Volajú ho Vilo, lebo tak chcela mama. Mladého Slováka nedraftovali, no zmluvu v NHL už má

V júni 2024 slovenský hokejista Jozef Viliam Kmec sledoval doma v Košiciach draft NHL.
Keďže organizácie ho prehliadli v rokoch 2022 aj 2023, bola to posledná šanca, kedy si ho mohol vybrať nejaký klub z najlepšej ligy sveta. Nestalo sa tak.
Krátko po tom, ako dopozeral vysielanie výberu do NHL, mu zazvonil telefón. Na druhej strane linky boli zástupcovia klubu Vegas Golden Knights a Kmeca pozvali na predsezónny kemp.
Zopár hodín neskôr už sedel v lietadle do Spojených štátov.
„Keď dorazil, stretol som sa s ním v hoteli, len aby som sa uistil, či je všetko v poriadku. Bol úplne vyčerpaný," spomínal riaditeľ rozvoja hráčov vo Vegas Wil Nichol.
„Ani sekundu sa ale nesťažoval. Na druhý deň ráno prišiel načas a hneď absolvoval záťažové testy. Tomu sa hovorí vykročiť správnou nohou a zanechať skvelý prvý dojem. A presne taký on je.“
V noci na nedeľu Kmec ukončil klubovú sezónu po tom, ako jeho tím Henderson Silver Knight vypadol v play-off AHL.
Opäť dostal telefonát, tentoraz zo slovenskej reprezentácie. O zopár hodín neskôr už sedel v lietadle, prekonal deväť časových pásiem a pristál vo Švajčiarsku.
Vo štvrtok ráno sa pripojil k mužstvu na letisku v Zürichu a poobede už trénoval na ľade vo Fribourgu, dejisku MS v hokeji 2026.
„Let bol veľmi dlhý," uviedol v bezprostrednej reakcii. Od trénerov nedostal žiadne voľno. Na úvodných tréningoch figuroval v obrannej dvojici s Patrikom Kochom a nastupoval aj pri nácviku hry v oslabení.
„Na ľade som sa cítil veľmi dobre. Som veľmi šťastný, že som dostal pozvánku do seniorskej reprezentácie. Konečne som sa dočkal. Vždy som túžil hrať za Slovensko," opisoval prvé dojmy.
Obranca z dobrej generácie
Keď sa v slovenských hokejových kruhoch spomenie ročník 2004, väčšine napadnú mená ako Juraj Slafkovský, Šimon Nemec či Filip Mešár.
Málokto si spomenie na Jozefa Viliama Kmeca.
Rovnako ako Slafkovský je odchovancom HC Košice a patrí medzi sľubnú generáciu mladých slovenských hokejistov.
Hoci medzi známejšími rovesníkmi nevynikal, vždy medzi nimi bol. Z Hlinka Gretzky Cupu 2021 má striebornú medailu.
Slovensko trikrát reprezentoval na MS v hokeji do 20 rokov, dvakrát zažil trpké vypadnutie vo štvrťfinále - v roku 2023 proti Kanade (3:4 po predĺžení), o rok neskôr rovnakým výsledkom proti Fínsku.
Od sezóny 2021/22 hral v kanadskej juniorskej súťaži za tím Prince George Cougars, kde veľkú stopu zanechal napríklad aj Zdeno Chára.
Keď ho nedraftovali, začal pracovať ešte viac
Hoci v rokoch 2022 a 2023 bolo draftovaných až 13 Slovákov, na Kmeca neukázal žiadny klub v NHL.
Po tom, čo sa pred letom 2024 expresne presunul do Vegas, prišli pre neho prelomové mesiace. Vedenie organizácie zaujal v kempe mladých nádejí a dostal šancu predstaviť sa aj v hlavnom kempe Golden Knights vedľa najväčších hviezd.
Zrazu sa ocitol v jednej šatni s hráčmi ako Jack Eichel či Alex Pietrangelo, ktorého obdivuje najviac zo všetkých.
Keď však Kmec dostal po jednom z tréningov správu, že sa má zastaviť za generálnym manažérom Vegas, nebol si istý, čo sa stane.
„Prepúšťali niektorých chalanov z kempu," vravel. „Išiel som do kancelárie a myslel som si, že ma tiež chcú vyradiť. Ale išiel som tam a povedali mi, že ma chcú podpísať. Bol to úžasný pocit.“
Kmec sa z nedraftovaného hráča stal v priebehu niekoľkých dní obrancom so zmluvou v jednom z najlepších klubov NHL posledných rokov.
A Vegas toto rozhodnutie určite neoľutovali. Nasledujúcu sezónu 2024/25 ho poslali späť do WHL, kde 65 zápasoch nazbieral 61 bodov a na konci ročníka mal 43 plusových bodov. Patril medzi najlepších obrancov súťaže.
„Najdôležitejšie je, že si hokej vôbec neuľahčuje. Každý klub má k dispozícii len 50 zmlúv, takže pri voľnom hráčovi si musíte byť istí, že máte dokonale preverný nielen jeho hokejový potenciál, ale aj charakter. Je to chalan, ktorý si musel vydrieť úplne všetko, čo v kariére získal," hovoril o ňom tréner Nichol.
A mal úplnú pravdu.
Kmec aj v 21 rokoch patrí medzi príkladných hokejistov, ktorý nevynechajú ani jednu sériu či opakovanie v tréningu.
Práve disciplína a cieľavedomosť ho dostali tam, kde je.
Viliam Kmec pri podpise nováčikovského kontraktu s Vegas Golden Knights. (Autor: Vegas Golden Knights)
„Každé ráno som vstal a potom dôsledne trénoval, jedol, spal. Ak si na tom dáte záležať, výsledky sa dostavia,“ opisoval svoju prípravu v minulosti pre Sportnet.
Tvrdú drinu si však užíva.
„Podľa mňa je to najlepšia mentalita, keď si človek verí a príde si to užiť. Hokej je nato, aby človeka bavil a ostatné veci prídu s tým."
Keď ho nedraftovali do NHL, nepoložilo ho to, práve naopak. Začal ešte viac na sebe pracovať, aby sa mohol posúvať smerom vyššie.
„Ja svojim schopnostiam verím. Budujem to už na tréningu, keďže viem, že na sebe tvrdo pracujem. Nemám v hlave tlak, lebo je to pre mňa veľká príležitosť. Tým, že som nebol nikdy draftovaný, je to pre mňa obrovská šanca, ktorú sa snažím naplno využiť," vravel.
Hoci je cesta do NHL ešte stále ďaleká a vo Vegas je konkurencia na poste pravorukého obrancu obrovská, Kmec sa nevzdáva sna zahrať si raz medzi elitou.
Jozef alebo Viliam?
Pomôcť k tomu mu môže aj nedávno skončená klubová sezóna. Počas nej pôsobil premiérovo v AHL na farme Vegas. V 65 zápasoch zaznamenal štyri góly a 12 asistencií. V šiestich strenutiach play-off pridal jeden gól.
Výborný mal predovšetkým záver sezóny, keď sa Hendersonu zranili viacerí obrancovia a Kmec dostal priestor v prvej formácii.
„Bola to veľmi dobrá sezóna. Najviac ma teší fakt, že som sa rýchlo adaptoval. Viem, že veľa hráčov má s tým problém, ale ja som sa stále zlepšoval," hodnotil.
Jozef Viliam Kmec sa teší zo spoluhráčmi z gólu. (Autor: hendersonsilverknights.com)
Mesto Henderson, kde sídli farmársky klub Silver Knights, leží na predmestí Las Vegas. Mladý Slovák si na život v púšti rýchlo zvykol a vyhovuje mu aj teplá zima.
Po príchode do Fribourgu ho však čakalo nepríjemné prekvapenie. Kým pri odchode bolo vo Vegas približne 40 stupňov, vo Švajčiarsku ho privítala chladná jar.
„Som rád, že som odtiaľ odišiel, už to bolo veľmi teplo aj na mňa, ale tu je 10 stupňov, to je obrovský rozdiel," priznal.
Široký európsky ľad ho neprekvapil. Na podobné rozmery bol zvyknutý už z čias, keď hral za rodné Košice.
Reprezentačnému trénerovi Vladimírovi Országhovi sa počas sezóny páčil natoľko, že ho nominoval na MS aj bez toho, aby ho predtým otestoval, podobne ako to robí s inými mladými hráčmi.
„Vilo odohral veľmi slušné play-off, videl som niekoľko zápasov. Určite dostane šancu aj od nás a uvidíme, ako ju využije," uviedol k mladému obrancovi Országh.
AHL či zámorské juniorské súťaže nie sú na Slovensku až tak sledované. Čo teda môžu fanúšikovia očakávať od urasteného beka?
„Chcem by hlavne dobrý v defenzíve, hrať silovo a podporovať útok. Povedal by som, že som obojsmerný obranca," priblížil Kmec.
Teší ho fakt, že s rovesníkmi, s ktorými sa stretával na juniorskom šampionáte, sa teraz predstavia aj v seniorskej reprezentácii.
V nominácii figuruje okrem Kmeca päť ďalších hráčov z ročníkov 2004 a 2005 - brankár Gajan, obranca Štrbák a útočníci Petrovský, Mešár a Sýkora.
„Na juniorku mám veľmi dobré spomienky, som rád, že sme tu taká dobrá partia a že si s chalanmi môžem zahrať. Určite sa dobre zabavíme, samozrejme, v rámci slušnosti," dodal Kmec.
Mladý obranca má v rodnom liste zapísané dve krstné mená - Jozef aj Viliam. Obe dostal po starých rodičoch.
„Dedo z maminej strany sa volal Viliam, z otcovej zase Jozef. Rodičia sa nevedeli rozhodnúť, tak mi dali dve mená (úsmev). Chytilo sa Vilo, pretože mamka chcela, aby ma tak všetci volali."
Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.
MS v hokeji 2026 - program Slovenska
Tabuľka skupiny B na MS v hokeji 2026
Názov krajinyŠtát
Z
V
Vp
Pp
P
Skóre
B
Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body