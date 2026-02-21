21.02.2026 06:00
Deň 15
Miláno a Cortina 2026
Live
Kamila Sellierová po zásahu korčuľou na ZOH 2026.
Poľská reprezentantka len tesne unikla tragédii. Počas pádu ju zasiahla korčuľa súperky
ONLINE: Peter Hinds dnes ide preteky s hromadným štartom v bežeckom lyžovaní na ZOH 2026.
ONLINE: Peter Hinds ide preteky s hromadným štartom dnes, Beh na lyžiach na ZOH 2026 LIVE
ONLINE: Marianna Jagerčíková a Jakub Šiarnik dnes idú miešanú štafetu v skialpinizme na ZOH 2026.
ONLINE: Šiarnik a Jagerčíková idú miešanú štafetu dnes, skialpinizmus na ZOH 2026 LIVE
ONLINE: Biatlonistky dnes idú preteky s hromadným štartom v biatlone na ZOH 2026.
ONLINE: Preteky s hromadným štartom žien dnes, biatlon na ZOH 2026 LIVE
Britský akrobatický lyžiar Gus Kenworthy sa usmieva počas finále na U-rampe mužov na zimných olympijských hrách.
Akrobatický lyžiar si za svojím činom stojí. Brit napísal močom vulgárny odkaz Trumpovi
Radosť americkej trojice po zisku zlata na ZOH 2026.
Akrobatické skoky miešaných tímov zvládli najlepšie Američania. Austrália ostala bez medaily
Denný programProgram SlovákovMinúta po minúteOnline deň 15

Akrobatický lyžiar si za svojím činom stojí. Brit napísal močom vulgárny odkaz Trumpovi

Britský akrobatický lyžiar Gus Kenworthy sa usmieva počas finále na U-rampe mužov na zimných olympijských hrách.
Britský akrobatický lyžiar Gus Kenworthy sa usmieva počas finále na U-rampe mužov na zimných olympijských hrách. (Autor: TASR/AP)
TASR|21. feb 2026 o 12:00
ShareTweet0

Za svoj čin dostáva vyhrážky smrťou, vraví.

Britský akrobatický lyžiar Gus Kenworthy sa počas prebiehajúcich ZOH v Miláne a Cortine d'Ampezzo neslávne preslávil svojím príspevkom na sociálnych sieťach. Pred piatkovým štartom U-rampy zanechal v snehu vulgárny odkaz „napísaný“ močom.

Kenworthy svojím gestom vyjadril odpor voči americkému Imigračnému a colnému úradu (ICE) a hoci za svoj čin dostáva vyhrážky smrťou, podľa vlastných slov ho neľutuje.

„Na internete bolo okolo toho veľké haló. Zažil som vyhrážky, urážky a všetky tieto veci. Ale v konečnom dôsledku je to veľmi hlasná menšina a ja to vidím. Za tým, čo som povedal, si stojím. Ak si stojíte za svojimi slovami, konáte s významom a cieľom, nemyslím si, že vám to niekto môže vziať,“ citovala Brita agentúra DPA.

Tridsaťštyriročný Kenworthy obsadil vo finále U-rampy šieste miesto. V disciplíne slopestyle vybojoval striebornú medailu na ZOH 2014 v Soči.

Zimná olympiáda Miláno 2026

Akrobatické lyžovanie

Akrobatické lyžovanie

Radosť americkej trojice po zisku zlata na ZOH 2026.
Radosť americkej trojice po zisku zlata na ZOH 2026.
Akrobatické skoky miešaných tímov zvládli najlepšie Američania. Austrália ostala bez medaily
dnes 12:23
Akrobatické lyžovanie

Akrobatické lyžovanie

Radosť americkej trojice po zisku zlata na ZOH 2026.
Radosť americkej trojice po zisku zlata na ZOH 2026.
Akrobatické skoky miešaných tímov zvládli najlepšie Američania. Austrália ostala bez medaily
dnes 12:23
Nachádzate sa tu:
Domov»Olympiáda Miláno 2026»Program a výsledky»Akrobatické lyžovanie»Akrobatický lyžiar si za svojím činom stojí. Brit napísal močom vulgárny odkaz Trumpovi