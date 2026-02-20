    USA na ZOH Hokej 2026
    USA
    ZOH Hokej 2026
    20.02.2026, Playoff, Semifinále
    6 - 2
    2:0, 3:0, 1:2
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    Slovenská lavička v semifinálovom zápase Slovensko - USA.
    Ako mohli nechať toľko priestoru? divili sa českí experti. Slovákom chýbala bojovnosť
    Erik Černák a Matthew Tkachuk počas šarvátky v semifinálovom zápase USA - Slovensko na ZOH 2026.
    Keď prišla Vlhová, padol gól. Nalož mu tam, kričal Gáborík pri agresivite Tkachukovcov
    Peter Čerešňák (Slovensko) a Matt Boldy (USA) bojujú o puk.
    Slováci sa gólovo prebudili až v poslednej tretine. Oznámkujte Slovákov za výkon proti USA
    Pavol Regenda strieľa gól v zápase Slovensko - USA v semifinále ZOH 2026.
    Góly boli po našich hlúpostiach, zhodnotil Kelemen. Regenda: Stále môžeme mať bronz
    Slovenskí hokejisti.
    Ako začali, tak aj skončia. Slováci sa v boji o bronz stretnú so súperom, ktorého už zdolali
    Fotka zo semifinálového zápasu Slovensko - USA na ZOH 2026.
    VIDEO: Góly zápasu Slovensko - USA na hokejovom turnaji na ZOH 2026
    Prehľad zápasu

    Slafkovský figuruje v najlepšej päťke. Kanadské bodovanie na ZOH 2026

    Juraj Slafkovský v zápase Slovensko - USA
    Juraj Slafkovský v zápase Slovensko - USA (Autor: TASR/AP)
    Sportnet|21. feb 2026 o 00:05
    Pozrite si kanadské bodovanie hokejového turnaja na ZOH 2026.

    Juraj Slafkovský je po semifinálových zápasoch hokejového turnaja na ZOH 2026 v Miláne na štvrtom mieste kanadského bodovania.

    Slovenský útočník strelil na šampionáte už štyri góly a pridal rovnaký počet asistencií.

    Na čele poradia je Kanaďan Connor McDavid, ktorý má na konte dva góly a jedenásť asistencií. Druhý je jeho krajan Macklin Celebrini s bilanciou 5+5.

    Pozrite si kanadské bodovanie hokejového turnaja na ZOH 2026.

    Poradie

    Meno

    Krajina

    Zápasy

    Góly

    Asistencie

    Body

    1.

    Connor McDavid

    Kanada

    5

    2

    11

    13

    2.

    Macklin Celebrini

    Kanada

    5

    5

    5

    10

    3.

    Lucas Raymond

    Švédsko

    5

    1

    8

    9

    4.

    Juraj Slafkovský

    Slovensko

    5

    4

    4

    8

    5.

    Martin Nečas

    Česko

    5

    3

    5

    8

    6.

    Nathan MacKinnon

    Kanada

    5

    4

    3

    7

    7.

    Timo Meier

    Švajčiarsko

    5

    3

    4

    7

    8.

    Leon Draisaitl

    Nemecko

    5

    2

    5

    7

    9.

    Quinn Hughes

    USA

    5

    1

    6

    7

    10.

    Tim Stutzle

    Nemecko

    5

    4

    2

    6

