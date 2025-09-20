Burzalová na olympijskej trati stupňovala tempo, Perezová oslavuje double

MS v atletike 2025
Chôdza žien na 20 km:
1.
Maria Perezová
Španiesko
1:25:54 h
2.
Alegna Gonzalezová
Mexiko
1:26:06 - kontinentálny rekord
3.
Nanako Fudžiiová
Japonsko
1:26:18 h
25.
Hana Burzalová
Slovensko
1:32:28 h
TOKIO. Španielska atlétka Maria Perezová získala na majstrovstvách sveta v Tokiu chodecké double.
Po triumfe na trati 35 km vybojovala zlato aj na olympijskej dvadsiatke v čase 1:25:54 h. Slovenka Hana Burzalová si pripísala 25. priečku výkonom 1:32:28.
Strieborná z minuloročných olympijských hier v Paríži Perezová preteky ovládla, od úvodu udávala tempo a päť kilometrov pred cieľom unikla trojici súperiek.
Na druhom mieste skončila Mexičanka Alegna Gonzalezová v severoamerickom rekorde 1:26:06, bronz pre domáce Japonsko získala Nanako Fudžiiová, ktorá prišla do cieľa tesne pred Paulou Milenou Torresovou z Ekvádoru. Obe mali rovnaký čas 1:26:18.
Úradujúca olympijská šampiónka Jang Ťia-jü z Číny prišla do cieľa na 6. mieste za 1:27:16.
Burzalová sa v pretekoch sústredila na vlastné tempo, od úvodu sa pohybovala v závere štartového poľa a postupne sa prepracovala vyššie. Na 10 km bola za 47:08 na 37. mieste, na 15 km už bola tridsiata za 1:10:10 a ešte dokázala zafinišovať.