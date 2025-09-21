Svetová rekordérka sa musi zmieriť až s bronzom. Výška má prekvapivú víťazku

Nicola Olyslagersová.
Nicola Olyslagersová. (Autor: TASR/AP)
TASR|21. sep 2025 o 15:55
Na druhej priečke skončila prekvapujúco Poľka Maria Žodziková.

MS v atletike 2025

Skok do výšky - ženy:

1.

Nicola Olyslagersová

Austrália

200 cm

2.

Maria Žodziková

Poľsko

200 cm

3.

Jaroslava Mahučichová

Ukrajina

197 cm

3.

Angelina Topičová

Srbsko

197 cm

5.

Eleanor Pattersonová

Austrália

197 cm

TOKIO. Víťazkou súťaže výškarok sa na atletických majstrovstvách sveta v Tokiu stala Austrálčanka Nicola Olyslagersová.

V pretekoch, ktoré museli pre silný dážď i prerušiť, skočila 200 cm na prvý pokus.

Dvadsaťosemročná Austrálčanka sa dočkala prvého zlata z podujatia najvyššieho rangu, na konte mala už dva tituly halovej majsterky sveta, dve striebra z olympiád a bronz z predchádzajúcich MS v Budapešti.

Na druhej priečke skončila prekvapujúco Poľka Maria Žodziková, ktorá prekonala 200 cm na tretí pokus a zlepšila si osobný rekord.

Iba s bronzom sa musela zmieriť svetová rekordérka Jaroslava Mahučichová z Ukrajiny, bronz získala aj Srbka Angelina Topičová, obe skočili 197 na prvý pokus.

