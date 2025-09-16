Kipyegonová opäť deklasovala konkurenciu. Titul majsterky sveta získala tretíkrát v rade

MS v atletike 2025
Beh na 1500 m - ženy:
1.
Faith Kipyegonová
Keňa
3:52,15 min
2.
Dorcus Ewoiová
Keňa
3:54,92 min
3.
Jessica Hullová
Austrália
3:55,16 min
4.
Nelly Chepchirchirová
Keňa
3:55,25 min
5.
Nikki Hiltzová
Etiópia
3:57,08 min
TOKIO. Kenská atlétka Faith Kipyegonová získala tretíkrát za sebou titul majsterky sveta v behu na 1500 m. V utorkovom finále v Tokiu zvíťazila presvedčivo časom 3:52,15 min.
Svetová rekordérka v tejto disciplíne má celkovo na konte už štyri zlaté medaily z MS, triumfovala aj v Londýne 2017, Eugene 2022 a Budapešti 2023.
Kipyegonová rozšírila svoju mimoriadne bohatú zbierku najcennejších kovov z vrcholných podujatí, má aj tri tituly olympijskej šampiónky.
Vo veku 31 rokov zlepšila svoje vlastné historické maximum práve tento rok, keď v Eugene zabehla 3:48,68.
Po striebro si dobehla Dorcus Ewoiová v osobnom rekorde 3:54,92, čisto kenskému pódiu zabránila Austrálčanka Jessica Hullová, ktorá časom 3:55,16 vybojovala bronz.