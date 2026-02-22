Ázijská dominancia akrobatických lyžiarok. Číňanka obhájila zlato na U-rampe

ZOH 2026 - akrobatické lyžovanie
ženy - U-rampa
Poradie
Meno
Krajina
Body
1.
Eileen Guová
Čína
94,75 b
2.
Li Fang-chuej
Čína
93,00
3.
Zoe Atkinová
Veľká Británia
92,50
4.
Amy Fraserová
Kanada
88,00
5.
Indra Brownová
Austrália
87,00
6.
Čang Kche-sin
Čína
83,25
Čínska akrobatická lyžiarka Eileen Guová obhájila zlato na ZOH 2026 na U-rampe. Na pódiu ju doplnili strieborná krajanka Li Fang-chuej a bronzová Britka Zoe Atkinová.
Dvadsaťdvaročná Guová získala tretie zlato pod piatimi kruhmi v kariére a celkovo šiesty kov. V Livignu sa z prvenstva tešila premiérovo, v disciplínach slopestyle a big air získala striebro.
Guová rozhodla o svojom triumfe na U-rampe v druhej jazde, v ktorej zaznamenala dovtedy najlepšiu známku 94,00 b. a nik ju už nedokázal prekonať. V tretej jazde sa ešte o 75 stotín bodu zlepšila.
Liová bola po prvej jazde na 3. priečke za 81,25 b a dvakrát dokázala svoj bodový zisk prekonať. Po druhej jazde už bola výkonom 91,50 druhá a na záver zapísala ešte aj 93 bodov. Atkinová viedla po prvom pokuse výkonom 90,50, v druhej jazde sa nezlepšila a v tretej jej známka 92,50 k lepšiemu miestu ako k tretiemu nestačil.
Preteky sa pôvodne mali konať v sobotu večer, no pre nepriaznivé počasie sa presunuli na nedeľu. Slovensko nemalo v súťaži zastúpenie.
Zimná olympiáda Miláno 2026
- Online prenos: Kanada - USA, finále na ZOH 2026
- Sumár: Slovensko - Fínsko, zápas o bronz na ZOH 2026
- Všetko o olympiáde v Miláne a Cortine 2026 (ZOH)
- Program a výsledky na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Slovensko na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Športy a disciplíny na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Hokej na olympiáde v Miláne a Cortine 2026 (ZOH)
- Slováci na ZOH: Petra Vlhová, Paulína Bátovská Fialková, Juraj Slafkovský, Adam Hagara