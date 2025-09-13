Forster sa ďalej z rozbehu nedostala. Napriek dobrému štartu vo finálnej fáze zaostala

Viktória Forster počasa behu na 100 metrov na MS v Tokiu 2025.
Viktória Forster počasa behu na 100 metrov na MS v Tokiu 2025. (Autor: TASR/AP)
Sportnet, TASR|13. sep 2025 o 12:38 (aktualizované 13. sep 2025 o 13:12)
Nepredviedla svoj najlepší výkon v sezóne. V júli zaznamenala osobné maximum 11,19.

TOKIO. Slovenskej atlétke Viktórii Forster sa nepodarilo na majstrovstvách sveta v Tokiu postúpiť do semifinále behu na 100 m.

V sobotňajšom VI. rozbehu obsadila 6. miesto v čase 11,43 s a nedostala sa medzi trojicu postupujúcich priamo, ani trojicu postupujúcich časom. Celkovo obsadila 39. miesto.

Forster mala z účastníčok jej rozbehu až šiesty najlepší čas sezóny a už pri nástupe na štart bolo jasné, že musí na postup zlepšiť vlastný tohtoročný národný rekord 11,19.

To sa jej nepodarilo, víťazkou behu sa stala Talianka Zaynab Dossová za 11,10, priama postupová úroveň bola na 11,16 s.

Forster v Tokiu čaká ešte stovka prekážok. Rozbehy ju čakajú už v nedeľu 13. septembra od 4.05 SELČ.

MS v Tokiu - 100 m:

Ženy:

VI. rozbeh: 1. Zaynab Dossová (Tal.) 11,10 s, 2. Amy Huntová (V. Brit.) 11,13, 3. Kayla Whiteová (USA) 11,16,... 6. Viktória Forster (SR) 11,43

    dnes 12:38
