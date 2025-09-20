Tri kilometre po štarte bol prvý. Černý napokon tempo s najlepšími neudržal

MS v atletike 2025
Chôdza mužov na 20 km:
1.
Caio Bonfim
Brazília
1:18:35 h
2.
Wang Čao-čao
Čína
1:18:43 h
3.
Paul McGrath
Španielsko
1:18:45 h
21.
Dominik Černý
Slovensko
1:21:29 h
TOKIO. Brazílsky chodec Caio Bonfim sa vo veku 34 rokov dočkal prvej zlatej medaily, keď na atletických majstrovstvách sveta v Tokiu triumfoval na olympijskej trati 20 km v čase 1:18:35 h.
Jediný Slovák na trati Dominik Černý prišiel do cieľa na 21. mieste v čase 1:21:29.
Černý sa rovnako ako na 35 km trati, na ktorej obsadil 7. priečku, v úplnom úvode posunul na čelo balíka chodcov, métou 3 km dokonca prešiel osamotený na čele v čase 12:15.
Tempo však neprepálil. V polovici trate mu patrila 23. priečka časom 40:31, na pätnástom kilometri bol za 1:01:04 na 24. pozícii a v úplnom závere dokázal predstihnúť troch súperov.
Bonfim rozhodol o svojom triumfe v súboji vedúcej trojice tesne pred príchodom na štadión. Strieborný z OH v Paríži mal doteraz na konte dve bronzové medaily z MS a jedno striebro z 35 km práve z MS v Tokiu.
Druhý skončil Číňan Wang Čao-čao (1:18:43), tretí Španiel Paul McGrath (1:18:45).
„Začiatok bol síce odvážny, ale na Dominikove schopnosti vôbec nie prirýchly. To skôr ostatní začali príliš opatrne, vzhľadom na ich výkonnosť. Dominik si úvodné tempo nestanovil zle. Dlho ho držal aj po dostihnutí skupinou.
Obaja reprezentanti dnes predviedli kvalitné výkony. Za svojimi osobnými rekordmi zaostali adekvátne na dané podmienky. Potvrdili, že smerom k OH 2028 ide o perspektívnych pretekárov,“ uviedol pre atletika.sk tréner Roman Benčík.