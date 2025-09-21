Svetová rekordérka sa musi zmieriť až s bronzom. Výška má prekvapivú víťazku

MS v atletike 2025
Skok do výšky - ženy:
1.
Nicola Olyslagersová
Austrália
200 cm
2.
Maria Žodziková
Poľsko
200 cm
3.
Jaroslava Mahučichová
Ukrajina
197 cm
3.
Angelina Topičová
Srbsko
197 cm
5.
Eleanor Pattersonová
Austrália
197 cm
TOKIO. Víťazkou súťaže výškarok sa na atletických majstrovstvách sveta v Tokiu stala Austrálčanka Nicola Olyslagersová.
V pretekoch, ktoré museli pre silný dážď i prerušiť, skočila 200 cm na prvý pokus.
Dvadsaťosemročná Austrálčanka sa dočkala prvého zlata z podujatia najvyššieho rangu, na konte mala už dva tituly halovej majsterky sveta, dve striebra z olympiád a bronz z predchádzajúcich MS v Budapešti.
Na druhej priečke skončila prekvapujúco Poľka Maria Žodziková, ktorá prekonala 200 cm na tretí pokus a zlepšila si osobný rekord.
Iba s bronzom sa musela zmieriť svetová rekordérka Jaroslava Mahučichová z Ukrajiny, bronz získala aj Srbka Angelina Topičová, obe skočili 197 na prvý pokus.