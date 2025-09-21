Jeffersonová-Woodenová si podmanila MS. V štafete završila zlatý hetrik

Americké atlétky zvíťazili na majstrovstvách sveta v Tokiu v štafete 4x100 m.
Americké atlétky zvíťazili na majstrovstvách sveta v Tokiu v štafete 4x100 m. (Autor: TASR/AP)
TASR|21. sep 2025 o 15:29
Medailu získala aj veteránka Fraserová-Pryceová.

MS v atletike 2025

Štafeta na 4 x 100 m - ženy:

1.

USA

Jeffersonová-Woodenová, Terryová, Whiteová, Richardsonová) 

41,75 s

2.

Jamajka

Fraserová-Pryceová, Tia Claytonová, Tina Claytonová, Jonielle mithová

41,79 s

3.

Nemecko

Mayerová, Haaseová, Junková, Lückenkemperová

41,87 s

TOKIO. Americké atlétky zvíťazili na majstrovstvách sveta v Tokiu v štafete 4x100 m. Štvorica Melissa Jeffersonová-Woodenová, Twanisha Terryová, Kayla Whiteová a Sha'Carri Richardsonová zabehla vo finále čas 41,75 s.

Jeffersonová-Woodenová odchádza z Tokia s tromi zlatými medailami, uspela aj na 100 m a 200 m.

Američanky triumfovali v disciplíne tretíkrát v sérii, keď o štyri stotiny sekundy zdolali Jamajčanky.

V ich drese nastúpila na druhom úseku 38-ročná Shelly-Ann Fraserová-Pryceová, ktorá svoju mimoriadne bohatú zbierku cenných kovov z MS rozšírila na desať zlatých, šesť strieborných a jednu bronzovú medailu. Na tretej priečke dobehli Nemky za 41,87.

Atletika

