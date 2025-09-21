Kratochvílová prišla o ďalší rekord. Na osemstovke ju zosadila z trónu Keňanka

Kenská atlétka Lilian Odirová oslavuje zisk zlatej medaily
Kenská atlétka Lilian Odirová oslavuje zisk zlatej medaily (Autor: TASR/AP)
TASR|21. sep 2025 o 13:11
Zabehla ôsmy najlepší čas histórie.

MS v atletike 2025

800 m - ženy:

1.

Lilian Odirová 

Keňa

1:54,62 min - rekord šampionátu

2.

Georgia Hunterová Bellová

V. Británia

1:54,90 min

3.

Keely Hodgkinsonová

V. Británia

1:54,91 min

4.

Sarah Moraaová

Keňa

1:55,74 min

5.

Sage Hurtová-Kleckerová

USA

1:55,89 min

6.

Audrey Werrová 

Švajčiarsko

1:56,17 min

7.

Mary Moraaová

Keňa

1:57,10 min

8.

Jessica Hullová

Austrália

1:57,30 min

9.

Tsige Dugumová

Etiópia

1:57,70 min

TOKIO. Kenská atlétka Lilian Odirová po 42 rokoch prekonala rekord majstrovstiev sveta v behu na 800 metrov a získala na šampionáte v Tokiu prvý titul.

Časom 1:54,62 min zaznamenala ôsmy najlepší čas histórie, rekord šampionátu reprezentantky Československa Jarmily Kratochvílovej prekonala o šesť stotín sekundy.

Tokijské finále rýchlo rozbehla líderka tohtoročných tabuliek Keely Hodgkinsonová, obhajkyňa striebra však prvú pozíciu vo finiši neudržala, predstihla ju okrem Odirovej aj ďalšia Britka Georgia Hunterová Bellová v osobnom rekorde 1:54,90.

Olympijská šampiónka z Paríža získala aspoň bronz za 1:54,91. Kratochvílovej aj naďalej patrí svetový rekord, ešte od roku 1983 a má hodnotu 1:53,28.

VIDEO: Finále behu žien na 800 m na MS 2025

