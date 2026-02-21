21.02.2026 06:00
Slovenská skialpinistka Marianna Jagerčíková počas pretekov miešaných štafiet v skialpinizme.
V štafete chceli viac. Jagerčíkovú prekvapil rýchly štart, tempo bolo nemilosrdné
Biatlonistky počas pretekov s hromadným štartom na ZOH 2026.
Obrovská dráma na záver biatlonového programu. Česko prišlo o zlato tesne pred cieľom
Kamila Sellierová po zásahu korčuľou na ZOH 2026.
Poľská reprezentantka len tesne unikla tragédii. Počas pádu ju zasiahla korčuľa súperky
Britský akrobatický lyžiar Gus Kenworthy sa usmieva počas finále na U-rampe mužov na zimných olympijských hrách.
Akrobatický lyžiar si za svojím činom stojí. Brit napísal močom vulgárny odkaz Trumpovi
Pretekárky počas miešanej štafety na ZOH 2026.
Francúzsko získalo suverénne zlato. Slovenská štafeta skončila predposledná
Johannes Hösflot Kläbo sa teší z triumfu na ZOH 2026.
Absolútna dominancia Nórov aj v kráľovskej disciplíne. Kläbo vylepšil olympijský rekord
Snehová búrka odložila finále žien. Nie je možné zabezpečiť spravodlivú súťaž

Súťaž U-rampy na zimných olympijských hrách Miláno - Cortina 2026 v Livigne (ilustračná fotografia).
Súťaž U-rampy na zimných olympijských hrách Miláno - Cortina 2026 v Livigne (ilustračná fotografia).
21. feb 2026 o 18:57
Organizátori chceli štart finále najprv odložiť na 21.00 h.

Jury presunula olympijské finále akrobatických lyžiarok na U-rampe na nedeľu. Pôvodne sa malo začať v sobotu o 19.30 h, ale súťaž zmarilo nepriaznivé počasie.

Livigno Snow Park zasiahla popoludní snehová búrka a napadalo v ňom množstvo ťažkého snehu, informovala AP.

Medzinárodná lyžiarska a snoubordová federácia (FIS) uviedla, že sneh, ktorý sa nahromadil na U-rampe, znemožnil „zabezpečenie bezpečnej a spravodlivej súťaže pre všetkých športovcov“.

Organizátori chceli štart finále najprv odložiť na 21.00 h, no neskôr oznámili, že ho presunú na nedeľu, teda na záverečný deň olympiády. Preteky sa pôjdu o 10.40 h. 

U-rampa je záverečnou súťažou v akrobatickom lyžovaní na ZOH 2026. Zlato z Pekingu 2022 v nej obhajuje čínska reprezentantka a rodáčka z USA Eileen Guová, ktorá má šancu získať na prebiehajúcich hrách už tretiu medailu a celkovo svoju šiestu na zimných olympiádach.

Súťaž U-rampy na zimných olympijských hrách Miláno - Cortina 2026 v Livigne (ilustračná fotografia).
Súťaž U-rampy na zimných olympijských hrách Miláno - Cortina 2026 v Livigne (ilustračná fotografia).
Súťaž U-rampy na zimných olympijských hrách Miláno - Cortina 2026 v Livigne (ilustračná fotografia).
Súťaž U-rampy na zimných olympijských hrách Miláno - Cortina 2026 v Livigne (ilustračná fotografia).
Súťaž U-rampy na zimných olympijských hrách Miláno - Cortina 2026 v Livigne (ilustračná fotografia).
