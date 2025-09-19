Portugalec ukázal svoju silu. V trojskoku vytvoril svetový výkon roka

Pedro Pablo Pichardo.
Pedro Pablo Pichardo. (Autor: TASR/AP)
TASR|19. sep 2025 o 16:57
Bronz si z Tokia odnáša Kubánec Lazaro Martinez.

MS v atletike 2025

Trojskok - muži:

1.

Pedro Pablo Pichardo

Portugalsko

17,91 m

2.

Andrea Dallavalle

Taliansko

17,64 m

3.

Lazaro Martinez

Kuba

17,49 m

4.

Yasser Mohamed Triki

Alžírsko

17,25 m

5.

Jordan Scott

Jamajka

17,21 m

TOKIO. Portugalčan Pedro Pablo Pichardo sa stal víťazom dramatickej súťaže v trojskoku na atletických majstrovstvách sveta v Tokiu.

Na zlatu pozíciu sa posunul posledným pokusom v súťaži, keď skočil svetový výkon roka 17,91 m.

Pichardo pred poslednou sériou viedol výkonom 17,55, ktorý predviedol v druhej i tretej sérii.

V šiestej však zažiaril Talian Andrea Dallavalle osobným rekordom 17,64 a posunul sa zo štvrtej na prvú priečku.

Rodený Kubánec však dokázal odpovedať a získal svoj druhý titul majstra sveta, uspel aj v Eugene 2022. Bronz si z Tokia odnáša Kubánec Lazaro Martinez výkonom 17,49.

