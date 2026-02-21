21.02.2026 06:00
Taliansko oslavuje ďalšie zlato. V skikrose domáci obsadili prvé dve priečky

Federico Tomasoni a Simone Deromedis počas ZOH 2026.
Federico Tomasoni a Simone Deromedis počas ZOH 2026. (Autor: TASR/AP)
TASR|21. feb 2026 o 13:29
Tretieho klasifikovali Švajčiara Alexa Fivu.

Akrobatické lyžovanie na ZOH 2026

muži - skikros: veľké finále:

Poradie

Meno

Krajina

1.

Simone Deromedis

Taliansko

2.

Federico Tomasoni

Taliansko

3.

Alex Fiva

Švajčiarsko

4.

Satoši Furuno

Japonsko

Taliansky lyžiar Simone Deromedis triumfoval na zimných olympijských hrách 2026 v skikrose. Na druhom mieste finišoval jeho krajan Federico Tomasoni a tretieho klasifikovali Švajčiara Alexa Fivu.

Deromedis sa najlepšie vysporiadal s náročnými podmienkami, základom jeho zlatej jazdy vo finále bol vynikajúci štart, po ktorom sa výrazne vzdialil konkurentom.

Aj keď mu v koncovke dochádzali sily, tak si prvé miesto nenechal vziať. Domácu radosť potvrdil jeho krajan Tomasoni, vo fotofiniši tesne zdolal Fivu.

Pre 25-ročného Deromedisa je to prvá medaila zo ZOH, z rovnakej disciplíny má zlato z majstrovstiev sveta 2023.

Obhajca zlata zo ZOH 2022 Švajčiar Ryan Regez doplatil na semifinálovú jazdu, v ktorej urobil nedovolený manéver na Nemca Tima Hroneka a rozhodcovia ho v cieli napokon potrestali neúčasťou v malom finále.

