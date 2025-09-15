Dömötör v Tokiu do semifinále nepostúpil. Zaostal za osobným maximom z tejto sezóny

Patrik Dömötör.
Patrik Dömötör. (Autor: Roman Benický)
Sportnet, TASR|15. sep 2025 o 13:21 (aktualizované 15. sep 2025 o 13:28)
Zaznamenal čas 49,91 s a skončil siedmy.

MS v atletike 2025

400 m prekážky mužov - V. rozbeh:

1.

Ezekiel Nathaniel

Nigéria

48,37 s

2.

Caleb Dean

USA

48,67 s

3.

Dos Reis Viana

Brazília

48,69 s

7.

Patrik Dömötor

Slovensko

49,91 s

TOKIO. Slovenský atlét Patrik Dömötör nepostúpil z rozbehov na 400 m prekážok na majstrovstvách sveta v Tokiu. V piatom rozbehu obsadil siedmu priečku.

Priamo do semifinále išli štyria najlepší z každého z piatich rozbehov.

Dvadsaťštyriročný Dömötör štartoval pri svojom debute na svetovom šampionáte v deviatej dráhe a od začiatku zaostáva za najlepšími, v závere ešte zrýchlil, no nedokázal sa posunúť a finišoval v čase 49,91 sekundy.

Za svojím osobákom 48,94 zaostal o takmer sekundu, no ani ten by mu na postup nestačil, keďže štvrtý Brit Alastair Chalmers dobehol v čase 48,86 s.

Dömötör obsadil v rozbehoch celkovo 37. miesto. Najrýchlejší čas zabehol Katarčan Abderrahman Samba za 48,03 s.

Semifinále sa uskutoční v stredu od 14:30 SELČ.

Atletika

