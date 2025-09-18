VIDEO: Výnimočný výkon Američanky. Po 42 rokoch prekonala Kratochvílovej rekord

Sydney McLaughlinová-Levroneová zabehla na MS v Tokiu druhý najlepší čas histórie v behu na 400 metrov.
TASR|18. sep 2025 o 16:06
Zabehla druhý najlepší čas histórie.

MS v atletike 2025

400 m - ženy:

1.

Sydney McLaughlinová-Levroneová

USA

47,78 s - rekord šampionátu

2.

Marileidy Paulinová 

Dominikánska rep.

47,98 s

3.

Salwa Eid Naserová

Bahrajn

48,19 s

4.

Natalia Bukowiecka

Poľsko

49,27 s

5.

Amber Anningová

Veľká Británia

49,36 s

6.

Roxana Gomezová

Kuba

49,48 s

7.

Henriette Jägerová

Nórsko

49,74 s

8.

Nickisha Pryceová

Jamajka

49,97 s

TOKIO. Americká atlétka Sydney McLaughlinová-Levroneová zabehla na majstrovstvách sveta v Tokiu druhý najlepší čas histórie v behu na 400 metrov.

Vo štvrtkovom finále dosiahla čas 47,78 s a po 42 rokoch prekonala rekord šampionátu Jarmily Kratochvílovej, ktorý mal z Helsínk 1983 hodnotu 47,99 s.

VIDEO: Finále behu žien na 400 metrov na MS 2025

V historickej tabuľke je pred Američankou už iba výkon 47,60, ktorý v Canberre v roku 1985 dosiahla Marita Kochová z Nemeckej demokratickej republiky a o jeho poctivosti panujú výrazné pochybnosti.

McLaughlinová-Levroneová je svetovou rekordérkou v behu na 400 m prek., ktorá sa v tejto sezóne rozhodla venovať výlučne hladkej štvorstovke.

V tejto disciplíne získala prvú medailu na významnom podujatí, v zbierke už má z individuálnych súťaží dve zlaté medaily z OH a titul majsterky sveta z Eugene 2022 na 400 m prek.

VIDEO: Jarmila Kratochvílová vo finále 400 m na MS 1983 v Helsinkách

Druhá v tokijskom daždi dobehla úradujúca olympijská šampiónka a obhajkyňa prvenstva Marileidy Paulinová v národnom rekorde Dominikánskej republiky 47,98.

Bronz získala líderka tohtoročných tabuliek Salwa Eid Naserová z Bahrajnu za 48,19.

McLaughlinová-Levroneová nespoznala pocit prehry už v 19 pretekoch v sérii, od júna 2023.

„Nikdy by som nemohla bežať takýmto spôsobom, ak by okolo mňa neboli úžasné ženy, ktoré má k tomu dotlačili. Vedela som, že to bude na tartane bitka. Sústredila som sa iba na svoju dráhu a snažila si udržať pokoj, ako to je len možné.

Viem, že mnohí pochybovali o mojom rozhodnutí vymeniť prekážky za hladkú štvorstovku, no ja som chcela iba sama sebe ukázať, že to dokážem. Ľudia chcú vidieť súboje s neistým výsledkom, z tohto hľadiska to bol dnes skvelý deň pre atletiku,“ citujú McLaughlinovú-Levroneovú agentúry AP a AFP.

