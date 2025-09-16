Česko oslavuje prvú medailu na MS. Súťaž ovládol olympijský víťaz

Jan Štefela.
Jan Štefela. (Autor: TASR/AP)
TASR|16. sep 2025 o 16:27
ShareTweet0

So striebrom sa musel zmieriť víťaz tohtoročnej Banskobystrickej latky U Sang-hjok.

MS v atletike 2025

Skok do výšky - muži:

1.

Hamish Kerr

Nový Zéland

236 cm

2.

U Sang-hjok

Kórejská republika

234 cm

3.

Jan Štefela

Česko

231 cm

4.

Oleh Doroščuk

Ukrajina 

231 cm

5.

JuVaughn Harrison

USA

228 cm

6.

Tyus Wilson

USA

228 cm

6.

Sarveš Anil Kušare

India

228 cm

TOKIO. Novozélanďan Hamish Kerr získal po titule olympijského šampióna aj zlato na majstrovstvách sveta.

V utorkovom finále v Tokiu prekonal na prvý pokus latku vo výške 236 cm. Zaznamenal tak svetový výkon roka a vyrovnal kontinentálny rekord.

Kerr triumfoval rovnakým výkonom ako pred rokom v Paríži pod piatimi kruhmi. Predchádzajúce dve výšky 234 a 231 pritom skočil až na tretí pokus.

So striebrom sa musel zmieriť víťaz tohtoročnej Banskobystrickej latky U Sang-hjok z Kórejskej republiky výkonom 234, bronz pre Českú republiku vybojoval Jan Štefela, ktorý skočil 231.

Atletika

    Jan Štefela.
    Jan Štefela.
    Česko oslavuje prvú medailu na MS. Súťaž ovládol olympijský víťaz
    dnes 16:27
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Ďalšie športy»Atletika»Česko oslavuje prvú medailu na MS. Súťaž ovládol olympijský víťaz