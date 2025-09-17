Pády, zranenia aj parádny finiš. Kenská bežkyňa stanovila nový rekord šampionátu

Faith Cherotichová.
Faith Cherotichová. (Autor: TASR/AP)
TASR|17. sep 2025 o 16:01
ShareTweet0

Keňanka tak získala prvé zlato z vrcholného podujatia.

MS v atletike 2025

Beh na 3000 m cez prekážky - ženy:

1.

Faith Cherotichová

Keňa

8:51,59 min

2.

Winfred Yaviová

Bahrajn

8:56,46 min

3.

Sembo Almayewová

Etiópia

8:58,86 min

4.

Marwa Bouzayaniová

Tunisko

9:01,46 min

5.

Doris Lemngoleová

Keňa

9:02,39 min

TOKIO. Kenská atlétka Faith Cherotichová triumfovala na MS v Tokiu v behu na 3000 m prek., keď zaznamenala nový rekord šampionátu 8:51,59 min. 

Zdolala tak líderku tohtoročných tabuliek Winfred Yaviovú z Bahrajnu, ktorá dobehla druhá za 8:56,46.

Tretie miesto si pripísala v osobnom rekorde Etiópčanka Sembo Almayewová časom 8:58,86.

Cherotichová prekonala doterajší najlepší čas MS, ktorý mal hodnotu 8:53,02 a pred tromi rokmi v Eugene ho dosiahla reprezentantka Kazachstanu Norah Jerutová.

Keňanka tak získala prvé zlato z vrcholného podujatia, v zbierke už má bronz z minuloročnej olympiády i predchádzajúcich MS v Budapešti.

Peruth Chemutaiová, ktorá patrila medzi favoritky pretekov, tvrdo padla na jednej z prekážok. Na pomoc jej museli prísť aj zdravotníci.

Atletika

    Emma Zapletalová v prvom semifinálovom behu na 400 m cez prekážky na MS v atletike 2025.
    Emma Zapletalová v prvom semifinálovom behu na 400 m cez prekážky na MS v atletike 2025.
    Od stresu v kresle až po eufóriu. Mám rezervy, toto nie je všetko, tvrdí Zapletalová
    Nikola Černákovádnes 16:36
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Ďalšie športy»Atletika»Pády, zranenia aj parádny finiš. Kenská bežkyňa stanovila nový rekord šampionátu