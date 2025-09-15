Dôležitá správa pre Zapletalovú a Ledeckú. V semifinále sa vyhnú veľkej favoritke

Femke Bolová po výhre v rozbehu žien na 400 metrov cez prekážky na MS v Tokiu.
Femke Bolová po výhre v rozbehu žien na 400 metrov cez prekážky na MS v Tokiu. (Autor: TASR/AP)
TASR|15. sep 2025 o 09:01
ShareTweet0

Zapletalová nastúpi v piatej dráhe s tretím najlepším osobným rekordom.

TOKIO. Slovenská atlétka Emma Zapletalová pobeží v stredu 17. septembra od 14.03 h SELČ v úvodnom semifinále disciplíny 400 m prekážok na majstrovstvách sveta v Tokiu.

Jej krajanka Daniela Ledecká sa predstaví v treťom semifinálovom behu od 14.19 h.

Obe slovenské reprezentantky sa v bojoch o finálovú účasť vyhnú holandskej obhajkyni zlata Femke Bolovej. Slovenský atletický zväz (SAZ) o tom informoval na sociálnej sieti.

Zapletalová nastúpi v piatej dráhe s tretím najlepším osobným rekordom (53,18) po Američanke Jasmine Jonesovej (52,29) a Kemi Adekoyovej z Bahrajnu (53,09).

Ledecká bude mať dráhu číslo 4 a s osobným maximom 54,69 patrí k outsiderkám tretieho semifinále.

Slovenská atlétka Emma Zapletalová počas MS v Tokiu 2025.
Súvisiaci článok
Je vychádzajúcou hviezdou, píšu o Zapletalovej. Túži po finále, ale to nemusí byť strop

Do finále sa prebojujú priamo dve najlepšie semifinalistky z každého behu, finálovú osmičku doplnia dve pretekárky na základe času.

Zapletalová dosiahla v rozbehoch šiesty najlepší čas celkovo (54,15), keď dobehla v treťom rozbehu druhá za suverénne najrýchlejšou bežkyňou zo všetkých Američankou Jonesovou (53,18). Ledecká mala 17. najlepší čas (54,86).

Finále disciplíny je na programe v piatok 19. septembra od 14.27 h.

Atletika

    Shelly-Ann Fraserová-Pryceová na MS v Tokiu 2025.
    Shelly-Ann Fraserová-Pryceová na MS v Tokiu 2025.
    Dôstojná bodka Fraserovej-Pryceovej. Bola si skvelá pre šport, hovorí Bolt
    dnes 09:30
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Ďalšie športy»Atletika»Dôležitá správa pre Zapletalovú a Ledeckú. V semifinále sa vyhnú veľkej favoritke