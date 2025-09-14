Napínavý súboj v ženskom maratóne. Kenská atlétka zopakovala triumf z LOH

TOKIO. Kenská atlétka Peres Jepchirchirová získala zlatú medailu v maratóne na majstrovstvách sveta v Tokiu.
Tridsaťjedenročná vytrvalkyňa dosiahla čas 2:24:43 h a zopakovala v japonskej metropole svoj triumf z olympijskej trate na OH v roku 2021.
V nedeľňajšej súťaži v tesnom súboji zanechala za sebou o dve sekundy Etiópčanku Tigst Assefovú. Bronz si vybojovala Julia Paternainová z Uruguaju.
Jepchirchirová v napínavom záverečnom šprinte predstihla na cieľovej rovinke Assefovú. Obe pretekárky boli po 41 kilometroch bok po boku.
Tempo sa neustále zrýchľovalo, pričom Jepchirchirová sa snažila odtrhnúť od svojej súperky. Bývalá držiteľka svetového rekordu Assefová odolávala a útok opätovala.
Viac síl však preukázala v záverečných metroch Keňanka, ktorá uspela na rovnakom mieste ako na OH pod piatimi kruhmi.
„Som veľmi šťastná z toho, čo som dosiahla v Tokiu. Bolo veľmi teplo, veľmi ťažké podmienky, ale zvládla som to. Keď som vošla na štadión, fanúšikovia mi dodali veľa energie. Naozaj som nečakala, že vyhrám.
Nebolo mojim konečným plánom zrýchliť v posledných metroch, ale keď som videla, že som 100 metrov od cieľa, jednoducho som začala zrýchľovať. Našla som v sebe skrytú energiu,“ uviedla zlatá medailistka podľa agentúry AFP.
Assefová sa po roku opäť musela skloniť pred jedinou súperkou. Na olympiáde v Paríži ju vlani zdolala na cieľovej páske holandská bežkyňa Sifan Hassanová.
„Som šťastná, že som preteky dokončila so striebornou medailou. Keď sa Jepchirchirová dostala do vedenia, tušila som, že záverečných 100 metrov bude záležať na šprinte. To isté sa stalo v Paríži, kde som prehrala so Sifan.
Neberiem to však tak, že som prehrala boj o zlato. Vždy sa snažím zostať pozitívna a myslieť na to, že som získala striebro,“ povedala 28-ročná Etiópčanka.
MS v Tokiu
Ženy - maratón: 1. Peres Jepchirchirová (Keňa) 2:24:43 h, 2. Tigst Assefová (Et.) 2:24:45, 3. Julia Paternainová (Urug.) 2:27:23, 4. Susanna Sullivanová (USA) 2:28:17, 5. Alisa Vainiová (Fín.) 2:28:32, 6. Shitaye Esheteová (Bahrajn) 2:28:41, 7. Kana Kobajašiová (Jap.) 2:28:50, 8. Jessica McClainová (USA) 2:29:20, 9. Fionnuala McCormacková (Ír.) 2:30:16, 10. Dolshi Tesfuová (Erit.) 2:30:41