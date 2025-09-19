Ďalší šok na MS v atletike. Svetový rekordér neudržal pódium, skončil hlboko v poli

Karsten Warholm.
Karsten Warholm. (Autor: TASR/AP)
TASR|19. sep 2025 o 15:57
Po striebro úspešne finišoval majster sveta z Eugene Brazílčan Alison dos Santos.

MS v atletike 2025

Beh na 400 m cez prekážky - muži:

1.

Rai Benjamin

USA

46,52 s

2.

Alison dos Santos

Brazília

46,84 s

3.

Abderrahman Samba

Katar

47,06 s

4.

Ezekiel Nathaniel

Nigéria

47,11 s

5.

Karsten Warholm

Nórsko

47,58 s

6.

Emil Agyekum

Nemecko

47,98 s

TOKIO. Americký atlét Rai Benjamin sa dočkal prvého titulu majstra v behu na 400 m prek. V piatkovom finále v Tokiu zvíťazil časom 46,52 s.

Líder tohtoročných tabuliek a svetový rekordér Karsten Warholm z Nórska na záverečnej stovke neudržal ani medailovú pozíciu a dobehol až piaty za 47,58.

V očakávanom súboji medzi Benjaminom a Warholmom mal výrazne navrch úradujúci olympijský šampión, hoci na poslednej prekážke zakopol.

To už však mal bezpečný náskok pred súpermi. Nór vbiehal do poslednej stovky ešte na druhej priečke, no napokon nielenže nepridal štvrtý titul majstra sveta, ale rovnako ako na MS 2022 v Eugene sa nedostal ani na pódium.

Po striebro úspešne finišoval majster sveta z Eugene Brazílčan Alison dos Santos v čase 46,84, bronz pre Katar získal Abderrahman Samba za 47,06.

