12:10
Taliansko
2 - 3
Slovensko
Rho Ice Hockey Arena
| Skupina B
18.02. 12:10
Švédsko
5 - 3
Slovensko
Santagiulia Ice Hockey Arena
| Playoff | Štvrťfinále
20.02. 21:10
Slovensko
6 - 2
Nemecko
Santagiulia Ice Hockey Arena
| Playoff | Semifinále
21.02. 20:40
USA
6 - 2
Slovensko
Santagiulia Ice Hockey Arena
| Playoff | O 3. miesto
Fínsko
vs.
Slovensko
Santagiulia Ice Hockey Arena
Pavúk play-off hokejového turnaja ZOH 2026
Semifinále
Finále
O 3. miesto
Zimná olympiáda Miláno 2026
