Po diskvalifikácii sa dostal na vrchol. Američan získal zlato na päťtisícke

Cole Hocker
Cole Hocker (Autor: TASR/AP)
TASR|21. sep 2025 o 14:26
Na pódiu ho doplnili Európania.

MS v atletike 2025

5000 m - muži

1.

Cole Hocker

USA

12:58,30 min

2.

Isaac Kimeli

Belgicko

12:58,78 min

3.

Jimmy Gressier

Francúzsko

12:59,33 min

TOKIO. Americký atlét Cole Hocker získal na šampionáte v Tokiu titul majstra sveta v behu na 5000 m časom 12:58,30 min.

Napravil si tak na podujatí chuť, keďže na trati 1500 m, na ktorej získal pred rokom v Paríži zlato, ho v rozbehu diskvalifikovali pre nedovolený kontakt so súperom.

Striebro získal Belgičan Isaac Kimeli výkonom 12:58,78, nečakaný šampión z Tokia na 10.000 metrov Francúz Jimmy Gressier doplnil svoju medailovú zbierku o bronz za 12:59,33.

Víťaz predchádzajúcich dvoch päťtisícok na MS a úradujúci olympijský šampión Nór Jakob Ingebrigtsen sa po zdravotných problémoch nedokázal dostať do optimálnej formy a do cieľa prišiel na 10. mieste za 13:02,00.

