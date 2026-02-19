Draisaitl si pomáhal horčicou, Slováci nie. So Slafkovským oslavoval aj lekár

Bol začiatok druhej tretiny štvrťfinálového zápasu medzi Slovenskom a Nemeckom (6:2). Juraj Slafkovský sa dostal do súboja s dvoma nemeckými hokejistami a tvrdo narazil na mantinel.
Otrasený zostal ležať na ľade.
Ubehlo len niekoľko sekúnd, kým k nemu pribehol tímový lekár Pavol Lauko, aby zistil, čo sa stalo. Pomohol Slafkovskému vstať a na striedačke mu poskytol rýchle ošetrenie.
Kým si Slafkovský prikladal po tvrdom náraze ľadové vrecko na krk a hlavu, Miloš Kelemen a Oliver Okuliar strelili dôležité góly na 2:0 a 3:0, ktoré v konečnom zúčtovaní rozhodli o výhre Slovenska.
Slafkovský sa z gólov radoval na lavičke. Lekár Lauko sa ho snažil upokojiť. Práve tento moment zaujal aj novinára Marka Lazerusa, podľa ktorého jeden z hrdinov zápasu proti Nemecku sedel na striedačke.
„Zo všetkých úžasných vecí, ktoré sa stali pri víťazstve Slovenska nad Nemeckom, bola možno najúžasnejšia tá, keď tímový lekár dokázal udržať ľad na krku Juraja Slafkovského aj pri oslave gólu.“
„Úraz nebol vážny, zaľadovali sme mu hlavu a skontrolovali, či nemá príznaky otrasu mozgu. Nič také sa neukázalo, takže Juraj mohol v zápase pokračovať," hovorí Lauko.
Slafkovský si jeho rýchlu pomoc „užil". Po zápase vtipkoval, že vrecko s ľadom vyrieši všetko.
„Príjemne ma ochladilo a vyskúšam ho aj v ďalšom zápase. Úder do hlavy by som si zopakovať nemusel, ale vrecko s ľadom pokojne áno. Budem dúfať, že zatiaľ zas dáme dva góly,“ smial sa.
Lekár vysvetlil, že chlad pri otrasoch hlavy funguje ako upokojenie a pomôže hráčovi rýchlo sa vrátiť do akcie.
Po zápase sa na sociálnych sieťach hokejového zväzu objavilo video, na ktorom sa Slafkovský raduje z postupu do semifinále olympijského turnaja.
Veľkú radosť s ním prežíval aj muž, ktorý mu v zápase pomohol. „S Jurajom sa poznáme dlho, naša oslava bola spontánna," hovorí s úsmevom lekár tímu.
Na striedačke ale takéto emócie od neho nečakajte.
Ako mladý hral za Nitru
Chirurg Pavol Lauko pracoval pätnásť rokov v nemocnici, teraz prevádzkuje súkromnú prax v Bratislave.
Jeho prechod k športovcom bol bezproblémový. Do 16 rokov sám hrával hokej. V žiackych časoch zdieľal nitriansku kabínu s Jozefom Stümpelom či Dušanom Milom.
Pri slovenskej hokejovej reprezentácii pôsobí od roku 2020. S tímom absolvoval päť turnajov MS v hokeji, dva šampionáty zažil aj s juniorskými hokejistami.
Olympiáda v Miláne je jeho druhou, z Pekingu si ako člen realizačného tímu doniesol bronzovú medailu. S cenným kovom by sa rád vrátil aj z Talianska.
„Dostať sa do semifinále na takomto turnaji je úžasný výsledok. Prežívame to všetci, čo sme pri tíme, ale s pokorou," hovorí.
„Uvidíme, ako to napokon dopadne, ale Peking snáď vyrovnáme alebo vylepšíme."
Hoci v šatni so Slafkovským nechal emóciám voľný priebeh, na lavičke je profesionál. Oslavy si vždy radšej nechá na zákulisie.
„Pri góloch alebo víťazstvách sa snažím udržať, ale nie vždy je to jednoduché," priznáva.
Neviditeľná práca
Na ľade, ako v prípade ošetrenia Slafkovského, sa neobjavuje často. Striedačku opustí až vtedy, keď ide o naliehavé prípady.
Lekár tímu má na starosti kompletný zdravotný servis: od ošetrenia akútnych zranení počas zápasu či tréningu, cez diagnostiku, regeneráciu až po rozhodovanie o návrate hráča do hry.
Pri sebe má vždy základné lieky proti bolesti a zápalu, prostriedky na ošetrenie rán, liečbu opuchov, alergických reakcií či dehydratácie, ale aj vybavenie na zložitejšie zranenia.
Vždy je však najlepšie, keď ho hráči využívať nemusia.
Do hokejovej arény chodí s predstihom, aby sa s ostatnými členmi tímu postaral o hráčov.
„Musím ich skontrolovať, opýtať sa, čo potrebujú. Veľmi dôležitú prácu odvádzajú aj fyzioterapeuti, ktorí sú absolútne nenahraditeľní. Hráčom sa venujú 10 hodín denne," opisuje.
Okrem bežných zdravotných ošetrení sa snaží hráčom rozdávať rady a pomôcť aj s mentálnym nastavením
„Naša práca je neviditeľná, ale všetci sme veľmi dôležitá súčasť tímu."
Horčicu Slováci nevyužívajú
Olympijský turnaj sa hrá v rýchlom slede. Slovenskí hokejisti odohrali štyri zápasy v priebehu týždňa, a to sa ešte vyhli nevyspytateľnému osemfinále.
Po postupe do semifinále ich čakajú ešte dva duely za víkend.
Hráči počas zápasov prichádzajú na striedačku vyčerpaní, s vysokou mierou svalovej únavy, dehydratácie a neraz aj s nástupom kŕčov, ktoré sa v zápasovej intenzite môžu objaviť prakticky kedykoľvek.
Aj preto je stále súčasťou hokejovej reality čpavok, nenápadný, no účinný „životabudič“, ktorý stimuluje nervový systém a pomáha hráčom rýchlejšie prepnúť telo do pohotovostného režimu pred ďalším pobytom na ľade.
Lekár Lauko priznáva, že ho využívajú aj slovenskí hokejisti.
Otázku dostal aj na využitie horčice. Pýtate sa prečo horčice? Pretože ju na prebiehajúcej olympiáde spopularizoval nemecký kapitán Leon Draisaitl.
Zábery, ako konzumuje obsah žltého sáčku, sa stali na sociálnych sieťach virálne a priniesli aj otázky, prečo to vlastne robí.
„Horčica je naozaj dobrá na kŕče. Keď ich mám, je to prakticky jediná vec, ktorá u mňa funguje,“ reagoval Draisaitl.
Horčica podľa zistení odborníkov naozaj môže byť efektívnou a akútnou pomôckou proti kŕčom, no funguje trochu inak, ako by sme si možno predstavovali.
Jej účinok spočíva vo výraznej kyslej chuti octu, ktorá aktivuje receptory v ústnej dutine a následne ovplyvní nervový systém spôsobom, ktorý môže pomôcť potlačiť svalové kŕče.
VIDEO: Zostrih zápasu Slovensko - Nemecko
Draisaitlovi to zjavne pomáhalo, na turnaji bol najvyťažovanejším hráčom Nemecka, vo štvrťfinále proti Slovensku odohral viac než 28 minút.
Lekár slovenského tímu účinky horčice nepozná a ešte sa s tým nestretol. „Sú tam možno látky, ktoré pomáhajú, ale neviem. U nás to nikto nevyužíva," dodal.
Slováci podľa neho vsádzajú na overené „hokejové recepty".
