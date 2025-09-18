VIDEO: Výnimočný výkon Američanky. Po 42 rokoch prekonala Kratochvílovej rekord

MS v atletike 2025
400 m - ženy:
1.
Sydney McLaughlinová-Levroneová
USA
47,78 s - rekord šampionátu
2.
Marileidy Paulinová
Dominikánska rep.
47,98 s
3.
Salwa Eid Naserová
Bahrajn
48,19 s
4.
Natalia Bukowiecka
Poľsko
49,27 s
5.
Amber Anningová
Veľká Británia
49,36 s
6.
Roxana Gomezová
Kuba
49,48 s
7.
Henriette Jägerová
Nórsko
49,74 s
8.
Nickisha Pryceová
Jamajka
49,97 s
TOKIO. Americká atlétka Sydney McLaughlinová-Levroneová zabehla na majstrovstvách sveta v Tokiu druhý najlepší čas histórie v behu na 400 metrov.
Vo štvrtkovom finále dosiahla čas 47,78 s a po 42 rokoch prekonala rekord šampionátu Jarmily Kratochvílovej, ktorý mal z Helsínk 1983 hodnotu 47,99 s.
VIDEO: Finále behu žien na 400 metrov na MS 2025
V historickej tabuľke je pred Američankou už iba výkon 47,60, ktorý v Canberre v roku 1985 dosiahla Marita Kochová z Nemeckej demokratickej republiky a o jeho poctivosti panujú výrazné pochybnosti.
McLaughlinová-Levroneová je svetovou rekordérkou v behu na 400 m prek., ktorá sa v tejto sezóne rozhodla venovať výlučne hladkej štvorstovke.
V tejto disciplíne získala prvú medailu na významnom podujatí, v zbierke už má z individuálnych súťaží dve zlaté medaily z OH a titul majsterky sveta z Eugene 2022 na 400 m prek.
VIDEO: Jarmila Kratochvílová vo finále 400 m na MS 1983 v Helsinkách
Druhá v tokijskom daždi dobehla úradujúca olympijská šampiónka a obhajkyňa prvenstva Marileidy Paulinová v národnom rekorde Dominikánskej republiky 47,98.
Bronz získala líderka tohtoročných tabuliek Salwa Eid Naserová z Bahrajnu za 48,19.
McLaughlinová-Levroneová nespoznala pocit prehry už v 19 pretekoch v sérii, od júna 2023.
„Nikdy by som nemohla bežať takýmto spôsobom, ak by okolo mňa neboli úžasné ženy, ktoré má k tomu dotlačili. Vedela som, že to bude na tartane bitka. Sústredila som sa iba na svoju dráhu a snažila si udržať pokoj, ako to je len možné.
Viem, že mnohí pochybovali o mojom rozhodnutí vymeniť prekážky za hladkú štvorstovku, no ja som chcela iba sama sebe ukázať, že to dokážem. Ľudia chcú vidieť súboje s neistým výsledkom, z tohto hľadiska to bol dnes skvelý deň pre atletiku,“ citujú McLaughlinovú-Levroneovú agentúry AP a AFP.