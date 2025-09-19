Lyles ukázal súperom, kto je najlepší. Titul majstra sveta získal štvrtýkrát v rade

MS v atletike 2025
Muži - 200 m:
1.
Noah Lyles
USA
19,52 s
2.
Kenneth Bednarek
USA
19,58 s
3.
Bryan Levell
Jamajka
19,64 s
TOKIO. Americký šprintér Noah Lyles triumfoval štvrtýkrát v sérii v behu na 200 m na majstrovstvách sveta.
- ONLINE: 7. deň na MS v atletike 2025 dnes, poobedný program LIVE
- Program a výsledky MS v atletike 2025
Na šampionáte v Tokiu zvíťazil v piatkovom finále časom 19,52 s a o iba o jedinú stotinu sekundy zaostal za vlastným svetovým výkonom roka.
Dvadsaťosemročný Lyles zopakoval počin Usaina Bolta, ktorý v rovnakej disciplíne kraľoval v rokoch 2009 až 2015.
Druhý dobehol ďalší Američan Kenneth Bednarek vo výkone sezóny 19,58, bronz získal Jamajčan Bryan Levell v osobnom rekorde 19,64.
O jedinú stotinu sekundy pod stupňami víťazov skončil olympijský šampión z Paríža Letsile Tebogo z Botswany.