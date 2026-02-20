Rodina chce zlato, v ceste stoja Slováci. Tkachukovci boli na olympiáde už pred 20 rokmi

Hokejisti z NHL sa vrátili na olympijské hry po 12 rokoch. Pre jednu celú generáciu je to vôbec prvá účasť na hrách.
Toto tvrdenie však neplatí pre dvojicu hviezd z tímu USA - bratov Tkachukovcov.
Matthew a Brady boli osobne už na olympiáde v Turíne 2006, hoci len ako chlapci. Matthew mal osem rokov, Brady šesť.
Do Talianska ich vtedy zobral otec Keith, člen hokejového mužstva USA, ktorý absolvoval štvrtú a zároveň poslednú olympiádu.
Zahral si aj proti Slovákom, ktorí v Turíne vyhrali všetky zápasy v skupine, pričom zdolali aj USA s Tkachukom 2:1. Neskôr ale vo štvrťfinále prehrali s Čechmi 1:3. Doteraz je táto prehra považovaná za jednu z najhorších v histórii.
Bratia Tkachukovci boli oblečení v červeno-bielo-modrých farbách, na tvári mali namaľované americké vlajky a behali všade tam, kam sa dostali.
„Prechádzali sme sa po celej dedine a doslova sme sa snažili odfotiť s každým človekom, ktorého sme poznali, či už to bol hokejista alebo niekto iný. Išli sme rovno k rýchlokorčuliarom, lyžiarom, bobistom, sánkarom, curlerom a samozrejme k hokejistom," hovorí Matthew.
Na jednej z mnohých fotografií pózujú bratia s mladými ruskými hviezdami Alexandrom Ovečkinom a Jevgenijom Malkinom. Tento záber visí doteraz v ich detskej izbe v St. Louis.
Sledovali hokej, boli lyžovať v horách, hrali videohry a celé dni trávili v americkom olympijskom dome.
O 20 rokov neskôr robia prakticky to isté.
„Snažím sa stretnúť a pozdraviť každého amerického športovca, ktorého som doteraz videl. Viem, že mnohí z nich súťažia a podobne, ale určite sa pokúsime stretnúť aj s ostatnými," dodáva Matthew.
Bratia v olympijskej dedine bývajú spolu v jednej izbe. A spolu s nimi je v Miláne aj ich otec Keith, ktorí sleduje, ako sa snažia vyhrať olympijské zlato.
„Som na chlapcov veľmi hrdý. Neskutočne dreli, aby sa dostali až sem. A je naozaj zábavné vidieť ich robiť niečo, čo milujú," hovorí Keith.
Získať zlato na hrách, na ktoré otec nedosiahol, by bolo pre celú rodinu splneným snom.
Predposlednou prekážkou pre Američanov budú Slováci. V piatok od 21:10 si tímy zahrajú o postup do finále olympijského turnaja.
„Strýko" Demitra
Keith Tkachuk odohral v NHL viac ako 1200 zápasov, s reprezentáciou vyhral v roku 1996 Svetový pohár. Patril medzi najlepších silových a zároveň produktívnych útočníkov svojej doby.
Bol tvrďas, ktorému neboli cudzie ani ostré súboje a poctivá defenzívna práca. A presne toto od malička vštepoval aj svojim synom.
„Idú v jeho šľapajách,” povedal tréner USA Mike Sullivan. „Vedia hrať tvrdo, ale sú aj veľmi produktívni a nikto to nerobil lepšie ako ich otec. Hral som s ním a viem, o čom hovorím.”
Matthew a Brady sa narodili v čase, keď ich otec hrával NHL za tím Phoenix Coyotes. V roku 2001 klub vymenil Keitha do St. Louis. Opačným smerom putovali Ladislav Nagy a Michal Handzuš.
V tíme Blues sa stretol s istým Pavlom Demitrom, ktorý tam pôsobil už niekoľko rokov. S Demitrom sa okamžite spriatelili, aj vďaka tomu, že nastupovali v jednej formácii.
„V tejto dvojici je Demitra tanečníkom na ľade a Tkachuk hrá na klavír,” písali o nich v tom čase zámorské noviny.
Spoločne odohrali v meste blues štyri sezóny. Rozumeli si aj mimo ľadu a pravidelne sa navštevovali. Stali sa z nich dobrí priatelia.
Ako spomenul Brady vo viacerých rozhovoroch, na Demitru má veľmi živé spomienky. Nebohú legendu slovenského hokeja stále oslovuje familiárne „Pav”.
„Keď som hokejovo vyrastal, Demitra nás chodil sledovať na tréningy. S bratom sme si vtedy vraveli, že to je tá najlepšia vec na svete. Vždy keď hrám na Slovensku, aj na tomto turnaji, mi otec pripomína a píše, že hrám aj za Pavla Demitru," spomínal počas MS v hokeji 2024 v Ostrave.
„Viem, aká je to pre vašu krajinu legenda a čo znamenal pre môjho otca a celú moju rodinu. Keď sa postavím proti Slovensku, je to príležitosť reprezentovať Pavla a odkaz, na ktorom staval.”
Rodina Tkachukovcov spomína na slovenského priateľa doteraz. Keithovi synovia hovoria o Demitrovi ako o strýkovi a človeku, ktorý navždy zmenil život ich otca.
Tretí brat Quinn
Kariéry bratov mali spočiatku rovnakú trajektóriu. Obaja začínali v prípravke St. Louis Blues, odkiaľ sa dostali do národného rozvojového programu USA (NTDP).
Kým starší Matthew odišiel z domu, aby mohol hrať v Ontario Hockey League v Londone, mladší Brady prežil tínedžerské roky s otcom.
S otcom a kamarátom Quinnom Hughesom. Nádejní hráči sa stretli ako mladíci na jednom z turnajov, vymenili si dresy a odvtedy sú priatelia.
Keď spoločne hrali za národný výber, Quinn sa presťahoval do domu Tkachukovcov. Dva roky ho formovalo spojenie s Bradym a jeho otcom Keithom.
„S Quinnom sme stále dobrí kamaráti. Rozprávame sa stále, o hokeji, ale aj o živote,“ hovorí Brady Tkachuk.
Hoci dnes patria medzi lídrov tímu USA, povahovo sú úplne odlišní. Brady je hlučný a spoločenský typ, zatiaľ čo Quinn pôsobí navonok pokojne a rezervovane.
„Určite máme rozdielne osobnosti a práve preto to funguje. V podstate sa navzájom vyvažujeme,“ dodáva kapitán Ottawy.
Kontrast medzi nimi je aj fyzický – Brady má 193 centimetrov a vyše sto kilogramov, Quinn sotva 178 centimetrov a 82 kíl. Kým Tkachuk postupne vyrástol na jedného z najneúnavnejších power forwardov NHL, Hughes sa vyprofiloval medzi najlepších ofenzívnych obrancov súťaže.
„Myslím, že Brady vážil kedysi rovnako ako Quinn. Bolo mu vidieť rebrá, bol taký chudý,“ spomína Matthew Tkachuk.
„Vždy si z toho robíme srandu: Čím Keith kŕmil Bradyho, čo Quinn nedostal?“ dodáva s úsmevom mama Ellen Hughesová.
„Naozaj si myslím, že otec bol pre oboch dôležitý. Vštepil im sebavedomie, pracovnú morálku a skúsenosť s tým, čo je potrebné nielen na to, aby ste sa dostali do NHL, ale aby ste sa posunuli ďalej, boli lídrami, dobrými spoluhráčmi a mali rešpekt k realizačnému tímu,“ hovorí Matthew.
„Je ťažké si predstaviť, že Jack a ja máme šancu získať zlato spolu s Bradym a Matthewom. To by bolo výnimočné pre obe naše rodiny,“ priznal Quinn Hughes, obranca Minnesoty.
Zápasy ako bojové pole
Brady Tkachuk a Quinn Hughes spoločne vstúpili aj do NHL. Bradyho draftovala v roku 2018 Ottawa zo 4. miesta, Quinna zo siedmeho Vancouver.
Matthew Tkachuk vstúpil do profiligy o dva roky skôr ako šiesty výber Calgary.
Z bratov sa stali najobávanejší hráči NHL. Ako tandem prinášajú Tkachukovci presne to, čo moderný turnajový hokej vyžaduje: kombináciu tvrdosti a produktivity.
Neboja sa ísť do súbojov, provokovať, hrať na hrane, no zároveň dokážu pravidelne rozhodovať zápasy bodmi.
Presne preto z nich vyrástli lídri svojich tímov aj reprezentácie USA. Matthew vyhral s Floridou dvakrát Stanleyho pohár, Brady je kapitán Ottawy.
Ich vzájomné zápasy pripomínajú skôr bojové pole, než hokej. Ani jeden z nich si nechce pripustiť prehru a väčšinou bojujú do samého konca.
Sú takýto odmalička, keď si prvé bodyčeky rozdávali na „ihrisku”, ktoré mali doma namiesto obývačky.
„Možno sme bratia, ale keď sa hrá zápas, je to ako vojna,” pripustil v minulosti starší Matthew.
Keď vidí mama Chantal svojich dvoch synov na jednom ľade, väčšinou sa strachuje. Viackrát opakovala, že radšej si ich zápas ani nepozrie.
Prvýkrát v jednom drese si zahrali vlani počas turnaja 4 Nations Face-Off. Obaja zaznamenali po tri body, no USA vo finále podľahli Kanade 3:2 po predĺžení.
V Miláne by si zloženie posledného zápasu bratia radi zopakovali, len s opačným výsledkom.
Proti je v semifinále Slovensko. „Bude to pre nás veľmi veľký test," vraví Matthew Tkachuk.
„Slováci hrajú absolútne úžasne. Mali naozaj ťažký rozpis, najťažších súperov v skupine a dokázali ju vyhrať. Z arény je počuť, že ich fanúšikovia a celá krajina sú tu. Tvoria neskutočnú atmosféru a niektorí z ich hráčov hrajú na svetovej úrovni."
