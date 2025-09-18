VIDEO: Zlato, bronz a svetový výkon roka. Štyristovku si podmanili Botswančania

MS v atletike 2025
400 m - muži:
1.
Busang Collen Kebinatshipi
Botswana
43,53 s - svetový výkon roka
2.
Jereem Richards
Trinidad a Tobago
43,72 s
3.
Bayapo Ndori
Botswana
44,20 s
4.
Rusheen McDonald
Jamajka
44,28 s
5.
Zakithi Nene
JAR
44,55 s
6.
Juki Nakadžima
Japonsko
44,62 s
7.
Jacory Patterson
USA
44,70 s
8.
Lee Bhekempilo Eppie
Botswana
44,77 s
TOKIO. Atléti z Botswany ovládli beh na 400 metrov na majstrovstvách sveta v Tokiu. Zlato získal Busang Collen Kebinatshipi vo svetovom výkone roka 43,53 s, bronz Bayapo Ndori výkonom 44,20.
VIDEO: Finále behu mužov na 400 m na MS 2025
Medzi nich sa dokázal vkliniť iba strieborný Jereem Richards z Trinidadu a Tobaga národným rekordom 43,72.
Kebinatshipi zlepšil vlastné sezónne maximum 43,61 s, ktoré predviedol v Tokiu v semifinále a triumfoval presvedčivo.
Ndori sa dostal k bronzu mohutným finišom a o osem stotín sekundy predstihol Jamajčana Rusheena McDonalda.
Botswana môže pomýšľať na historické zlato v štafete 4x400 m, vo finále bol aj tretí zástupca tejto krajiny, Lee Bhekempilo Eppie skončil ôsmy (44,77).
Afričania pred rokom na OH v Paríži v dramatickom súboji nestačili na Američanov, ktorí mali v Tokiu vo finále jediného zástupcu, Jacory Patterson obsadil 7. priečku (44,70).