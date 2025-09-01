Nechýbajú Forster ani Zapletalová. Program a výsledky MS v atletike 2025

MS v atletike 2025: Kedy ide Viktória Forster či Emma Zapletalová? Pozrite si program a výsledky.
MS v atletike 2025: Kedy ide Viktória Forster či Emma Zapletalová? Pozrite si program a výsledky. (Zdroj: atletika.sk, Autor: atletika.sk)
Sportnet|1. sep 2025 o 10:00
ShareTweet0

Pozrite si program a výsledky MS v atletike 2025, na ktorých sa predstaví 9 Slovákov. Kedy budú v akcii?

TOKIO. MS v atletike 2025 sú najväčším atletickým podujatím tohto roku, konajú sa od 13. do 21. septembra v japonskom Tokiu.

Súťažiť sa bude na Národnom atletickom centre s kapacitou 68-tisíc divákov o celkovo 49 medailových kolekcií.

Určité disciplíny si budete môcť pozrieť na TV staniciach RTVS Šport, Dvojka, Eurosport alebo ČT Sport.

Nominácia Slovenska na MS v atletike 2025

Ženy: Hana Burzalová (20 km a 35 km chôdza), Viktória Forster (100 m, 100 m prek.), Gabriela Gajanová (800 m), Ema Hačundová (35 km chôdza), Emma Zapletalová (400 m prek.), Daniela Ledecká (400 m prek.)

Muži: Dominik Černý (20 km a 35 km chôdza), Michal Morvay (35 km chôdza), Patrik Dömötör (400 m prek.)

Slovensko sa predstavilo 17-krát na MS v atletike, deväťčlenná nominácia je v ére samostatnosti 8. najväčšia výprava.

Najviac reprezentantov malo Slovensko v roku 2007 v Osake (18), naopak najnižší počet bol v roku 2017 v Londýne a 2022 v Eugene (5).

Kde sledovať MS v atletike 2025 v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Reprezentanti Slovenska získali v histórii MS v atletike 4 medaily:

  • Matej Tóth, zlato - 2015 (Peking), chôdza na 50 km
  • Martina Hrašnová, bronz - 2009 (Berlín), hod kladivom
  • Libor Charfreitag, bronz - 2007 (Osaka), hod kladivom
  • Igor Kováč, bronz - 1997 (Atény), beh na 110 m cez prekážky

Program Slovákov na MS v atletike 2025

Sobota 13. september:

1:00 Chôdza na 35 km (Dominik Černý, Michal Morvay)

1:00 Chôdza na 35 km (Hana Burzalová, Ema Hačundová)

11:55 Beh na 100 m - rozbehy (Viktória Forster)

Nedeľa 14. september:

4:28 Beh na 100 m cez prek. - rozbehy (Forster)

13:20 Beh na 100 m - semifinále (Forster?)

15:13 Beh na 100 m - finále (Forster?)

Pondelok 15. september:

4:20 Beh na 400 m cez prekážky - rozbehy (Emma Zapletalová, Daniela Ledecká)

12:35 Beh na 400 m cez prekážky - rozbehy (Patrik Dömötör)

14:05 Beh na 100 m cez prek. - semifinále (Forster?)

15:20 Beh na 100 m cez prek. - finále (Forster?)

Streda 17. september:

14:00 Beh na 400 m cez prekážky - semifinále (Zapletalová?, Ledecká?)

14:30 Beh na 400 m cez prekážky - semifinále (Dömötör?)

Štvrtok 18. september:

12:55 Beh na 800 m - rozbehy (Gabriela Gajanová)

Piatok 19. september:

13:45 Beh na 800 m - semifinále (Gajanová?)

14:15 Beh na 400 m cez prekážky - finále (Dömötör?)

14:27 Beh na 400 m cez prekážky - finále (Zapletalová?, Ledecká?)

Sobota 20. september:

00:30 Chôdza na 20 km (Burzalova, Hačundová)

02:50 Chôdza na 20 km (Černý, Morvay)

Nedeľa 21. september:

12:35 Beh na 800 m - finále (Gajanová?)

Kompletný program MS v atletike 2023 - finálové disciplíny

Sobota 13. september:

Čas

Disciplína

Detail

1:00

Chôdza na 35 km (muži)

1:00

Chôdza na 35 km (muži)

14:10

Vrch guľou (muži)

14:30

Beh na 10 000 m (muži)

15:20

Miešana štafeta 4x400 m

Nedeľa 14. september:

Čas

Disciplína

Detail

1:00

Maratón (ženy)

12:10

Hod diskom (ženy)

13:10

Skok do diaľky (ženy)

14:30

Beh na 10 km (muži)

15:13

Beh na 100 m (ženy)

15:20

Beh na 100 m (muži)

Pondelok 15. september:

Čas

Disciplína

Detail

1:00

Maratón (muži)

13:10

Skok o žrdi (muži)

14:00

Hod kladivom (ženy)

14:55

Beh na 3000 m (muži)

15:20 

Beh na 100 m prek. (ženy)

Utorok 16. september:

Čas

Disciplína

Detail

12:35

Skok do výšky (muži)


14:00

Hod kladivom (muži)

15:05

Beh na 1500 m (ženy)

15:20

Beh na 110 m prek. (muži)

Streda 17. september:

Čas

Disciplína

Detail

13:10

Skok o žrdi (ženy)

13:50

Skok do diaľky (muži)

14:57

Beh na 3000 m cez prek. (ženy)

15:20

Beh na 1500 m (muži)

Štvrtok 18. september:

Čas

Disciplína

Detail

12:23

Hod oštepom (muži)

13:55

Trojskok (ženy)

15:10

Beh na 400 m (muži)

15:24

Beh na 400 m (ženy)

Piatok 19. september:

Čas

Disciplína

Detail

13:50

Trojskok (muži)

14:15

Beh na 400 m cez prek. (muži)

14:27

Beh na 400 m cez prek. (ženy)

15:06

Beh na 200 m (muži)


15:22

Beh na 200 m (ženy)

Sobota 20. september:

Čas

Disciplína

Detail

00:30

Chôdza na 20 km (ženy)

2:50

Chôdza na 20 km (muži)

12:54

Vrh guľou (ženy)

14:05

Hod oštepom (ženy)

14:29

Beh na 5000 m (ženy)

15:22

Beh na 800 m (muži)

Nedeľa 21. september:

Čas

Disciplína

Detail

12:30

Skok do výšky (ženy)

12:35

Beh na 800 m (ženy)

12:50

Beh na 5000 m (muži)

13:00

Hod diskom (muži)

13:25

Štafeta 4x400 m (muži)

13:40

Štafeta 4x400 m (ženy)

14:10

Štafeta 4x100 m (ženy)

14:20

Štafeta 4x100 m (muži)

Atletika

    MS v atletike 2025: Kedy ide Viktória Forster či Emma Zapletalová? Pozrite si program a výsledky.
    MS v atletike 2025: Kedy ide Viktória Forster či Emma Zapletalová? Pozrite si program a výsledky.
    Nechýbajú Forster ani Zapletalová. Program a výsledky MS v atletike 2025
    dnes 10:00
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Ďalšie športy»Atletika»Nechýbajú Forster ani Zapletalová. Program a výsledky MS v atletike 2025