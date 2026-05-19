    Gajan dostane opäť šancu v bránke. Zostavy zápasu Slovensko - Slovinsko na MS v hokeji 2026

    Adam Gajan a Sebastián Čederle (obaja Slovensko) sa tešia po víťazstve v zápase základnej B-skupiny Taliansko - Slovensko. (Autor: TASR)
    Sportnet|19. máj 2026 o 19:17
    Pozrite si zostavy zápasu Slovensko - Slovinsko v skupine B na MS v hokeji 2026.

    Slovenskí hokejoví reprezentanti nastúpia na svoj tretí zápas na MS vo Švajčiarsku. V bránke sa predstaví opäť Adam Gajan, dvojkou bude ako proti Talianom Eugen Rabčan.

    Prvý útok tvorí bratská dvojica Kristián a Martin Pospíšilovci, ktorých doplní Martin Faško-Rudáš. Za ich chrbtom bude dvojica Mislav Rosandič a František Gajdoš.

    Duel Slovensko - Slovinsko štartuje o 20.20 h. V televízii ho vysiela televízia JOJ na hlavnom okruhu, textový online prenos aj s audiokomentárom si budete môcť pozrieť aj na Sportnet.sk.

    Zostavy zápasu Slovensko - Slovinsko na MS v hokeji 2026

    Slovensko: Gajan - Gajdoš, Rosandič, Kmec, Koch, Štrbák, Kňažko, Radivojevič - Faško-Rudáš, M. Pospíšil, K. Pospíšil - Liška, Hrivík, Okuliar - Chromiak, Čederle, Sýkora - Mešár, Kollár, Nauš - Minárik

    Tabuľka skupiny B na MS v hokeji 2026

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    Vp
    Pp
    P
    Skóre
    B
    1
    KanadaKanadaCAN
    3
    3
    0
    0
    0
    16:4
    9
    2
    ČeskoČeskoCZE
    3
    2
    0
    1
    0
    10:7
    7
    3
    NórskoNórskoNOR
    3
    2
    0
    0
    1
    9:2
    6
    4
    SlovenskoSlovenskoSVK
    2
    2
    0
    0
    0
    6:2
    6
    5
    ŠvédskoŠvédskoSWE
    3
    1
    0
    0
    2
    12:11
    3
    6
    SlovinskoSlovinskoSVN
    2
    0
    1
    0
    1
    3:6
    2
    7
    DánskoDánskoDEN
    3
    0
    0
    0
    3
    4:15
    0
    8
    TalianskoTalianskoITA
    3
    0
    0
    0
    3
    1:14
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body

    Majstrovstvá sveta v hokeji 2026

    VIDEO: Pozrite si zostrih zápasu Lotyšsko - Rakúsko na MS v hokeji 2026
    dnes 19:24
