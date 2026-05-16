Bizarný spor o loptu, aj vyhrážky smrťou. Prvé MS vo futbale zachraňoval rumunský kráľ

Momentka z finále MS 1930 medzi Uruguajom a Argentínou, domáci vyhrali 4:2 a získali titul. (Autor: PROFIMEDIA)
Boris Vanya|16. máj 2026 o 10:15
Titul získal domáci Uruguaj.

Kým o postup na majstrovstvá sveta vo futbale 2026 v Severnej Amerike súperilo na celom svete viac než 200 krajín, na premiérový šampionát v najpopulárnejšej hre prišiel každý, kto chcel.

Viacero účastníkov zdobila skôr odvaha podstúpiť nové dobrodružstvo. Prvé MS vo futbale sa uskutočnili v roku 1930 v juhoamerickom Uruguaji a ponúkli viacero bizarných momentov.

Hoci šampionátu spočiatku hrozilo fiasko, zrodil sa z neho fenomén, z ktorého je dnes najsledovanejšia športová akcia.

V texte sa dozviete aj...

  • Prečo hrozilo, že sa prvý šampionát skončí fiaskom?
  • Akú úlohu zohral v premiére majstrovstiev sveta rumunský kráľ Karol II.?
  • Kto bol Michaelom Bookie, futbalista USA so slovenskými koreňmi?
  • Aký škandál vyvolal brazílsky rozhodca Rêgo v zápase Argentína - Francúzsko?
  • Prečo finálový zápas medzi Uruguajom a Argentínou sprevádzalo veľké napätie?

Nápad holandského bankára

Hoci sa za otca majstrovstiev sveta vo futbale považuje Francúz Jules Rimet, dôležitú úlohu pri vzniku šampionátu zohral Carl Anton Wilhelm Hirschmann.

Holandský bankár a jeden z prvých činovníkov Medzinárodnej futbalovej federácie FIFA založenej v roku 1904 bol skutočný vizionár.

Už niekoľko mesiacov po vzniku futbalového spolku prišiel s myšlienkou usporiadať turnaj najlepších európskych tímov, ktorý by vyvrcholil vo Švajčiarsku.

Príbehy MS vo futbale

Od 11. júna do 19. júla sa v USA, Kanade a Mexiku uskutočnia majstrovstvá sveta vo futbale. Pamätné okamihy, slávne zápasy svetových šampionátov a osudy legendárnych hráčov mapuje Sportnet v seriáli Príbehy MS vo futbale.

Do uzávierky v auguste 1905 sa však nikto neprihlásil. Z anglickej Football Association mu odkázali, že najskôr je nutné docieliť, aby v každej krajine existoval jen jeden futbalový zväz a aby prihlásené mužstvá vyznávali rovnaké pravidlá hry.

Hirschmann sa však nevzdával. Presadil, aby FIFA prevzala zodpovednosť za futbalové turnaje na olympijských hrách. Práve úspech týchto turnajov neskôr presvedčil vedenie FIFA, že majstrovstvá sveta môžu byť životaschopné.

Zopár týždňov pred OH 1928 v Amsterdame delegáti FIFA v hlavnom meste Holandska na podnet vtedajšieho šéfa federácie Julesa Rimeta rozhodli o usporiadaní šampionátu nezávislého na olympijských turnajoch.

Prezident FIFA Jules Rimet (vľavo) a šéf Uruguajského futbalového zväzu Raúl Jude s trofejou Victory pre majstrov sveta vo futbale. Neskôr dostala meno po Rimetovi. V roku 1966 v Londýne ju ukradli, no o týždeň našli aj vďaka psovi Picklesovi v kríkoch. Definitívne zmizla v roku 1983 v Brazílii, ktorá ju mala ako trojnásobný šampión vo vlastníctve. (Autor: REUTERS)

Záujem organizovať MS 1930 prejavili Španielsko, Holandsko, Švédsko či Maďarsko, ale prednosť dostal - Uruguaj. Prečo?

Vďaka vďaka exportu hovädzieho mäsa a vlny patril Uruguaj na začiatku 20. storočia k najbohatším štátom sveta. Investoval do bezplatného vzdelania a voľnočasových aktivít, čím sprístupnil futbal všetkým vrstvám obyvateľstva.

Uruguajskí futbalisti patrili v tom čase k najlepším na svete. Na olympijských hrách 1924 aj 1928 vyhrali futbalový turnaj.

Svetový šampionát mal byť súčasťou osláv 100. výročia vyhlásenia nezávislosti tejto juhoamerickej krajiny. Uruguajská vláda prisľúbila, že všetkým účastníkom preplatí náklady na dopravu, stravu a ubytovanie.

V Montevideu sa okamžite po pridelení šampionátu pustili do výstavby gigantického štadióna Estadio Centenario. Dokončili ho v rekordnom čase, hoci sa na ňom začalo hrať až niekoľko dní po začiatku šampionátu pre silné dažde.

Všetci do Uruguaja! Alebo aj nie

FIFA vyzvala všetky členské krajiny, aby sa zapojili do súboja o miestenky na turnaj. Lenže Európa spočiatku tento projekt úplne odignorovala.

Dôvodom boli vysoké náklady na cestu, obavy hráčov, že počas niekoľkotýždňového dobrodružstva prídu doma o zamestnanie, aj neochota viacerých klubov pustiť svoje hviezdy na náročný zájazd.

Dánom a Nemcom prekážalo, že na šampionáte môžu hrať na rozdiel od olympiády aj profesionáli a Angličania tvrdili, že takéto podujatie je pod ich úroveň.

Výstavba štadióna Estadio Centenario v Montevideu trvala iba niekoľko mesiacov. (Autor: Estadiocentenario.com)

Hrozilo, že turnaj bude čisto americká záležitosť. Okrem domáceho výberu sa naň chystali z Južnej Ameriky Brazília, Argentína, Paraguaj, Čile, Bolívia a Peru a zo severu kontinentu USA a Mexiko.

Fiasko odvrátil šéf FIFA Rimet, ktorý zabezpečil účasť Francúzov a jeho zástupca Rodolphe Seeldrayers z Belgicka zasa presvedčil svojich krajanov. O ďalších dvoch účastníkov sa postaral rumunský kráľ Karol II., ktorý práve nastúpil na trón.

Veľký futbalový nadšenec nariadil kráľovským dekrétom zamestnávateľom, aby členom futbalovej reprezentácie uhradili počas trvania majstrovstiev sveta platenú dovolenku a poskytol aj finančné prostriedky na cestu tímu.

Navyše využil svoj diplomatický vplyv a úspešne loboval za účasť Juhoslávie na turnaji.

Francúzi, Belgičania a Rumuni aj s troma európskymi rozhodcami sa nalodili na luxusný parník Conte Verde, ktorý viezol do Uruguaja aj trofej pre budúceho šampióna neskôr pomenovanú na počesť Julesa Rimeta.

Juhoslovania sa na Conte Verde už nevošli, takže sa vybrali do Južnej Ameriky po vlastnej osi. Najskôr vlakom do Marseille a odtiaľ poštovým parníkom Florida cez Atlantik.

Smolu mali Egypťania, ktorí pre búrku v Stredozemnom mori zmeškali nalodenie sa na loď Florida a nikam nešli. Počet účastníkov MS klesol na konečných trinásť.

Na šampionáte aj potomok Slovákov

Futbalová reprezentácia Československa na šampionát necestovala. Funkcionári dvoch elitných klubov Slavie a Sparty Praha svojich hráčov nepustili.

