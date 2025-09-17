Češku delilo od medaily päť centimetrov. Súťaž skokaniek ovládli Američanky

MS v atletike 2025
Skok o žrdi - ženy:
1.
Katie Moonová
USA
490 cm
2.
Sandi Morrisová
USA
485 cm
3.
Tina Šutejová
Slovinsko
480 cm
4.
Amálie Švábiková
Česko
475 cm
5.
Angelica Moserová
Švajčiarsko
465 cm
TOKIO. Americká atlétka Katie Moonová triumfovala tretíkrát za sebou v skoku o žrdi na majstrovstvách sveta. Na šampionátu v Tokiu zvíťazila v stredu výkonom 490 cm.
Moonová využila neprítomnosť svojej zranenej rivalky Niny Kennedyovej. S Austrálčankou sa pred dvoma rokmi na MS v Budapešti podelila o zlato a pred rokom na olympiáde v Paríži s ňou prehrala.
V Tokiu Moonová najskôr ťahala v súťaži za kratší koniec s krajankou Sandi Morrisovou, po neúspešnom pokuse na 485 si odložila dva na 490 a ten druhý zvládla, hoci sa latka výrazne zatrepotala.
Morrisovej ostalo v zápise 485 a na MS získala už štvrté striebro. Tretia skončila Slovinka Tina Šutejová, ktorá vo veku 36 rokov získala vôbec prvú medailu z globálneho podujatia pod holým nebom.
Doteraz mala na konte dve medaily z halových MS.