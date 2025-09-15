Dömötör v Tokiu do semifinále nepostúpil. Zaostal za osobným maximom z tejto sezóny

/Správu aktualizujeme/
MS v atletike 2025
400 m prekážky mužov - V. rozbeh:
1.
Ezekiel Nathaniel
Nigéria
48,37 s
2.
Caleb Dean
USA
48,67 s
3.
Dos Reis Viana
Brazília
48,69 s
7.
Patrik Dömötor
Slovensko
49,91 s
TOKIO. Slovenský atlét Patrik Dömötör nepostúpil z rozbehov na 400 m prekážok na majstrovstvách sveta v Tokiu. V piatom rozbehu obsadil siedmu priečku.
Priamo do semifinále išli štyria najlepší z každého z piatich rozbehov.
Dvadsaťštyriročný Dömötör štartoval pri svojom debute na svetovom šampionáte v deviatej dráhe a od začiatku zaostáva za najlepšími, v závere ešte zrýchlil, no nedokázal sa posunúť a finišoval v čase 49,91 sekundy.
Za svojím osobákom 48,94 zaostal o takmer sekundu, no ani ten by mu na postup nestačil, keďže štvrtý Brit Alastair Chalmers dobehol v čase 48,86 s.
Dömötör obsadil v rozbehoch celkovo 37. miesto. Najrýchlejší čas zabehol Katarčan Abderrahman Samba za 48,03 s.
Semifinále sa uskutoční v stredu od 14:30 SELČ.