21.02.2026 06:00
Deň 15
Miláno a Cortina 2026
Live
Kamila Sellierová po zásahu korčuľou na ZOH 2026.
Poľská reprezentantka len tesne unikla tragédii. Počas pádu ju zasiahla korčuľa súperky
ONLINE: Marianna Jagerčíková a Jakub Šiarnik dnes idú miešanú štafetu v skialpinizme na ZOH 2026.
ONLINE: Šiarnik a Jagerčíková idú miešanú štafetu dnes, skialpinizmus na ZOH 2026 LIVE
ONLINE: Biatlonistky dnes idú preteky s hromadným štartom v biatlone na ZOH 2026.
ONLINE: Preteky s hromadným štartom žien dnes, biatlon na ZOH 2026 LIVE
Britský akrobatický lyžiar Gus Kenworthy sa usmieva počas finále na U-rampe mužov na zimných olympijských hrách.
Akrobatický lyžiar si za svojím činom stojí. Brit napísal močom vulgárny odkaz Trumpovi
Johannes Hoesflot Klaebo počas vytrvalostných pretekov na ZOH 2026.
Absolútna dominancia Nórov aj v kráľovskej disciplíne. Kläbo vylepšil olympijský rekord
Ilustračná fotografia.
Nemecká bežkyňa kritizuje dĺžku vytrvalostných pretekov. My, ženy, máme iné telá, hnevá sa
Denný programProgram SlovákovMinúta po minúteOnline deň 15Súvisiace

Akrobatické skoky miešaných tímov zvládli najlepšie Američania. Austrália ostala bez medaily

Radosť americkej trojice po zisku zlata na ZOH 2026.
Radosť americkej trojice po zisku zlata na ZOH 2026. (Autor: TASR/AP)
TASR|21. feb 2026 o 12:23
ShareTweet0

Vo štvorčlennom finále zdolali USA s výrazným rozdielom Švajčiarsko a Čínu.

Akrobatické lyžovanie na ZOH 2026

mix tímy akrobatické skoky - finále:

Poradie

Krajina

Body

1.

USA

325,35 b

2.

Švajčiarsko

296,91

3.

Čína

279,68

4.

Austrália

256,04

5.

Kanada


6.

Ukrajina

Americká trojica v zložení Kaila Kuhnová, Connor Curran a Christopher Lillis zvíťazila na zimných olympijských hrách 2026 v akrobatických skokoch miešaných tímov.

Vo štvorčlennom finále zdolala s výrazným rozdielom Švajčiarsko a Čínu, bez medaily zostala Austrália.

Američania obhájili zlato zo ZOH 2022 v Pekingu. V užšom finále získali za svoje skoky vysoké známky aj napriek tomu, že nemali vždy najnáročnejšie triky.

Čína si oproti predchádzajúcim ZOH pohoršila o jednu priečku, bronzová Kanada z Pekingu sa tentoraz umiestnila na piatej pozícii.

Zimná olympiáda Miláno 2026

Akrobatické lyžovanie

Akrobatické lyžovanie

Federico Tomasoni a Simone Deromedis počas ZOH 2026.
Federico Tomasoni a Simone Deromedis počas ZOH 2026.
Taliansko oslavuje ďalšie zlato. V skikrose domáci obsadili prvé dve priečky
dnes 13:29
Federico Tomasoni a Simone Deromedis počas ZOH 2026.
dnes 13:29
Taliansko oslavuje ďalšie zlato. V skikrose domáci obsadili prvé dve priečkyTretieho klasifikovali Švajčiara Alexa Fivu.
dnes 13:29
Radosť americkej trojice po zisku zlata na ZOH 2026.
dnes 12:23
Akrobatické skoky miešaných tímov zvládli najlepšie Američania. Austrália ostala bez medailyVo štvorčlennom finále zdolali USA s výrazným rozdielom Švajčiarsko a Čínu.
dnes 12:23
Akrobatické lyžovanie

Akrobatické lyžovanie

Federico Tomasoni a Simone Deromedis počas ZOH 2026.
Federico Tomasoni a Simone Deromedis počas ZOH 2026.
Taliansko oslavuje ďalšie zlato. V skikrose domáci obsadili prvé dve priečky
dnes 13:29
Nachádzate sa tu:
Domov»Olympiáda Miláno 2026»Program a výsledky»Akrobatické lyžovanie»Akrobatické skoky miešaných tímov zvládli najlepšie Američania. Austrália ostala bez medaily