Kanaďan hodil rekord šampionátu. Zlato získal s takmer dvojmetrovým náskokom

MS v atletike 2025
Hod kladivom - muži:
1.
Ethan Katzberg
Kanada
84,70 m
2.
Merlin Hummel
Nemecko
82,77 m
3.
Bence Halász
Maďarsko
82,69 m
4.
Mychajlo Kochan
Ukrajina
82,02 m
5.
Rudy Winkler
USA
78,52 m
6.
Thomas Mardal
Nórsko
78,02 m
TOKIO. Kanadský kladivár Ethan Katzberg obhájil v Tokiu titul majstra v novom rekorde šampionátu 84,70 m.
Úradujúci olympijský šampión zároveň zlepšil svoj vlastný kontinentálny rekord a v historických tabuľkách poskočil z deviatej na piatu priečku.
Katzberg prišiel do Tokia vo výbornej forme, rekordný pokus zaznamenal v druhej sérii, všetkých šesť jeho hodov malo hodnotu aspoň 81,86.
Predchádzajúci rekord šampionátu pochádzal taktiež z japonskej pôdy, v roku 2007 hodil Bielorus Ivan Tichon 83,63.
Na druhej priečke skončil Nemec Merlin Hummel v osobnom rekorde 82,77. Líder tohtoročných tabuliek Bence Halász výkonom 82,69 vybojoval bronz.
Maďarsko jeho zásluhou získalo už 16 medailu zo svetových šampionátov, no zostáva historickým smoliarom, keďže žiadna z nich nebola zlatá.