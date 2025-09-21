Kratochvílová prišla o ďalší rekord. Na osemstovke ju zosadila z trónu Keňanka

MS v atletike 2025
800 m - ženy:
1.
Lilian Odirová
Keňa
1:54,62 min - rekord šampionátu
2.
Georgia Hunterová Bellová
V. Británia
1:54,90 min
3.
Keely Hodgkinsonová
V. Británia
1:54,91 min
4.
Sarah Moraaová
Keňa
1:55,74 min
5.
Sage Hurtová-Kleckerová
USA
1:55,89 min
6.
Audrey Werrová
Švajčiarsko
1:56,17 min
7.
Mary Moraaová
Keňa
1:57,10 min
8.
Jessica Hullová
Austrália
1:57,30 min
9.
Tsige Dugumová
Etiópia
1:57,70 min
TOKIO. Kenská atlétka Lilian Odirová po 42 rokoch prekonala rekord majstrovstiev sveta v behu na 800 metrov a získala na šampionáte v Tokiu prvý titul.
Časom 1:54,62 min zaznamenala ôsmy najlepší čas histórie, rekord šampionátu reprezentantky Československa Jarmily Kratochvílovej prekonala o šesť stotín sekundy.
Tokijské finále rýchlo rozbehla líderka tohtoročných tabuliek Keely Hodgkinsonová, obhajkyňa striebra však prvú pozíciu vo finiši neudržala, predstihla ju okrem Odirovej aj ďalšia Britka Georgia Hunterová Bellová v osobnom rekorde 1:54,90.
Olympijská šampiónka z Paríža získala aspoň bronz za 1:54,91. Kratochvílovej aj naďalej patrí svetový rekord, ešte od roku 1983 a má hodnotu 1:53,28.
VIDEO: Finále behu žien na 800 m na MS 2025