Pády, zranenia aj parádny finiš. Kenská bežkyňa stanovila nový rekord šampionátu

MS v atletike 2025
Beh na 3000 m cez prekážky - ženy:
1.
Faith Cherotichová
Keňa
8:51,59 min
2.
Winfred Yaviová
Bahrajn
8:56,46 min
3.
Sembo Almayewová
Etiópia
8:58,86 min
4.
Marwa Bouzayaniová
Tunisko
9:01,46 min
5.
Doris Lemngoleová
Keňa
9:02,39 min
TOKIO. Kenská atlétka Faith Cherotichová triumfovala na MS v Tokiu v behu na 3000 m prek., keď zaznamenala nový rekord šampionátu 8:51,59 min.
Zdolala tak líderku tohtoročných tabuliek Winfred Yaviovú z Bahrajnu, ktorá dobehla druhá za 8:56,46.
Tretie miesto si pripísala v osobnom rekorde Etiópčanka Sembo Almayewová časom 8:58,86.
Cherotichová prekonala doterajší najlepší čas MS, ktorý mal hodnotu 8:53,02 a pred tromi rokmi v Eugene ho dosiahla reprezentantka Kazachstanu Norah Jerutová.
Keňanka tak získala prvé zlato z vrcholného podujatia, v zbierke už má bronz z minuloročnej olympiády i predchádzajúcich MS v Budapešti.
Peruth Chemutaiová, ktorá patrila medzi favoritky pretekov, tvrdo padla na jednej z prekážok. Na pomoc jej museli prísť aj zdravotníci.