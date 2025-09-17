Češku delilo od medaily päť centimetrov. Súťaž skokaniek ovládli Američanky

Amálie Švábiková.
Amálie Švábiková. (Autor: TASR/AP)
TASR|17. sep 2025 o 15:47
Tretia skončila Slovinka Tina Šutejová.

MS v atletike 2025

Skok o žrdi - ženy:

1.

Katie Moonová

USA

490 cm

2.

Sandi Morrisová

USA

485 cm

3.

Tina Šutejová

Slovinsko

480 cm

4.

Amálie Švábiková

Česko

475 cm

5.

Angelica Moserová

Švajčiarsko

465 cm

TOKIO. Americká atlétka Katie Moonová triumfovala tretíkrát za sebou v skoku o žrdi na majstrovstvách sveta. Na šampionátu v Tokiu zvíťazila v stredu výkonom 490 cm.

Moonová využila neprítomnosť svojej zranenej rivalky Niny Kennedyovej. S Austrálčankou sa pred dvoma rokmi na MS v Budapešti podelila o zlato a pred rokom na olympiáde v Paríži s ňou prehrala.

V Tokiu Moonová najskôr ťahala v súťaži za kratší koniec s krajankou Sandi Morrisovou, po neúspešnom pokuse na 485 si odložila dva na 490 a ten druhý zvládla, hoci sa latka výrazne zatrepotala.

Morrisovej ostalo v zápise 485 a na MS získala už štvrté striebro. Tretia skončila Slovinka Tina Šutejová, ktorá vo veku 36 rokov získala vôbec prvú medailu z globálneho podujatia pod holým nebom.

Doteraz mala na konte dve medaily z halových MS.

Atletika

