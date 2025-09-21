Po diskvalifikácii sa dostal na vrchol. Američan získal zlato na päťtisícke

MS v atletike 2025
5000 m - muži
1.
Cole Hocker
USA
12:58,30 min
2.
Isaac Kimeli
Belgicko
12:58,78 min
3.
Jimmy Gressier
Francúzsko
12:59,33 min
TOKIO. Americký atlét Cole Hocker získal na šampionáte v Tokiu titul majstra sveta v behu na 5000 m časom 12:58,30 min.
Napravil si tak na podujatí chuť, keďže na trati 1500 m, na ktorej získal pred rokom v Paríži zlato, ho v rozbehu diskvalifikovali pre nedovolený kontakt so súperom.
Striebro získal Belgičan Isaac Kimeli výkonom 12:58,78, nečakaný šampión z Tokia na 10.000 metrov Francúz Jimmy Gressier doplnil svoju medailovú zbierku o bronz za 12:59,33.
Víťaz predchádzajúcich dvoch päťtisícok na MS a úradujúci olympijský šampión Nór Jakob Ingebrigtsen sa po zdravotných problémoch nedokázal dostať do optimálnej formy a do cieľa prišiel na 10. mieste za 13:02,00.