To najlepšie si nechala na záver. Holandská guliarka získala zlato posledným pokusom

Guliarka Jessica Schilderová získala zlato na MS v Tokiu
Guliarka Jessica Schilderová získala zlato na MS v Tokiu (Autor: TASR/AP)
TASR|20. sep 2025 o 14:39
ShareTweet0

Na MS získala premiérové zlato.

MS v atletike 2025

Vrh guľou - ženy:

1.

Jessica Schilderová

Holandsko

20,29 m

2.

Chase Jacksonová

USA

20,21 m

3.

Maddison-Lee Wescheová

Nový Zéland.

20,06 m

TOKIO. Holandská guliarka Jessica Schilderová získala zlato na majstrovstvách sveta v Tokiu, keď v poslednej sérii vrhla 20,29 m.

Do čela sa tak posunula z piatej priečky. Dvojnásobná majsterka Európy vybojovala prvé zlato z MS, v zbierke už mala bronz z Eugene 2022.

Druhá skončila obhajkyňa titulu Chase Jacksonová, Američanka bola pred posledným hodom taktiež mimo pódia, no zlepšila sa na 20,21 a poskočila zo štvrtej na druhú priečku.

Tretia skončila v osobnom rekorde 20,06 Maddison-Lee Wescheová z Nového Zélandu.

Atletika

    Američanka Anna Hallová získala titul majsterky sveta v sedemboji na MS 2025
    Američanka Anna Hallová získala titul majsterky sveta v sedemboji na MS 2025
    Zbierku medailí má kompletnú. Hallová sa stala majsterkou sveta v sedemboji
    dnes 15:11
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Ďalšie športy»Atletika»To najlepšie si nechala na záver. Holandská guliarka získala zlato posledným pokusom