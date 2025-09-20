To najlepšie si nechala na záver. Holandská guliarka získala zlato posledným pokusom

MS v atletike 2025
Vrh guľou - ženy:
1.
Jessica Schilderová
Holandsko
20,29 m
2.
Chase Jacksonová
USA
20,21 m
3.
Maddison-Lee Wescheová
Nový Zéland.
20,06 m
TOKIO. Holandská guliarka Jessica Schilderová získala zlato na majstrovstvách sveta v Tokiu, keď v poslednej sérii vrhla 20,29 m.
Do čela sa tak posunula z piatej priečky. Dvojnásobná majsterka Európy vybojovala prvé zlato z MS, v zbierke už mala bronz z Eugene 2022.
Druhá skončila obhajkyňa titulu Chase Jacksonová, Američanka bola pred posledným hodom taktiež mimo pódia, no zlepšila sa na 20,21 a poskočila zo štvrtej na druhú priečku.
Tretia skončila v osobnom rekorde 20,06 Maddison-Lee Wescheová z Nového Zélandu.