Talian ovládol súťaž v skoku do diaľky. Súperom nedal žiadnu šancu

MS v atletike 2025
Skok do diaľky - muži:
1.
Mattia Furlani
Taliansko
839 cm
2.
Tajay Gayle
Jamajka
834 cm
3.
Š' Jü-chao
Čína
833 cm
4.
Simon Ehammer
Švajčiarsko
830 cm
5.
Božidar Sarabojukov
Bulharsko
819 cm
TOKIO. Majstrom sveta v skoku do diaľky sa na atletických MS v Tokiu stal 20-ročný Talian Mattia Furlani.
Bronzový medailista z OH v Paríži zaznamenal v piatej sérii osobný rekord 839 cm a posunul sa zo štvrtej na najvyššiu priečku.
Majster sveta z Dauhy 2019 Tajay Gayle sa musel zmieriť so striebrom výkonom 834 cm. Bronz získal Číňan Š' Jü-chao výkonom 833.