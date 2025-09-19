Skvelá Američanka získala prestížne double. Na MS utvorila svetový výkon roka

Melissa Jeffersonová-Woodenová. (Autor: TASR/AP)
TASR|19. sep 2025 o 16:43
Po triumfe na stovke uspela v piatok aj vo finále na 200 m.

MS v atletike 2025

Beh na 200 m - ženy:

1.

Melissa Jeffersonová-Woodenová

USA

21,68 s

2.

Amy Huntová

Veľká Británia

22,14 s

3.

Shericka Jacksonová

Jamajka

22,18 s

4.

Anavia Battleová

USA

22,22 s

5.

Dina Asherová-Smithová

Veľká Británia

22,43 s

TOKIO. Americká atlétka Melissa Jeffersonová-Woodenová získala na majstrovstvách sveta v Tokiu cenné šprintérske double.

Po triumfe na stovke uspela v piatok aj vo finále na 200 m vo svetovom výkone roka 21,68 s.

Dvadsaťštyriročná Američanka sa stala prvou šprintérkou, ktorá na podujatí uspela na dvoch najkratších tratiach od roku 2013.

Vtedy to isté dokázala Jamajčanka Shelly-Ann Fraserová-Pryceová. Jeffersonová-Woodenová využila neprítomnosť líderky tabuliek Julien Alfredovej, bežkyňa zo Svätej Lucie sa po zisku bronzu na stovke pre zranenie z dvojnásobnej trati odhlásila.

Do Tokia pre zdravotné problémy neodcestovala ani úradujúca olympijská šampiónka Gabrielle Thomasová, hoci si na americkom šampionáte vybojovala účasť.

Striebro v japonskej metropole získala nečakane Britka Amy Huntová za 22,14, tretia dobehla obhajkyňa titulu Jamajčanka Shericka Jacksonová výkonom 22,18.

