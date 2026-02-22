Ázijská dominancia akrobatických lyžiarok. Číňanka obhájila zlato na U-rampe

22.02.2026 06:00
Bronzová bola Britka Zoe Atkinová.

ZOH 2026 - akrobatické lyžovanie

ženy - U-rampa

Poradie

Meno

Krajina

Body

1.

Eileen Guová

Čína

94,75 b

2.

Li Fang-chuej

Čína

93,00

3.

Zoe Atkinová

Veľká Británia

92,50

4.

Amy Fraserová

Kanada

88,00

5.

Indra Brownová

Austrália

87,00

6.

Čang Kche-sin

Čína

83,25

Čínska akrobatická lyžiarka Eileen Guová obhájila zlato na ZOH 2026 na U-rampe. Na pódiu ju doplnili strieborná krajanka Li Fang-chuej a bronzová Britka Zoe Atkinová.

Dvadsaťdvaročná Guová získala tretie zlato pod piatimi kruhmi v kariére a celkovo šiesty kov. V Livignu sa z prvenstva tešila premiérovo, v disciplínach slopestyle a big air získala striebro.

Guová rozhodla o svojom triumfe na U-rampe v druhej jazde, v ktorej zaznamenala dovtedy najlepšiu známku 94,00 b. a nik ju už nedokázal prekonať. V tretej jazde sa ešte o 75 stotín bodu zlepšila.

Liová bola po prvej jazde na 3. priečke za 81,25 b a dvakrát dokázala svoj bodový zisk prekonať. Po druhej jazde už bola výkonom 91,50 druhá a na záver zapísala ešte aj 93 bodov. Atkinová viedla po prvom pokuse výkonom 90,50, v druhej jazde sa nezlepšila a v tretej jej známka 92,50 k lepšiemu miestu ako k tretiemu nestačil.

Preteky sa pôvodne mali konať v sobotu večer, no pre nepriaznivé počasie sa presunuli na nedeľu. Slovensko nemalo v súťaži zastúpenie.

