Skvelá Američanka získala prestížne double. Na MS utvorila svetový výkon roka

MS v atletike 2025
Beh na 200 m - ženy:
1.
Melissa Jeffersonová-Woodenová
USA
21,68 s
2.
Amy Huntová
Veľká Británia
22,14 s
3.
Shericka Jacksonová
Jamajka
22,18 s
4.
Anavia Battleová
USA
22,22 s
5.
Dina Asherová-Smithová
Veľká Británia
22,43 s
TOKIO. Americká atlétka Melissa Jeffersonová-Woodenová získala na majstrovstvách sveta v Tokiu cenné šprintérske double.
Po triumfe na stovke uspela v piatok aj vo finále na 200 m vo svetovom výkone roka 21,68 s.
Dvadsaťštyriročná Američanka sa stala prvou šprintérkou, ktorá na podujatí uspela na dvoch najkratších tratiach od roku 2013.
Vtedy to isté dokázala Jamajčanka Shelly-Ann Fraserová-Pryceová. Jeffersonová-Woodenová využila neprítomnosť líderky tabuliek Julien Alfredovej, bežkyňa zo Svätej Lucie sa po zisku bronzu na stovke pre zranenie z dvojnásobnej trati odhlásila.
Do Tokia pre zdravotné problémy neodcestovala ani úradujúca olympijská šampiónka Gabrielle Thomasová, hoci si na americkom šampionáte vybojovala účasť.
Striebro v japonskej metropole získala nečakane Britka Amy Huntová za 22,14, tretia dobehla obhajkyňa titulu Jamajčanka Shericka Jacksonová výkonom 22,18.