Lyles ukázal súperom, kto je najlepší. Titul majstra sveta získal štvrtýkrát v rade

Noah Lyles oslavuje víťazstvo.
Noah Lyles oslavuje víťazstvo. (Autor: TASR/AP)
TASR|19. sep 2025 o 15:21
Americký šprintér atakoval svetový výkon roka.

MS v atletike 2025

Muži - 200 m:

1.

Noah Lyles

USA

19,52 s

2.

Kenneth Bednarek

USA

19,58 s

3.

Bryan Levell

Jamajka

19,64 s

TOKIO. Americký šprintér Noah Lyles triumfoval štvrtýkrát v sérii v behu na 200 m na majstrovstvách sveta.

Na šampionáte v Tokiu zvíťazil v piatkovom finále časom 19,52 s a o iba o jedinú stotinu sekundy zaostal za vlastným svetovým výkonom roka.

Dvadsaťosemročný Lyles zopakoval počin Usaina Bolta, ktorý v rovnakej disciplíne kraľoval v rokoch 2009 až 2015.

Druhý dobehol ďalší Američan Kenneth Bednarek vo výkone sezóny 19,58, bronz získal Jamajčan Bryan Levell v osobnom rekorde 19,64.

O jedinú stotinu sekundy pod stupňami víťazov skončil olympijský šampión z Paríža Letsile Tebogo z Botswany.

