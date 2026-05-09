Britský atlét oslavuje jubileum. Jeho svetový rekord už 31 rokov nikto nepokoril

Britský trojskokan Jonathan Edwards dnes oslavuje životné jubileum 60 rokov. Ako prvý trojskokan v histórii pokoril hranicu 18 metrov a dodnes je držiteľom platného svetového rekordu.
Kariéru, počas ktorej vyhral takmer všetko, čo mohol, ukončil v roku 2003. Okrem športových výsledkov si ho dodnes fanúšikovia pamätajú ako skromného, pokorného a silne veriaceho muža.
Londýnsky rodák s trojskokom začínal v jedenástich rokoch a naplno sa mu začal venovať v roku 1987. Vyštudoval fyziku na Durhamskej univerzite.
Ako človek vychovaný v kresťanskej viere odmietal až do roku 1993 pretekať v nedeľu, kvôli čomu prišiel o ME 1990 aj MS 1991. "Boh riadi všetko, čo robím a už sa zmieril aj s tým, že pretekám v nedeľu," povedal neskôr.
Počas svojej kariéry trikrát prekonal svetový rekord a k jeho najväčším úspechom patria zlato z OH v Sydney 2000 či striebro z Atlanty 1996.
Vyhral tiež majstrovstvá sveta v Göteborgu (1995) a Edmontone (2001) či európske šampionáty vo Valencii (1998, v hale) a Budapešti (1998).
Za najkrajší moment kariéry neskôr označil MS v Göteborgu, kde dvakrát prekonal svetový rekord a jeho vtedajší výkon 18,29 metra doteraz nikto nenapodobnil.
V roku 1995 bol Edwards vyhlásený za najlepšieho atléta sveta.