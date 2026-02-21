Akrobatický lyžiar si za svojím činom stojí. Brit napísal močom vulgárny odkaz Trumpovi

Britský akrobatický lyžiar Gus Kenworthy sa počas prebiehajúcich ZOH v Miláne a Cortine d'Ampezzo neslávne preslávil svojím príspevkom na sociálnych sieťach. Pred piatkovým štartom U-rampy zanechal v snehu vulgárny odkaz „napísaný“ močom.
Kenworthy svojím gestom vyjadril odpor voči americkému Imigračnému a colnému úradu (ICE) a hoci za svoj čin dostáva vyhrážky smrťou, podľa vlastných slov ho neľutuje.
„Na internete bolo okolo toho veľké haló. Zažil som vyhrážky, urážky a všetky tieto veci. Ale v konečnom dôsledku je to veľmi hlasná menšina a ja to vidím. Za tým, čo som povedal, si stojím. Ak si stojíte za svojimi slovami, konáte s významom a cieľom, nemyslím si, že vám to niekto môže vziať,“ citovala Brita agentúra DPA.
Tridsaťštyriročný Kenworthy obsadil vo finále U-rampy šieste miesto. V disciplíne slopestyle vybojoval striebornú medailu na ZOH 2014 v Soči.
Zimná olympiáda Miláno 2026
