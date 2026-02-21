Akrobatické skoky miešaných tímov zvládli najlepšie Američania. Austrália ostala bez medaily

Akrobatické lyžovanie na ZOH 2026
mix tímy akrobatické skoky - finále:
Poradie
Krajina
Body
1.
USA
325,35 b
2.
Švajčiarsko
296,91
3.
Čína
279,68
4.
Austrália
256,04
5.
Kanada
6.
Ukrajina
Americká trojica v zložení Kaila Kuhnová, Connor Curran a Christopher Lillis zvíťazila na zimných olympijských hrách 2026 v akrobatických skokoch miešaných tímov.
Vo štvorčlennom finále zdolala s výrazným rozdielom Švajčiarsko a Čínu, bez medaily zostala Austrália.
Američania obhájili zlato zo ZOH 2022 v Pekingu. V užšom finále získali za svoje skoky vysoké známky aj napriek tomu, že nemali vždy najnáročnejšie triky.
Čína si oproti predchádzajúcim ZOH pohoršila o jednu priečku, bronzová Kanada z Pekingu sa tentoraz umiestnila na piatej pozícii.
