Taliansko oslavuje ďalšie zlato. V skikrose domáci obsadili prvé dve priečky

Akrobatické lyžovanie na ZOH 2026
muži - skikros: veľké finále:
Poradie
Meno
Krajina
1.
Simone Deromedis
Taliansko
2.
Federico Tomasoni
Taliansko
3.
Alex Fiva
Švajčiarsko
4.
Satoši Furuno
Japonsko
Taliansky lyžiar Simone Deromedis triumfoval na zimných olympijských hrách 2026 v skikrose. Na druhom mieste finišoval jeho krajan Federico Tomasoni a tretieho klasifikovali Švajčiara Alexa Fivu.
Deromedis sa najlepšie vysporiadal s náročnými podmienkami, základom jeho zlatej jazdy vo finále bol vynikajúci štart, po ktorom sa výrazne vzdialil konkurentom.
Aj keď mu v koncovke dochádzali sily, tak si prvé miesto nenechal vziať. Domácu radosť potvrdil jeho krajan Tomasoni, vo fotofiniši tesne zdolal Fivu.
Pre 25-ročného Deromedisa je to prvá medaila zo ZOH, z rovnakej disciplíny má zlato z majstrovstiev sveta 2023.
Obhajca zlata zo ZOH 2022 Švajčiar Ryan Regez doplatil na semifinálovú jazdu, v ktorej urobil nedovolený manéver na Nemca Tima Hroneka a rozhodcovia ho v cieli napokon potrestali neúčasťou v malom finále.
