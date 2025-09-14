VIDEO: Výkon ako z ríše snov. Američanka vo finále stovky deklasovala konkurenciu

Melissa Jeffersonová-Woodenová získala zlato vo finále 100 m žien na MS 2025
Melissa Jeffersonová-Woodenová získala zlato vo finále 100 m žien na MS 2025 (Autor: TASR/AP)
TASR|14. sep 2025 o 15:38
Zabehla nový rekord šampionátu.

MS v atletike v Tokiu 2025:

100 m - ženy:

1.

Melissa Jeffersonová-Woodenová

USA

10,61 s - rekord šampionátu

2.

Tina Claytonová

Jamajka

10,76 s

3.

Julien Alfredová

Svätá Lucia

10,84 s

4.

Shericka Jacksonová

Jamajka

10,88 s

5.

Sha''Carri Richardsonová 

USA

10,94 s

6.

Shelly-Ann Fraserová-Pryceová

Jamajka

11,03 s

7.

Marie-Josée Ta Louová-Smithová 

Pobrežie Slonoviny

11,04 s

8.

Dina Asherová-Smithová

V. Británia

11,08 s

TOKIO. Americká atlétka Melissa Jeffersonová-Woodenová triumfovala na majstrovstvách sveta v Tokiu v behu na 100 metrov.

Líderka tohtoročných tabuliek ovládla finále v novom rekorde šampionátu 10,61 s.

VIDEO: Finále stovky žien na MS v atletike 2025

Jeffersonová-Woodenová zlepšila o štyri stotiny sekundy doterajší rekord šampionátu, ktorý pred dvoma rokmi v Budapešti zabehla jej krajanka Sha''Carri Richardsonová.

Tá obsadila v Tokiu 5. priečku (10,94). Bronzová medailistka z minuloročných olympijských hier v Paríži sa zároveň posunula na štvrté miesto historických tabuliek.

Za svetovým rekordom Florence Griffithovej Joynerovej zaostala o 12 stotín. Na globálnej úrovni získala prvé zlato.

Zo striebra sa tešila v osobnom rekorde 10,76 Jamajčanka Tina Claytonová.

Julien Alfredová nenadviazala na svoj triumf pod piatimi kruhmi v Paríži, no pre Svätú Luciu zariadila aspoň prvú medailu v histórii MS. Dobehla tretia za 10,84.

Úctyhodné 6. miesto vybojovala vo veku 38 rokov časom 11,03 päťnásobná majsterka sveta na stovke Shelly-Ann Fraserová-Pryceová.

