Kanaďan hodil rekord šampionátu. Zlato získal s takmer dvojmetrovým náskokom

Ethan Katzberg.
Ethan Katzberg. (Autor: TASR/AP)
TASR|16. sep 2025 o 16:02
Úradujúci olympijský šampión zároveň zlepšil svoj vlastný kontinentálny rekord.

MS v atletike 2025

Hod kladivom - muži:

1.

Ethan Katzberg

Kanada

84,70 m

2.

Merlin Hummel

Nemecko

82,77 m

3.

Bence Halász

Maďarsko

82,69 m

4.

Mychajlo Kochan

Ukrajina

82,02 m

5.

Rudy Winkler

USA

78,52 m

6.

Thomas Mardal

Nórsko

78,02 m

TOKIO. Kanadský kladivár Ethan Katzberg obhájil v Tokiu titul majstra v novom rekorde šampionátu 84,70 m.

Úradujúci olympijský šampión zároveň zlepšil svoj vlastný kontinentálny rekord a v historických tabuľkách poskočil z deviatej na piatu priečku.

Katzberg prišiel do Tokia vo výbornej forme, rekordný pokus zaznamenal v druhej sérii, všetkých šesť jeho hodov malo hodnotu aspoň 81,86.

Predchádzajúci rekord šampionátu pochádzal taktiež z japonskej pôdy, v roku 2007 hodil Bielorus Ivan Tichon 83,63.

Na druhej priečke skončil Nemec Merlin Hummel v osobnom rekorde 82,77. Líder tohtoročných tabuliek Bence Halász výkonom 82,69 vybojoval bronz.

Maďarsko jeho zásluhou získalo už 16 medailu zo svetových šampionátov, no zostáva historickým smoliarom, keďže žiadna z nich nebola zlatá.

