Američanky dominovali v štafete na 400 m, zabehli nový rekord šampionátu

Team United States pose after winning the gold medal in the women's 4 X 400 meters relay at the World Athletics Championships in Tokyo, Sunday, Sept. 21, 2025. (AP Photo/Matthias Schrader)
Team United States pose after winning the gold medal in the women's 4 X 400 meters relay at the World Athletics Championships in Tokyo, Sunday, Sept. 21, 2025. (AP Photo/Matthias Schrader) (Autor: TA SR/AP)
TASR|21. sep 2025 o 15:10
ShareTweet0

Rekord prekonali o jednu desatinu.

MS v atletike 2025

Štafeta 4x400 m - ženy:

1.

USA

Whittakerová, Irbyová-Jacksonová, Butlerová, McLaughlinová-Levroneová

3:16,61 min - rekord šampionátu

2.

Jamajka

Oakleyová, Williamsová,Knightová, Pryceová

3:19,25 min

3.

Holandsko

Saalbergová, Klaverová, De Witteová, Bolová

3:20,18 min

TOKIO. Americké atlétky potvrdili pozíciu jednoznačných favoritiek a na majstrovstvách sveta v Tokiu s prehľadom zvíťazili v štafete 4x400 metrov.

Vo finále prekonali časom 3:16,61 min o jednu desatinu rekord šampionátu, ktorý mali ešte zo Stuttgartu 1993 na konte ich reprezentačné kolegyne.

Zlato pre USA zariadili Isabella Whittakerová, Lynna Irbyová-Jacksonová, Aaliyah Butlerová a majsterka sveta z Tokia na hladkej štvorstovke Sydney McLaughlinová-Levroneová.

Striebro získali Jamajčanky (3:19,25) a bronz Holanďanky na záverečnom úseku s víťazkou 400 m prek. Femke Bolovou (3:20,18).

Atletika

    Nicola Olyslagersová.
    Nicola Olyslagersová.
    Svetová rekordérka sa musi zmieriť až s bronzom. Výška má prekvapivú víťazku
    dnes 15:55
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Ďalšie športy»Atletika»Američanky dominovali v štafete na 400 m, zabehli nový rekord šampionátu