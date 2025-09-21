VIDEO: Botswana zvládla odplatu za Paríž, v štafete získala historické zlato

MS v atletike 2025
Štafeta 4x400 m - muži:
1.
Botswana
Eppie, Tebogo, Ndori, Kebinatshipi
2:57,76 min
2.
USA
Norwood,Patterson, McRae, Benjamin
2:57,83 min
3.
JAR
Pillay, Okon, Van Niekerk, Nene)
2:57,83 min
TOKIO. Bežci z Botswany triumfovali na atletických majstrovstvách sveta v Tokiu v štafete 4x400 metrov v čase 2:57,76 min. Pre Afriku zariadili prvú zlatú medailu v disciplíne v histórii šampionátov.
Botswančania potvrdili pozíciu favorita, v ich zostave nastúpili traja finalisti štvorstovky z Tokia Lee Eppie, Bayapo Ndori a Busang Collen Kebinatshipi, na druhom úseku ich doplnil olympijský víťaz z Paríža z dvojstovky Letsile Tebogo.
Tempo pretekov však v hustom daždi udávali Američania, ktorí pôvodne do finále ani nepostúpili, no po neúspešnom rozbehu podali protest a získali možnosť štartu až po zvládnutom dodatkovom behu v nedeľu ráno miestneho času.
VIDEO: Finále štafety mužov na 400 m
Zlatý zo 400 m prek. z Tokia Rai Benjamin však na cieľovej rovinke nestačil na svetového šampióna z hladkej štvorstovky Kebinatshipiho.
Američania aspoň tesne o tisíciny v čase 2:57,83 ubránili striebro pred Juhoafričanmi. Botswane tak vyšla odveta za finále olympiády v Paríži, kde Američanom podľahli.