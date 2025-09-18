VIDEO: Zlato, bronz a svetový výkon roka. Štyristovku si podmanili Botswančania

Busang Collen Kebinatshipi oslavuje víťazstvo vo finále 400 m na MS 2025
Busang Collen Kebinatshipi oslavuje víťazstvo vo finále 400 m na MS 2025 (Autor: TASR/AP)
TASR|18. sep 2025 o 16:37
Vo finále sa predstavili až traja bežci z Botswany.

MS v atletike 2025

400 m - muži:

1.

Busang Collen Kebinatshipi

Botswana

43,53 s - svetový výkon roka

2.

Jereem Richards

Trinidad a Tobago

43,72 s

3.

Bayapo Ndori

Botswana

44,20 s

4.

Rusheen McDonald 

Jamajka

44,28 s

5.

Zakithi Nene

JAR

44,55 s

6.

Juki Nakadžima 

Japonsko

44,62 s

7.

Jacory Patterson

USA

44,70 s

8.

Lee Bhekempilo Eppie

Botswana

44,77 s

TOKIO. Atléti z Botswany ovládli beh na 400 metrov na majstrovstvách sveta v Tokiu. Zlato získal Busang Collen Kebinatshipi vo svetovom výkone roka 43,53 s, bronz Bayapo Ndori výkonom 44,20.

VIDEO: Finále behu mužov na 400 m na MS 2025

Medzi nich sa dokázal vkliniť iba strieborný Jereem Richards z Trinidadu a Tobaga národným rekordom 43,72.

Kebinatshipi zlepšil vlastné sezónne maximum 43,61 s, ktoré predviedol v Tokiu v semifinále a triumfoval presvedčivo.

Ndori sa dostal k bronzu mohutným finišom a o osem stotín sekundy predstihol Jamajčana Rusheena McDonalda.

Botswana môže pomýšľať na historické zlato v štafete 4x400 m, vo finále bol aj tretí zástupca tejto krajiny, Lee Bhekempilo Eppie skončil ôsmy (44,77).

Afričania pred rokom na OH v Paríži v dramatickom súboji nestačili na Američanov, ktorí mali v Tokiu vo finále jediného zástupcu, Jacory Patterson obsadil 7. priečku (44,70).

