Jeffersonová-Woodenová si podmanila MS. V štafete završila zlatý hetrik

MS v atletike 2025
Štafeta na 4 x 100 m - ženy:
1.
USA
Jeffersonová-Woodenová, Terryová, Whiteová, Richardsonová)
41,75 s
2.
Jamajka
Fraserová-Pryceová, Tia Claytonová, Tina Claytonová, Jonielle mithová
41,79 s
3.
Nemecko
Mayerová, Haaseová, Junková, Lückenkemperová
41,87 s
TOKIO. Americké atlétky zvíťazili na majstrovstvách sveta v Tokiu v štafete 4x100 m. Štvorica Melissa Jeffersonová-Woodenová, Twanisha Terryová, Kayla Whiteová a Sha'Carri Richardsonová zabehla vo finále čas 41,75 s.
Jeffersonová-Woodenová odchádza z Tokia s tromi zlatými medailami, uspela aj na 100 m a 200 m.
Američanky triumfovali v disciplíne tretíkrát v sérii, keď o štyri stotiny sekundy zdolali Jamajčanky.
V ich drese nastúpila na druhom úseku 38-ročná Shelly-Ann Fraserová-Pryceová, ktorá svoju mimoriadne bohatú zbierku cenných kovov z MS rozšírila na desať zlatých, šesť strieborných a jednu bronzovú medailu. Na tretej priečke dobehli Nemky za 41,87.