Kipyegonová opäť deklasovala konkurenciu. Titul majsterky sveta získala tretíkrát v rade

Faith Kipyegonová.
Faith Kipyegonová. (Autor: TASR/AP)
TASR|16. sep 2025 o 15:20
Kenská atlétka dosiahla čas ň 3:52,15 min.

MS v atletike 2025

Beh na 1500 m - ženy:

1.

Faith Kipyegonová

Keňa

3:52,15 min

2.

Dorcus Ewoiová

Keňa

3:54,92 min

3.

Jessica Hullová

Austrália

3:55,16 min

4.

Nelly Chepchirchirová

Keňa

3:55,25 min

5.

Nikki Hiltzová

Etiópia

3:57,08 min

TOKIO. Kenská atlétka Faith Kipyegonová získala tretíkrát za sebou titul majsterky sveta v behu na 1500 m. V utorkovom finále v Tokiu zvíťazila presvedčivo časom 3:52,15 min.

Svetová rekordérka v tejto disciplíne má celkovo na konte už štyri zlaté medaily z MS, triumfovala aj v Londýne 2017, Eugene 2022 a Budapešti 2023.

Kipyegonová rozšírila svoju mimoriadne bohatú zbierku najcennejších kovov z vrcholných podujatí, má aj tri tituly olympijskej šampiónky.

Vo veku 31 rokov zlepšila svoje vlastné historické maximum práve tento rok, keď v Eugene zabehla 3:48,68.

Po striebro si dobehla Dorcus Ewoiová v osobnom rekorde 3:54,92, čisto kenskému pódiu zabránila Austrálčanka Jessica Hullová, ktorá časom 3:55,16 vybojovala bronz.

Atletika

