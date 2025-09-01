Nechýbajú Forster ani Zapletalová. Program a výsledky MS v atletike 2025

TOKIO. MS v atletike 2025 sú najväčším atletickým podujatím tohto roku, konajú sa od 13. do 21. septembra v japonskom Tokiu.
Súťažiť sa bude na Národnom atletickom centre s kapacitou 68-tisíc divákov o celkovo 49 medailových kolekcií.
Určité disciplíny si budete môcť pozrieť na TV staniciach RTVS Šport, Dvojka, Eurosport alebo ČT Sport.
Nominácia Slovenska na MS v atletike 2025
Ženy: Hana Burzalová (20 km a 35 km chôdza), Viktória Forster (100 m, 100 m prek.), Gabriela Gajanová (800 m), Ema Hačundová (35 km chôdza), Emma Zapletalová (400 m prek.), Daniela Ledecká (400 m prek.)
Muži: Dominik Černý (20 km a 35 km chôdza), Michal Morvay (35 km chôdza), Patrik Dömötör (400 m prek.)
Slovensko sa predstavilo 17-krát na MS v atletike, deväťčlenná nominácia je v ére samostatnosti 8. najväčšia výprava.
Najviac reprezentantov malo Slovensko v roku 2007 v Osake (18), naopak najnižší počet bol v roku 2017 v Londýne a 2022 v Eugene (5).
Reprezentanti Slovenska získali v histórii MS v atletike 4 medaily:
- Matej Tóth, zlato - 2015 (Peking), chôdza na 50 km
- Martina Hrašnová, bronz - 2009 (Berlín), hod kladivom
- Libor Charfreitag, bronz - 2007 (Osaka), hod kladivom
- Igor Kováč, bronz - 1997 (Atény), beh na 110 m cez prekážky
Program Slovákov na MS v atletike 2025
Sobota 13. september:
1:00 Chôdza na 35 km (Dominik Černý, Michal Morvay)
1:00 Chôdza na 35 km (Hana Burzalová, Ema Hačundová)
11:55 Beh na 100 m - rozbehy (Viktória Forster)
Nedeľa 14. september:
4:28 Beh na 100 m cez prek. - rozbehy (Forster)
13:20 Beh na 100 m - semifinále (Forster?)
15:13 Beh na 100 m - finále (Forster?)
Pondelok 15. september:
4:20 Beh na 400 m cez prekážky - rozbehy (Emma Zapletalová, Daniela Ledecká)
12:35 Beh na 400 m cez prekážky - rozbehy (Patrik Dömötör)
14:05 Beh na 100 m cez prek. - semifinále (Forster?)
15:20 Beh na 100 m cez prek. - finále (Forster?)
Streda 17. september:
14:00 Beh na 400 m cez prekážky - semifinále (Zapletalová?, Ledecká?)
14:30 Beh na 400 m cez prekážky - semifinále (Dömötör?)
Štvrtok 18. september:
12:55 Beh na 800 m - rozbehy (Gabriela Gajanová)
Piatok 19. september:
13:45 Beh na 800 m - semifinále (Gajanová?)
14:15 Beh na 400 m cez prekážky - finále (Dömötör?)
14:27 Beh na 400 m cez prekážky - finále (Zapletalová?, Ledecká?)
Sobota 20. september:
00:30 Chôdza na 20 km (Burzalova, Hačundová)
02:50 Chôdza na 20 km (Černý, Morvay)
Nedeľa 21. september:
12:35 Beh na 800 m - finále (Gajanová?)
Kompletný program MS v atletike 2023 - finálové disciplíny
Sobota 13. september:
Čas
Disciplína
Detail
1:00
Chôdza na 35 km (muži)
1:00
Chôdza na 35 km (muži)
14:10
Vrch guľou (muži)
14:30
Beh na 10 000 m (muži)
15:20
Miešana štafeta 4x400 m
Nedeľa 14. september:
Čas
Disciplína
Detail
1:00
Maratón (ženy)
12:10
Hod diskom (ženy)
13:10
Skok do diaľky (ženy)
14:30
Beh na 10 km (muži)
15:13
Beh na 100 m (ženy)
15:20
Beh na 100 m (muži)
Pondelok 15. september:
Čas
Disciplína
Detail
1:00
Maratón (muži)
13:10
Skok o žrdi (muži)
14:00
Hod kladivom (ženy)
14:55
Beh na 3000 m (muži)
15:20
Beh na 100 m prek. (ženy)
Utorok 16. september:
Čas
Disciplína
Detail
12:35
Skok do výšky (muži)
14:00
Hod kladivom (muži)
15:05
Beh na 1500 m (ženy)
15:20
Beh na 110 m prek. (muži)
Streda 17. september:
Čas
Disciplína
Detail
13:10
Skok o žrdi (ženy)
13:50
Skok do diaľky (muži)
14:57
Beh na 3000 m cez prek. (ženy)
15:20
Beh na 1500 m (muži)
Štvrtok 18. september:
Čas
Disciplína
Detail
12:23
Hod oštepom (muži)
13:55
Trojskok (ženy)
15:10
Beh na 400 m (muži)
15:24
Beh na 400 m (ženy)
Piatok 19. september:
Čas
Disciplína
Detail
13:50
Trojskok (muži)
14:15
Beh na 400 m cez prek. (muži)
14:27
Beh na 400 m cez prek. (ženy)
15:06
Beh na 200 m (muži)
15:22
Beh na 200 m (ženy)
Sobota 20. september:
Čas
Disciplína
Detail
00:30
Chôdza na 20 km (ženy)
2:50
Chôdza na 20 km (muži)
12:54
Vrh guľou (ženy)
14:05
Hod oštepom (ženy)
14:29
Beh na 5000 m (ženy)
15:22
Beh na 800 m (muži)
Nedeľa 21. september:
Čas
Disciplína
Detail
12:30
Skok do výšky (ženy)
12:35
Beh na 800 m (ženy)
12:50
Beh na 5000 m (muži)
13:00
Hod diskom (muži)
13:25
Štafeta 4x400 m (muži)
13:40
Štafeta 4x400 m (ženy)
14:10
Štafeta 4x100 m (ženy)
14:20
Štafeta 4x100 m (muži)