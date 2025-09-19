Portugalec ukázal svoju silu. V trojskoku vytvoril svetový výkon roka

MS v atletike 2025
Trojskok - muži:
1.
Pedro Pablo Pichardo
Portugalsko
17,91 m
2.
Andrea Dallavalle
Taliansko
17,64 m
3.
Lazaro Martinez
Kuba
17,49 m
4.
Yasser Mohamed Triki
Alžírsko
17,25 m
5.
Jordan Scott
Jamajka
17,21 m
TOKIO. Portugalčan Pedro Pablo Pichardo sa stal víťazom dramatickej súťaže v trojskoku na atletických majstrovstvách sveta v Tokiu.
Na zlatu pozíciu sa posunul posledným pokusom v súťaži, keď skočil svetový výkon roka 17,91 m.
Pichardo pred poslednou sériou viedol výkonom 17,55, ktorý predviedol v druhej i tretej sérii.
V šiestej však zažiaril Talian Andrea Dallavalle osobným rekordom 17,64 a posunul sa zo štvrtej na prvú priečku.
Rodený Kubánec však dokázal odpovedať a získal svoj druhý titul majstra sveta, uspel aj v Eugene 2022. Bronz si z Tokia odnáša Kubánec Lazaro Martinez výkonom 17,49.