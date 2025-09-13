Americká štafeta získala titul v rekordnom čase, Crouser dosiahol zlatý hetrik

TOKIO. Atléti z USA sa stali víťazmi miešanej štafety na majstrovstvách sveta v Tokiu. Štvorica Bryce Deadmon, Lynna Irbyová-Jacksonová, Jenoah McKiver, Alexis Holmesová v sobotňajšom finále zlepšila o dve stotiny rekord šampionátu na 3:08,80 min.
Striebro získali časom 3:09,96 Holanďania, ktorí mali na záverečnom úseku Femke Bolovú, hlavnú favoritku na triumf na 400 m prek. Bronz patrí Belgičanom za 3:10,61, keď o dve stotiny predstihli Poliakov.
Kenská bežkyňa Beatrice Chebetová triumfovala v behu na 10.000 m časom 30:37,61 min.
Svetová rekordérka a úradujúca olympijská šampiónka v tejto disciplíne zdolala v špurte majsterku Európy Nadiu Battoclettiovú z Talianska (30:38,23). Tretia dobehla obhajkyňa titulu Gudaf Tsegayová z Etiópie (30:39,65).
Preteky sa konali v teple a za vysokej vlhkosti, podmienky nepriali rýchlym časom. Chebetová však napriek tomu potvrdila pozíciu favoritky a urobila prvý krok k vytrvaleckému double, keď na trati 10.000 m a 5000 m získala zlato už pred rokom na OH v Paríži.
Battoclettiová rovnako ako pred rokom pod piatimi kruhmi dokázala držať tempo so silnými Afričankami, opäť dobehla na striebornej pozícii a navyše zlepšila národný rekord.
Americký guliar Ryan Crouser sa stal tretíkrát za sebou majstrom sveta. Na šampionáte v Tokiu stačil svetovému rekordérovi k titulu výkon 22,34 m.
Tridsaťdvaročný Crouser pre zranenie absolvoval iba druhé preteky sezóny, na vrchol sezóny sa však dokázal dobre pripraviť.
K titulu mu stačil jediný vrh cez 22 metrov, ktorý predviedol v piatej sérii. Aj druhým najlepším výkonom 21,99 z druhej série by však zvíťazil. Svoju zbierku z globálnych podujatí tak rozšíril na šesť najcennejších kovov, na konte má tri zlatá aj z olympiády.
Druhý skončil Mexičan Uziel Muňoz, ktorý v záverečnej sérii zlepšil národný rekord na 21,97.
Z bronzu sa mohol tešiť Talian Leonardo Fabbri, jeho výkon 21,94 mal rovnakú hodnotu ako štvrtého Novozélanďana Toma Walsha. Rozhodli druhé najlepšie pokusy, obhajca striebra mal na konte 21,83, majster sveta z roku 2017 21,58.
MS v Tokiu - finále - 1. deň
miešaná štafeta 4x400 m: 1. USA (Bryce Deadmon, Lynna Irbyová-Jacksonová, Jenoah McKiver, Alexis Holmesová) 3:08,80 min - rekord šampionátu, 2. Holandsko (Eugene Omalla, Lieke Klaverová, Jonas Phijffers, Femke Bolová) 3:09,96, 3. Belgicko (Dylan Borlée, Imke Vervaetová, Alexander Doom, Helena Ponetteová) 3:10,61, 4. Poľsko 3:10,63, 5. V. Británia 3:10,84, 6. JAR 3:11,89, 7. Taliansko 3:15,82, 8. Japonsko 3:17,53
Ženy - 10.000 m: 1. Beatrice Chebetová (Keňa) 30:37,61 min, 2. Nadia Battoclettiová (Tal.) 30:38,23, 3. Gudaf Tsegayová (Et.) 30:39,65, 4. Agnes Jebet Ngetichová (Keňa) 30:42,66, 5. Ejgayehu Tayeová (Et.) 30:55,52, 6. Ririka Hironaková (Jap.) 31:09,62, 7. Joy Cheptoyeková (Ug.) 31:15,03, 8. Fotyen Tesfayová (Et.) 31:21,67, 9. Lauren Ryanová (Austr.) 31:27,78, 10. Megan Keithová (V. Brit.) 31:33,85
Muži - guľa: 1. Ryan Crouser (USA) 22,34, 2. Uziel Muňoz (Mex.) 21,97, 3. Leonardo Fabbri (Tal.) 21,94, 4. Tom Walsh 21,94, 5. Chukwuebuka Cornnell Enekwechi (Nigéria) 21,52, 6. Adrian Piperi (USA) 21,50, 7. Josh Awotunde (USA) 21,14, 8. Scott Lincoln (V. Brit.) 21,00, 9. Konrad Bukowiecki (Poľ.) 20,66, 10. Marcus Thomsen (Nór.) 20,53