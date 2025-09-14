VIDEO: Výkon ako z ríše snov. Američanka vo finále stovky deklasovala konkurenciu

MS v atletike v Tokiu 2025:
100 m - ženy:
1.
Melissa Jeffersonová-Woodenová
USA
10,61 s - rekord šampionátu
2.
Tina Claytonová
Jamajka
10,76 s
3.
Julien Alfredová
Svätá Lucia
10,84 s
4.
Shericka Jacksonová
Jamajka
10,88 s
5.
Sha''Carri Richardsonová
USA
10,94 s
6.
Shelly-Ann Fraserová-Pryceová
Jamajka
11,03 s
7.
Marie-Josée Ta Louová-Smithová
Pobrežie Slonoviny
11,04 s
8.
Dina Asherová-Smithová
V. Británia
11,08 s
TOKIO. Americká atlétka Melissa Jeffersonová-Woodenová triumfovala na majstrovstvách sveta v Tokiu v behu na 100 metrov.
Líderka tohtoročných tabuliek ovládla finále v novom rekorde šampionátu 10,61 s.
VIDEO: Finále stovky žien na MS v atletike 2025
Jeffersonová-Woodenová zlepšila o štyri stotiny sekundy doterajší rekord šampionátu, ktorý pred dvoma rokmi v Budapešti zabehla jej krajanka Sha''Carri Richardsonová.
Tá obsadila v Tokiu 5. priečku (10,94). Bronzová medailistka z minuloročných olympijských hier v Paríži sa zároveň posunula na štvrté miesto historických tabuliek.
Za svetovým rekordom Florence Griffithovej Joynerovej zaostala o 12 stotín. Na globálnej úrovni získala prvé zlato.
Zo striebra sa tešila v osobnom rekorde 10,76 Jamajčanka Tina Claytonová.
Julien Alfredová nenadviazala na svoj triumf pod piatimi kruhmi v Paríži, no pre Svätú Luciu zariadila aspoň prvú medailu v histórii MS. Dobehla tretia za 10,84.
Úctyhodné 6. miesto vybojovala vo veku 38 rokov časom 11,03 päťnásobná majsterka sveta na stovke Shelly-Ann Fraserová-Pryceová.