Burzalová na olympijskej trati stupňovala tempo, Perezová oslavuje double

Hana Burzalová na MS v atletike 2025
Hana Burzalová na MS v atletike 2025 (Autor: TASR/AP)
TASR|20. sep 2025 o 07:41
Slovenka finišovala v tretej desiatke.

MS v atletike 2025

Chôdza žien na 20 km:

1.

Maria Perezová

Španiesko

1:25:54 h

2.

Alegna Gonzalezová

Mexiko

1:26:06 - kontinentálny rekord

3.

Nanako Fudžiiová

Japonsko

1:26:18 h

25.

Hana Burzalová

Slovensko

1:32:28 h

TOKIO. Španielska atlétka Maria Perezová získala na majstrovstvách sveta v Tokiu chodecké double.

Po triumfe na trati 35 km vybojovala zlato aj na olympijskej dvadsiatke v čase 1:25:54 h. Slovenka Hana Burzalová si pripísala 25. priečku výkonom 1:32:28.

Strieborná z minuloročných olympijských hier v Paríži Perezová preteky ovládla, od úvodu udávala tempo a päť kilometrov pred cieľom unikla trojici súperiek.

Na druhom mieste skončila Mexičanka Alegna Gonzalezová v severoamerickom rekorde 1:26:06, bronz pre domáce Japonsko získala Nanako Fudžiiová, ktorá prišla do cieľa tesne pred Paulou Milenou Torresovou z Ekvádoru. Obe mali rovnaký čas 1:26:18.

Úradujúca olympijská šampiónka Jang Ťia-jü z Číny prišla do cieľa na 6. mieste za 1:27:16.

Burzalová sa v pretekoch sústredila na vlastné tempo, od úvodu sa pohybovala v závere štartového poľa a postupne sa prepracovala vyššie. Na 10 km bola za 47:08 na 37. mieste, na 15 km už bola tridsiata za 1:10:10 a ešte dokázala zafinišovať.

Atletika

