Talian ovládol súťaž v skoku do diaľky. Súperom nedal žiadnu šancu

Mattia Furlani.
Mattia Furlani. (Autor: TASR/AP)
TASR|17. sep 2025 o 16:25
Majster sveta z Dauhy 2019 Tajay Gayle sa musel zmieriť so striebrom.

MS v atletike 2025

Skok do diaľky - muži:

1.

Mattia Furlani

Taliansko

839 cm

2.

Tajay Gayle

Jamajka

834 cm

3.

Š' Jü-chao

Čína

833 cm

4.

Simon Ehammer

Švajčiarsko

830 cm

5.

Božidar Sarabojukov

Bulharsko

819 cm

TOKIO. Majstrom sveta v skoku do diaľky sa na atletických MS v Tokiu stal 20-ročný Talian Mattia Furlani. 

Bronzový medailista z OH v Paríži zaznamenal v piatej sérii osobný rekord 839 cm a posunul sa zo štvrtej na najvyššiu priečku.

Majster sveta z Dauhy 2019 Tajay Gayle sa musel zmieriť so striebrom výkonom 834 cm. Bronz získal Číňan Š' Jü-chao výkonom 833.

Atletika

