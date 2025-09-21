Američanky dominovali v štafete na 400 m, zabehli nový rekord šampionátu

MS v atletike 2025
Štafeta 4x400 m - ženy:
1.
USA
Whittakerová, Irbyová-Jacksonová, Butlerová, McLaughlinová-Levroneová
3:16,61 min - rekord šampionátu
2.
Jamajka
Oakleyová, Williamsová,Knightová, Pryceová
3:19,25 min
3.
Holandsko
Saalbergová, Klaverová, De Witteová, Bolová
3:20,18 min
TOKIO. Americké atlétky potvrdili pozíciu jednoznačných favoritiek a na majstrovstvách sveta v Tokiu s prehľadom zvíťazili v štafete 4x400 metrov.
Vo finále prekonali časom 3:16,61 min o jednu desatinu rekord šampionátu, ktorý mali ešte zo Stuttgartu 1993 na konte ich reprezentačné kolegyne.
Zlato pre USA zariadili Isabella Whittakerová, Lynna Irbyová-Jacksonová, Aaliyah Butlerová a majsterka sveta z Tokia na hladkej štvorstovke Sydney McLaughlinová-Levroneová.
Striebro získali Jamajčanky (3:19,25) a bronz Holanďanky na záverečnom úseku s víťazkou 400 m prek. Femke Bolovou (3:20,18).