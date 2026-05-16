    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    MS v hokeji 2026
    16.05.2026, Skupina B
    Fribourg BCF Arena
    12:20
    Nórsko na MS v hokeji 2026
    Nórsko
    Sledujte na Joj
    Joj

    Volajú ho Vilo, lebo tak chcela mama. Mladého Slováka nedraftovali, no zmluvu v NHL už má

    Viliam Kmec v drese slovenskej hokejovej reprezentácie do 20 rokov.
    Viliam Kmec v drese slovenskej hokejovej reprezentácie do 20 rokov. (Autor: SITA/AP)
    Martin Turčin|16. máj 2026 o 07:00
    ShareTweet0

    Obranca Jozef Viliam Kmec sa konečne dočkal reprezentačnej pozvánky.

    V júni 2024 slovenský hokejista Jozef Viliam Kmec sledoval doma v Košiciach draft NHL.

    Keďže organizácie ho prehliadli v rokoch 2022 aj 2023, bola to posledná šanca, kedy si ho mohol vybrať nejaký klub z najlepšej ligy sveta. Nestalo sa tak.  

    Krátko po tom, ako dopozeral vysielanie výberu do NHL, mu zazvonil telefón. Na druhej strane linky boli zástupcovia klubu Vegas Golden Knights a Kmeca pozvali na predsezónny kemp. 

    Zopár hodín neskôr už sedel v lietadle do Spojených štátov. 

    „Keď dorazil, stretol som sa s ním v hoteli, len aby som sa uistil, či je všetko v poriadku. Bol úplne vyčerpaný," spomínal riaditeľ rozvoja hráčov vo Vegas Wil Nichol. 

    „Ani sekundu sa ale nesťažoval. Na druhý deň ráno prišiel načas a hneď absolvoval záťažové testy. Tomu sa hovorí vykročiť správnou nohou a zanechať skvelý prvý dojem. A presne taký on je.“

    V noci na nedeľu Kmec ukončil klubovú sezónu po tom, ako jeho tím Henderson Silver Knight vypadol v play-off AHL. 

    Opäť dostal telefonát, tentoraz zo slovenskej reprezentácie. O zopár hodín neskôr už sedel v lietadle, prekonal deväť časových pásiem a pristál vo Švajčiarsku. 

    Vo štvrtok ráno sa pripojil k mužstvu na letisku v Zürichu a poobede už trénoval na ľade vo Fribourgu, dejisku MS v hokeji 2026

    „Let bol veľmi dlhý," uviedol v bezprostrednej reakcii. Od trénerov nedostal žiadne voľno. Na úvodných tréningoch figuroval v obrannej dvojici s Patrikom Kochom a nastupoval aj pri nácviku hry v oslabení. 

    „Na ľade som sa cítil veľmi dobre. Som veľmi šťastný, že som dostal pozvánku do seniorskej reprezentácie. Konečne som sa dočkal. Vždy som túžil hrať za Slovensko," opisoval prvé dojmy. 

    Obranca z dobrej generácie

    Keď sa v slovenských hokejových kruhoch spomenie ročník 2004, väčšine napadnú mená ako Juraj Slafkovský, Šimon Nemec či Filip Mešár. 

    Málokto si spomenie na Jozefa Viliama Kmeca. 

    Rovnako ako Slafkovský je odchovancom HC Košice a patrí medzi sľubnú generáciu mladých slovenských hokejistov. 

    Hoci medzi známejšími rovesníkmi nevynikal, vždy medzi nimi bol. Z Hlinka Gretzky Cupu 2021 má striebornú medailu. 

    Max Koskipirtti (vľavo) a Jozef Viliam Kmec v zápase Slovensko - Fínsko vo štvrťfinále MS v hokeji do 20 rokov 2024.
    Max Koskipirtti (vľavo) a Jozef Viliam Kmec v zápase Slovensko - Fínsko vo štvrťfinále MS v hokeji do 20 rokov 2024. (Autor: TASR/TT News Agency via AP)

    Slovensko trikrát reprezentoval na MS v hokeji do 20 rokov, dvakrát zažil trpké vypadnutie vo štvrťfinále - v roku 2023 proti Kanade (3:4 po predĺžení), o rok neskôr rovnakým výsledkom proti Fínsku. 

    Od sezóny 2021/22 hral v kanadskej juniorskej súťaži za tím Prince George Cougars, kde veľkú stopu zanechal napríklad aj Zdeno Chára. 

    Keď ho nedraftovali, začal pracovať ešte viac 

    Hoci v rokoch 2022 a 2023 bolo draftovaných až 13 Slovákov, na Kmeca neukázal žiadny klub v NHL. 

    Po tom, čo sa pred letom 2024 expresne presunul do Vegas, prišli pre neho prelomové mesiace. Vedenie organizácie zaujal v kempe mladých nádejí a dostal šancu predstaviť sa aj v hlavnom kempe Golden Knights vedľa najväčších hviezd. 

    Zrazu sa ocitol v jednej šatni s hráčmi ako Jack Eichel či Alex Pietrangelo, ktorého obdivuje najviac zo všetkých. 

    Keď však Kmec dostal po jednom z tréningov správu, že sa má zastaviť za generálnym manažérom Vegas, nebol si istý, čo sa stane. 

    Majstrovstvá sveta v hokeji 2026

    MS v hokeji 2026

    MS v hokeji 2026

    Frederik Dichow.
    Frederik Dichow.
    Dánsko ešte pred MS prišlo o svoju brankársku jednotku. Musela opustiť národný tím
    dnes 07:50
    MS v hokeji 2026

    MS v hokeji 2026

    Frederik Dichow.
    Frederik Dichow.
    Dánsko ešte pred MS prišlo o svoju brankársku jednotku. Musela opustiť národný tím
    dnes 07:50
    Nachádzate sa tu:
    Domov»MS v hokeji 2026»Volajú ho Vilo, lebo tak chcela mama. Mladého Slováka nedraftovali, no zmluvu v NHL už má