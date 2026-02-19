    USA na ZOH Hokej 2026
    USA
    ZOH Hokej 2026
    20.02.2026, Playoff, Semifinále
    Santagiulia Ice Hockey Arena
    21:10
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    Juraj Slafkovský v opatere lekára slovenského tímu Pavla Lauka počas štvrťfinále medzi Slovenskom a Nemeckom (6:2).
    Draisaitl si pomáhal horčicou, Slováci nie. So Slafkovským oslavoval aj lekár
    Martin Pospíšil (Slovensko) reaguje vo štvrťfinálovom zápase Nemecko - Slovensko.
    Treba hrať tvrdo a nebáť sa Američanov, avizuje Pospíšil. Po náročnom období sa cíti skvelo
    Prehľad zápasu

    Draisaitl si pomáhal horčicou, Slováci nie. So Slafkovským oslavoval aj lekár

    Juraj Slafkovský v opatere lekára slovenského tímu Pavla Lauka počas štvrťfinále medzi Slovenskom a Nemeckom (6:2).
    Juraj Slafkovský v opatere lekára slovenského tímu Pavla Lauka počas štvrťfinále medzi Slovenskom a Nemeckom (6:2). (Autor: TASR)
    Martin Turčin|19. feb 2026 o 17:05
    ShareTweet0

    Lekár Pavol Lauko vysvetľuje, ako ošetroval Juraja Slafkovského.

    Bol začiatok druhej tretiny štvrťfinálového zápasu medzi Slovenskom a Nemeckom (6:2). Juraj Slafkovský sa dostal do súboja s dvoma nemeckými hokejistami a tvrdo narazil na mantinel. 

    Otrasený zostal ležať na ľade. 

    Ubehlo len niekoľko sekúnd, kým k nemu pribehol tímový lekár Pavol Lauko, aby zistil, čo sa stalo. Pomohol Slafkovskému vstať a na striedačke mu poskytol rýchle ošetrenie. 

    Kým si Slafkovský prikladal po tvrdom náraze ľadové vrecko na krk a hlavu, Miloš Kelemen a Oliver Okuliar strelili dôležité góly na 2:0 a 3:0, ktoré v konečnom zúčtovaní rozhodli o výhre Slovenska. 

    Slafkovský sa z gólov radoval na lavičke. Lekár Lauko sa ho snažil upokojiť. Práve tento moment zaujal aj novinára Marka Lazerusa, podľa ktorého jeden z hrdinov zápasu proti Nemecku sedel na striedačke.

    „Zo všetkých úžasných vecí, ktoré sa stali pri víťazstve Slovenska nad Nemeckom, bola možno najúžasnejšia tá, keď tímový lekár dokázal udržať ľad na krku Juraja Slafkovského aj pri oslave gólu.“

    „Úraz nebol vážny, zaľadovali sme mu hlavu a skontrolovali, či nemá príznaky otrasu mozgu. Nič také sa neukázalo, takže Juraj mohol v zápase pokračovať," hovorí Lauko.

    Slafkovský si jeho rýchlu pomoc „užil". Po zápase vtipkoval, že vrecko s ľadom vyrieši všetko. 

    Z Milána píše Martin TurčinZ Milána píše Martin Turčin

    „Príjemne ma ochladilo a vyskúšam ho aj v ďalšom zápase. Úder do hlavy by som si zopakovať nemusel, ale vrecko s ľadom pokojne áno. Budem dúfať, že zatiaľ zas dáme dva góly,“ smial sa.

    Lekár vysvetlil, že chlad pri otrasoch hlavy funguje ako upokojenie a pomôže hráčovi rýchlo sa vrátiť do akcie. 

    Po zápase sa na sociálnych sieťach hokejového zväzu objavilo video, na ktorom sa Slafkovský raduje z postupu do semifinále olympijského turnaja. 

    Veľkú radosť s ním prežíval aj muž, ktorý mu v zápase pomohol. „S Jurajom sa poznáme dlho, naša oslava bola spontánna," hovorí s úsmevom lekár tímu.

    Na striedačke ale takéto emócie od neho nečakajte. 

    Ako mladý hral za Nitru

    Chirurg Pavol Lauko pracoval pätnásť rokov v nemocnici, teraz prevádzkuje súkromnú prax v Bratislave. 

    Jeho prechod k športovcom bol bezproblémový. Do 16 rokov sám hrával hokej. V žiackych časoch zdieľal nitriansku kabínu s Jozefom Stümpelom či Dušanom Milom.

    Pri slovenskej hokejovej reprezentácii pôsobí od roku 2020. S tímom absolvoval päť turnajov MS v hokeji, dva šampionáty zažil aj s juniorskými hokejistami. 

    Olympiáda v Miláne je jeho druhou, z Pekingu si ako člen realizačného tímu doniesol bronzovú medailu. S cenným kovom by sa rád vrátil aj z Talianska. 

    „Dostať sa do semifinále na takomto turnaji je úžasný výsledok. Prežívame to všetci, čo sme pri tíme, ale s pokorou," hovorí. 

    „Uvidíme, ako to napokon dopadne, ale Peking snáď vyrovnáme alebo vylepšíme."

    Hoci v šatni so Slafkovským nechal emóciám voľný priebeh, na lavičke je profesionál. Oslavy si vždy radšej nechá na zákulisie.

    „Pri góloch alebo víťazstvách sa snažím udržať, ale nie vždy je to jednoduché," priznáva. 

    Neviditeľná práca

    Na ľade, ako v prípade ošetrenia Slafkovského, sa neobjavuje často. Striedačku opustí až vtedy, keď ide o naliehavé prípady. 

    Lekár tímu má na starosti kompletný zdravotný servis: od ošetrenia akútnych zranení počas zápasu či tréningu, cez diagnostiku, regeneráciu až po rozhodovanie o návrate hráča do hry. 

    Pri sebe má vždy základné lieky proti bolesti a zápalu, prostriedky na ošetrenie rán, liečbu opuchov, alergických reakcií či dehydratácie, ale aj vybavenie na zložitejšie zranenia. 

    Vždy je však najlepšie, keď ho hráči využívať nemusia. 

    Pavol Lauko (vpravo hore) na lavičke slovenskej hokejovej reprezentácie počas MS v hokeji 2024.
    Pavol Lauko (vpravo hore) na lavičke slovenskej hokejovej reprezentácie počas MS v hokeji 2024. (Autor: TASR)

    Do hokejovej arény chodí s predstihom, aby sa s ostatnými členmi tímu postaral o hráčov. 

    „Musím ich skontrolovať, opýtať sa, čo potrebujú. Veľmi dôležitú prácu odvádzajú aj fyzioterapeuti, ktorí sú absolútne nenahraditeľní. Hráčom sa venujú 10 hodín denne," opisuje.

    Okrem bežných zdravotných ošetrení sa snaží hráčom rozdávať rady a pomôcť aj s mentálnym nastavením

    „Naša práca je neviditeľná, ale všetci sme veľmi dôležitá súčasť tímu."

    Horčicu Slováci nevyužívajú

    Olympijský turnaj sa hrá v rýchlom slede. Slovenskí hokejisti odohrali štyri zápasy v priebehu týždňa, a to sa ešte vyhli nevyspytateľnému osemfinále. 

    Po postupe do semifinále ich čakajú ešte dva duely za víkend. 

    Slafkovský: Potrebujeme ešte aspoň jedno víťazstvo, chcem medailu
    Súvisiaci článok
    Slafkovský: Potrebujeme ešte aspoň jedno víťazstvo, chcem medailu

    Hráči počas zápasov prichádzajú na striedačku vyčerpaní, s vysokou mierou svalovej únavy, dehydratácie a neraz aj s nástupom kŕčov, ktoré sa v zápasovej intenzite môžu objaviť prakticky kedykoľvek. 

    Aj preto je stále súčasťou hokejovej reality čpavok, nenápadný, no účinný „životabudič“, ktorý stimuluje nervový systém a pomáha hráčom rýchlejšie prepnúť telo do pohotovostného režimu pred ďalším pobytom na ľade.

    Lekár Lauko priznáva, že ho využívajú aj slovenskí hokejisti.

    Otázku dostal aj na využitie horčice. Pýtate sa prečo horčice? Pretože ju na prebiehajúcej olympiáde spopularizoval nemecký kapitán Leon Draisaitl. 

    Zábery, ako konzumuje obsah žltého sáčku, sa stali na sociálnych sieťach virálne a priniesli aj otázky, prečo to vlastne robí. 

    „Horčica je naozaj dobrá na kŕče. Keď ich mám, je to prakticky jediná vec, ktorá u mňa funguje,“ reagoval Draisaitl. 

    Horčica podľa zistení odborníkov naozaj môže byť efektívnou a akútnou pomôckou proti kŕčom, no funguje trochu inak, ako by sme si možno predstavovali. 

    Jej účinok spočíva vo výraznej kyslej chuti octu, ktorá aktivuje receptory v ústnej dutine a následne ovplyvní nervový systém spôsobom, ktorý môže pomôcť potlačiť svalové kŕče.

    VIDEO: Zostrih zápasu Slovensko - Nemecko

    Draisaitlovi to zjavne pomáhalo, na turnaji bol najvyťažovanejším hráčom Nemecka, vo štvrťfinále proti Slovensku odohral viac než 28 minút. 

    Lekár slovenského tímu účinky horčice nepozná a ešte sa s tým nestretol. „Sú tam možno látky, ktoré pomáhajú, ale neviem. U nás to nikto nevyužíva," dodal. 

    Slováci podľa neho vsádzajú na overené „hokejové recepty". 

    Pavúk play-off hokejového turnaja ZOH 2026

    Osemfinále
    Česko
    Česko
    3
    Dánsko
    Dánsko
    2
    Švajčiarsko
    Švajčiarsko
    3
    Taliansko
    Taliansko
    0
    Švédsko
    Švédsko
    5
    Lotyšsko
    Lotyšsko
    1
    Nemecko
    Nemecko
    5
    Francúzsko
    Francúzsko
    1
    Štvrťfinále
    Kanada
    Kanada
    4
    Česko
    Česko
    3
    Fínsko
    Fínsko
    3
    Švajčiarsko
    Švajčiarsko
    2
    USA
    USA
    2
    Švédsko
    Švédsko
    1
    Slovensko
    Slovensko
    6
    Nemecko
    Nemecko
    2
    Semifinále
    Kanada
    Kanada
    20.2.2026 16:40
    Fínsko
    Fínsko
    USA
    USA
    20.2.2026 21:10
    Slovensko
    Slovensko
    Finále

    Program Slovenska na hokejovom turnaji ZOH 2026

    11.02. 16:40
    | Skupina B
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    4 - 1
    Fínsko na ZOH Hokej 2026
    Fínsko
    Santagiulia Ice Hockey Arena
    13.02. 12:10
    | Skupina B
    Taliansko na ZOH Hokej 2026
    Taliansko
    2 - 3
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    Rho Ice Hockey Arena
    14.02. 12:10
    | Skupina B
    Švédsko na ZOH Hokej 2026
    Švédsko
    5 - 3
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    Santagiulia Ice Hockey Arena
    18.02. 12:10
    | Playoff | Štvrťfinále
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    6 - 2
    Nemecko na ZOH Hokej 2026
    Nemecko
    Santagiulia Ice Hockey Arena
    20.02. 21:10
    | Playoff | Semifinále
    USA na ZOH Hokej 2026
    USA
    vs.
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    Santagiulia Ice Hockey Arena

    Zimná olympiáda Miláno 2026

    ZOH 2026 Hokej

    ZOH 2026 Hokej

    Hráčky Švajčiarska sa tešia z bronzovej medaily.
    Hráčky Švajčiarska sa tešia z bronzovej medaily.
    Eufória radosti. Európske finále rozhodlo až predĺženie, Švajčiarky získali cenný kov
    teraz
    ZOH 2026 Hokej

    ZOH 2026 Hokej

    Hráčky Švajčiarska sa tešia z bronzovej medaily.
    Hráčky Švajčiarska sa tešia z bronzovej medaily.
    Eufória radosti. Európske finále rozhodlo až predĺženie, Švajčiarky získali cenný kov
    teraz
    Nachádzate sa tu:
    Domov»ZOH 2026 Hokej»Draisaitl si pomáhal horčicou, Slováci nie. So Slafkovským oslavoval aj lekár