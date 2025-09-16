Česko oslavuje prvú medailu na MS. Súťaž ovládol olympijský víťaz

MS v atletike 2025
Skok do výšky - muži:
1.
Hamish Kerr
Nový Zéland
236 cm
2.
U Sang-hjok
Kórejská republika
234 cm
3.
Jan Štefela
Česko
231 cm
4.
Oleh Doroščuk
Ukrajina
231 cm
5.
JuVaughn Harrison
USA
228 cm
6.
Tyus Wilson
USA
228 cm
6.
Sarveš Anil Kušare
India
228 cm
TOKIO. Novozélanďan Hamish Kerr získal po titule olympijského šampióna aj zlato na majstrovstvách sveta.
V utorkovom finále v Tokiu prekonal na prvý pokus latku vo výške 236 cm. Zaznamenal tak svetový výkon roka a vyrovnal kontinentálny rekord.
Kerr triumfoval rovnakým výkonom ako pred rokom v Paríži pod piatimi kruhmi. Predchádzajúce dve výšky 234 a 231 pritom skočil až na tretí pokus.
So striebrom sa musel zmieriť víťaz tohtoročnej Banskobystrickej latky U Sang-hjok z Kórejskej republiky výkonom 234, bronz pre Českú republiku vybojoval Jan Štefela, ktorý skočil 231.